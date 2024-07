GTWC | Ad Hockenheim in 33 per il giro di boa di Sprint Cup

La stagione del GT World Challenge Europe riprende il prossimo fine settimana (19-21 luglio) quando la Sprint Cup affronterà il terzo appuntamento del 2024 a Hockenheim.

La trasferta nel sud-ovest della Germania arriva tre settimane dopo il centenario della 24 Ore di Spa e rappresenterà una sfida molto diversa dalle Ardenne, con un paio di gare da 60 minuti che si svolgeranno sul circuito di 4,6 km.

All'evento parteciperanno 33 vetture, con otto marchi rappresentati in quattro classi altamente competitive.

Sprint Cup Misano Foto di: Luca Barsali

PRO: WRT è in testa dopo il sensazionale risultato di Misano

Il Team WRT ha dominato la precedente edizione della Sprint Cup a Misano, aggiudicandosi entrambe le gare con la sua coppia di BMW. L'equipaggio #32 di Dries Vanthoor e Charles Weerts è in testa alla classifica, uno scenario familiare per i tre volte campioni della serie. Ora si tratta di capire se possono essere raggiunti.

Il loro rivale più consistente è stato finora l'equipaggio #48 della Winward Racing Team Mann-Filter. Misano è stato un evento impegnativo per i portacolori di Mercedes-AMG, ma Lucas Auer e Maro Engel hanno ottenuto il quinto posto in Gara 1 e il secondo in Gara 2, rimanendo così a distanza ravvicinata dalla vetta della classifica.

Anche Emil Frey Racing ha iniziato bene la stagione con entrambe le sue Ferrari, conquistando tre podi e piazzandosi attualmente al terzo posto nella classifica dei team. La parità di prestazioni è stata tale che l'equipaggio della #14 di Ben Green e Konsta Lappalainen ha solo mezzo punto di vantaggio sulla sorella #69 di Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen.

Benjamin Goethe e Tom Gamble sono partiti forte per Garage 59. Infatti, con 17 punti in classifica, la McLaren #159 ha già migliorato il suo bilancio dello scorso anno. Un altro risultato simile, e forse anche un podio, sarebbe un weekend di successo a Hockenheim.

Rutronik Racing ha ottenuto il miglior piazzamento stagionale di Top5 in Gara 2 a Misano, anche se i piloti ufficiali Porsche, Patric Niederhauser e Sven Müller, avranno l'ambizione di lottare ancora più in alto nell'ordine. Con sede a meno di un'ora dal circuito, il team andrà a caccia di gloria a Hockenheim.

La Comtoyou Racing si recherà in Germania con il morale alto dopo aver conquistato la vittoria assoluta alla 24 Ore di Spa. In termini di ritmo, l'Aston Martin #7 ha iniziato la Sprint Cup in buona forma, anche se deve ancora ottenere un risultato importante. L'obiettivo di Mattia Drudi e Nicolas Baert sarà quello di trasformare la velocità di qualifica in un premio in gara.

Boutsen VDS ha conquistato il suo primo podio nella gara d'apertura della Sprint a Brands Hatch, ma non è stata tra i primi a Misano. L'asso locale Maximilian Götz e il pilota ufficiale Mercedes-AMG Jules Gounon cercheranno di rifarsi a Hockenheim. Madpanda Motorsport schiererà la stessa vettura per la coppia composta da Ezequiel Perez Companc e Phil Keen, che sperano di beneficiare ancora una volta del superbo lavoro ai box del team argentino.

Tresor Attempto Racing ha affrontato un weekend molto difficile a Misano, con entrambi i suoi equipaggi Pro che non sono riusciti a ottenere punti sulla pista italiana. Se vuole difendere il titolo della Sprint Cup, la squadra Audi ha bisogno di un bel risultato, cosa che è riuscita a fare l'anno scorso con la vittoria in Gara 1. Ricardo Feller e Alex Aka si divideranno la macchina #99, completando lo schieramento Pro per l'evento tedesco.

#99 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Alex Aka, Ricardo Feller Foto di: SRO

SILVER CUP e GOLD CUP: Saintéloc e WRT in testa alle classifiche

Saintéloc Racing è in testa alla Gold Cup grazie al paio di vittorie dell'equipaggio dell'Audi #25 formato da Paul Evrard e Gilles Magnus, che precede Luca Engstler e Max Hofer (#6 Liqui Moly Team Engstler by OneGroup) di 5,5 punti. Quest'ultimo schiererà una Lamborghini per il resto della stagione, dopo aver gareggiato in precedenza con Audi.

CSA Racing continua a utilizzare il modello R8 del marchio tedesco e si trova a tre punti di distanza dopo un ottimo inizio di stagione per Simon Gachet e Lucas Légeret. Mentre queste squadre hanno monopolizzato le vittorie, il Racing Team Turkey ha ottenuto un primo podio di classe con Salih Yoluç e Charlie Eastwood a bordo della Ferrari #51.

L'Aston Martin #21 della Comtoyou Racing di James Jakes e Matisse Lismont continuerà a inseguire un risultato importante, mentre l'Audi #88 di Tresor Attempto Racing passa alla Gold Cup con la coppia tutta italiana composta da Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari.

Nella Silver Cup, a Misano l'ago della bilancia si è spostato notevolmente verso il Team WRT, con la BMW #30 di Sam De Haan e Calan Williams che ha ottenuto una doppia vittoria e un paio di piazzamenti nella top 10 generale. I due hanno un vantaggio di 20 punti sulla Ferrari #71 di AF Corse, che si è ritirata dalla gara adriatica in seguito a un incidente durante le prove. Fortunatamente, Thomas Fleming potrà tornare al fianco di Eliseo Donno. Ci sono grandi speranze anche per la Ferrari #52 di Jef Machiels e Sean Hudspeth, che ha ottenuto il primo podio a Misano.

Mercedes-AMG è rappresentata da un paio di equipaggi della Silver Cup. La formazione #10 Boutsen VDS di César Gazeau e Aurélien Panis ha aperto la stagione con una vittoria e spera di ritrovare quella forma a Hockenheim, mentre Reece Barr e Magnus Gustavsen inseguiranno il successo a bordo della vettura #57 di Winward Racing.

Saintéloc Racing mantiene Ivan Klymenko, affiancato da Marcus Paverud sulla Audi #26. Comtoyou Racing schiererà Lorens Lecertua e Dante Rappange sulla Aston Martin #12, mentre l'Eurodent GSM Team deve ancora definire lo schieramento della sua Lamborghini #18.

#51 Racing Team Turkey, Ferrari 296 GT3: Salih Yoluc, Charlie Eastwood Foto di: Kutal Mete Tekin

BRONZE CUP: tutto aperto in una classe molto combattuta

La Bronze Cup ha dato il via alla sua stagione Sprint a Misano e sarà presente in tutti i restanti eventi. Sky Tempesta Racing è in testa alla classifica con Jonathan Hui e Eddie Cheever, dopo che l'equipaggio della Ferrari #93 ha conquistato Gara 2 sul circuito italiano.

I loro avversari più vicini sono relativamente nuovi nel GTWC Europe, e una coppia di podi ha coronato un bel weekend a Misano per il duo della Lamborghini-Imperiale Racing composto da Dmitry Gvazava e Ugo De Wilde.

La tedesca Rutronik Racing cercherà la vittoria sul suolo di casa con Dustin Blattner e Dennis Marschall che condivideranno la Porsche #97, mentre Schumacher CLRT schiererà una 911 GT3 R per il duo francese composto da Stephane Denoual e Steven Palette.

Barwell Motorsport ha un paio di Lamborghini, con Patrick Kujala e Gabriel Rindone che condividono la #72 e Rob Collard in coppia con Sandy Mitchell sulla #78.

Tresor Attempto Racing ha impressionato a Hockenheim lo scorso anno e punterà a ripetersi nel 2024. Dopo aver aiutato il team a conquistare la Classe alla 24 Ore di Spa, Dylan Pereira e Andrey Mukovoz torneranno ai comandi dell'Audi #66.

Garage 59 schiererà la McLaren #188, che vedrà Miguel Ramos fare la sua prima apparizione in Sprint Cup della stagione insieme a Louis Prette.

Century Motorsport è una novità di quest'anno, anche se con i campioni britannici GT in carica Darren Leung e Dan Harper a bordo della BMW #991, il team può certamente competere per i vertici della categoria.

I due team completano un gruppo di 33 vetture, mentre la stagione della Sprint Cup si appresta a tagliare il traguardo di metà percorso a Hockenheim.

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

14.00-17.00: Test

VENERDÌ 19 LUGLIO

10.50-12.30: Prove libere

15.00-16.00: Pre-qualifiche

SABATO 20 LUGLIO

09.50-10.00: Qualifiche 1

14.15-15.15: Gara 1

DOMENICA 21 LUGLIO

09.50-10.00: Qualifiche 2

14.15-15.15: Gara 2

GTWC Sprint Cup - Hockenheim: Elenco Iscritti