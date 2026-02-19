GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto
Il team romagnolo avrà una delle nuovissime vetture del Toro al via della Classe GOLD per le gare di Sprint Cup con la coppia Spinelli-Michelotto pronta ad affrontare una sfida molto interessante.
La VSR continuerà anche nel 2026 l'avventura nel GT World Challenge Europe come portacolori di Lamborghini Squadra Corse, schierando la nuovissima Temerario GT3.
La squadra di Vincenzo Sospiri ha presentato una rinnovata livrea a sfondo nero con i suoi tipici inserti giallo-blu per la neonata vettura del Toro che con il #163 sulla fiancata darà l'assalto alla Classe GOLD CUP per le cinque gare di Sprint Cup.
A condurla ci saranno due piloti ufficiali di Sant'Agata Bolognese, ovvero il velocissimo e affidabile Loris Spinelli, assieme al giovane Mattia Michelotto, che dopo le avventure nel Super Trofeo sta continuando a crescere con il marchio emiliano.
“Io e tutto il team VSR siamo estremamente orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con Lamborghini, essendo uno dei primi team a gareggiare con la nuova Temerario", ha commentato Sospiri.
"Sarà un percorso di apprendimento impegnativo per tutti i soggetti coinvolti, ma abbiamo due piloti molto competitivi e il prezioso supporto di Lamborghini Squadra Corse al nostro fianco in questa nuova avventura”.
