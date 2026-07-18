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Gara
GT World Challenge Europe Sprint Misano

GT World | Weerts/Van Der Linde trionfano in Gara 1 a Misano, Rossi penalizzato

La BMW-WRT #32 vince davanti a Porsche-Lionspeed e Mercedes-Winward, Valentino (sesto alla fine) al via sbaglia e viene anche coinvolto in una carambola che mette KO Frassineti e Juncadella. In GOLD svetta l'Audi-Tresor, WRT mette le mani anche sulla SILVER, doppietta Mercedes in BRONZE.

Francesco Corghi
Modificato:
#32 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Charles Weerts, Kelvin Van Der Linde

#32 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Charles Weerts, Kelvin Van Der Linde

Foto di: Davide Cavazza

Il Team WRT festeggia l'ennesima vittoria a Misano, ma non con la tanto attesa BMW #46, bensì con la M4 #32 di Charles Weerts e Kelvin Van Der Linde, che ha approfittato del caos al via di questo primo round del GT World Challenge Europe andato in scena nella serata romagnola.

Gara 1 è scattata con Valentino Rossi poleman che nello schieramento di lancio è rimasto troppo largo sulla destra e quindi fuori dalla linea consentita dal regolamento, prendendosi poi 10" di penalità al pit-stop.

Questo però ha aperto il varco che ha innescato una carambola perché Ricardo Feller alle sue spalle è scattato meglio e ha provato ad infilarsi fra la BMW del 'Dottore' e l'Audi-Tresor Attempto di Andrea Frassineti che era in prima fila.

La 911 si è trovata stretta a sandwich e ciò ha scomposto Frassineti, la cui R8 #66 impazzita prima ha colpito con l'anteriore sinistra la BMW di Rossi (a sua volta toccato sul posteriore da Feller) e poi si è girata in mezzo al gruppo, venendo centrata dall'incolpevole Daniel Juncadella che sopraggiungeva con la Mercedes-Team Verstappen #3.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma la Safety Car è entrata in pista per tre giri per ripulire tutto dai rottami e relitti, con Juncadella e Frassineti ritirati, mentre Weerts ha preso il comando seguito dalle Mercedes di Marvin Dienst e Fabian Schiller, e Rossi sceso quarto.

La partenza di Gara 1

La partenza di Gara 1

Foto di: Davide Cavazza

La ripartenza è avvenuta con il belga di WRT a scappare via prima di cedere il volante a Van Der Linde, che uscito ancora al comando e ha avuto via libera per tagliare il traguardo da vincitore indisturbato, lasciando la lotta per il podio alla Porsche-Lionspeed GP #80 che Feller ha ceduto a Bastian Buus e alla Mercedes-Winward Racing #48 di Lucas Auer/Maro Engel.

Valentino è rientrato per il pit-stop al giro 15 assieme a Weerts, ma con la sanzione da scontare il suo collega Max Hesse si è ritrovato 9°, riuscendo a scavalcare in sequenza prima Simon Reicher (Audi-Eastalent) e poi le Ferrari di Arthur Leclerc e Matias Zagazeta, risalendo sesto in un paio di tornate.

Ad un paio di minuti dal termine, Full Course Yellow per l'uscita alla curva 13 di Romain Andriolo (McLaren-CSA Racing #555), toccatosi con la Aston Martin-Comtoyou Racing di Marcelo Tomasoni.

La partenza di Gara 1

La partenza di Gara 1

Foto di: Davide Cavazza

Questo ha di fatto congelato le posizioni consegnando il comodo successo alla BMW-WRT #32 di Weerts/Van Der Linde, seguiti dalla Porsche-Lionspeed GP #80 di Buus/Feller, mentre Engel/Auer completano il trittico di testa con la Mercedes-Winward 'Mamba' #48.

Green/Vermeulen sono quarti e i migliori delle Ferrari con la 296 #69 di Emil Frey Racing, Tresor Attempto Racing può comunque sorridere per la Top5 centrata dall'Audi #99 di Aka/Pereira che vincono la Classe GOLD CUP.

Rossi/Hesse chiudono sesti, Zagazeta/Mosca sarebbero stati settimi e secondi GOLD al volante della Ferrari-AF Corse #51, ma scendono al 15° posto generale e al 3° di categoria per una penalità di 5" a causa di track-limits non rispettati.

Risalgono fino al settimo posto Pepper/Cordeel (BMW-WRT #31) con dietro l'Audi-Eastalent Racing #84 di Reicher/Haase e la Ferrari-AF #50 di Leclerc/Neubauer.

Completano la Top10 Montenegro/Lismont che vincono la Classe SILVER CUP con la BMW-WRT #30, approfittando di una seconda metà di gara difficile per la Aston Martin-Walkenhorst #34 di Day/Villagomez che scende seconda. Terzi di categoria Panis/Bartone sulla Mercedes-Getspeed #6.

Andando a completare il discorso GOLD CUP, la piazza d'onore va a Prette/Fleming armati della McLaren-Garage 59 #58 con cui concludono al 12° posto assoluto.

Dopo aver svettato, la Mercedes-Winward #87 di Dienst/Salikhov ha sofferto di un problema che ha richiesto un reset in prossimità dalla 'Quercia' e questo ha permesso alla AMG #12 di Rindone/Schiller (Getspeed-Dubai) di saltarle davanti portandosi a casa il successo in BRONZE CUP. Terza la Ferrari-Kessel Racing #74 di Marschall/Blattner.

Il programma di domenica prevede la Qualifica 2 alle ore 10;05, seguita da Gara 2 alle ore 14;30.

 

 

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