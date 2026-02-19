Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"

F1 | Caso motori: Mercedes stravince, quando la verità è diversa dal racconto

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Caso motori: Mercedes stravince, quando la verità è diversa dal racconto

Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
Fotogallery F1 | Test 2 in Bahrain: tutte le immagini della seconda giornata

MotoGP | Stoner duro sull'addio a Phillip Island: "Perché si deve eliminare il miglior circuito..."

MotoGP
MotoGP
Australia
MotoGP | Stoner duro sull'addio a Phillip Island: "Perché si deve eliminare il miglior circuito..."

MotoGP | Aprilia cerca di convincere Bagnaia ad unirsi al suo progetto nel 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aprilia cerca di convincere Bagnaia ad unirsi al suo progetto nel 2027
Ultime notizie
GT World Challenge Europe Sprint

GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

Il team romagnolo avrà una delle nuovissime vetture del Toro al via della Classe GOLD per le gare di Sprint Cup con la coppia Spinelli-Michelotto pronta ad affrontare una sfida molto interessante.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Lamborghini Temerario GT3, VSR

La VSR continuerà anche nel 2026 l'avventura nel GT World Challenge Europe come portacolori di Lamborghini Squadra Corse, schierando la nuovissima Temerario GT3.

La squadra di Vincenzo Sospiri ha presentato una rinnovata livrea a sfondo nero con i suoi tipici inserti giallo-blu per la neonata vettura del Toro che con il #163 sulla fiancata darà l'assalto alla Classe GOLD CUP per le cinque gare di Sprint Cup.

A condurla ci saranno due piloti ufficiali di Sant'Agata Bolognese, ovvero il velocissimo e affidabile Loris Spinelli, assieme al giovane Mattia Michelotto, che dopo le avventure nel Super Trofeo sta continuando a crescere con il marchio emiliano.

“Io e tutto il team VSR siamo estremamente orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con Lamborghini, essendo uno dei primi team a gareggiare con la nuova Temerario", ha commentato Sospiri.

"Sarà un percorso di apprendimento impegnativo per tutti i soggetti coinvolti, ma abbiamo due piloti molto competitivi e il prezioso supporto di Lamborghini Squadra Corse al nostro fianco in questa nuova avventura”.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente IGTC | A Bathurst inizia la lunga stagione di Pirelli: oltre 70 serie GT e 400 gare

Top Comments

More from
Francesco Corghi

WEC | Ecco il nuovo ponte Goodyear che attraversa Le Mans

Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
WEC | Ecco il nuovo ponte Goodyear che attraversa Le Mans

WEC | Alpine, ultimo atto: ecco la A424 con le novità per il 2026

WEC
WEC
WEC | Alpine, ultimo atto: ecco la A424 con le novità per il 2026

IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?
More from
Loris Spinelli Boggi

GTWC | Loris Spinelli sulla Lamborghini-Imperiale con Gvazava

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
GTWC | Loris Spinelli sulla Lamborghini-Imperiale con Gvazava

Lamborghini: Spinelli nuovo pilota ufficiale GT di Squadra Corse

GT
GT
FIA GT World Cup: Macau
Lamborghini: Spinelli nuovo pilota ufficiale GT di Squadra Corse

IMSA | Lamborghini vince la Petit Le Mans: "Gara incredibile!"

IMSA
IMSA
Petit Le Mans a Road Atlanta
IMSA | Lamborghini vince la Petit Le Mans: "Gara incredibile!"
More from
VSR - Vincenzo Sospiri Racing

Il debutto della Lamborghini Temerario GT3 si avvicina, scelti i team IMSA, GTWC e DTM

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
Il debutto della Lamborghini Temerario GT3 si avvicina, scelti i team IMSA, GTWC e DTM

GTWC | Mapelli-Perera-Mitchell i PRO per la Lamborghini-VSR

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
GTWC | Mapelli-Perera-Mitchell i PRO per la Lamborghini-VSR

Macau | Mortara e Picariello svettano nelle Libere bagnate

GT
GT
FIA GT World Cup: Macau
Macau | Mortara e Picariello svettano nelle Libere bagnate

Ultime notizie

GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
GT World | VSR schiera la nuova Lamborghini Temerario per Spinelli-Michelotto

LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 2

F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"