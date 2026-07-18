GT World | Valentino Rossi in Pole Position per Gara 1 a Misano

Valentino Rossi coglie la sua primissima Pole Position della carriera nel GT World Challenge Europe centrando il primato al termine della Qualifica 1 in quel di Misano.

Sotto al sole cocente che sta illuminando il 'Marco Simoncelli', il pilota della BMW #46 ha siglato il crono di riferimento nella prima sessione cronometrata riservata ai piloti delle Classi PRO e GOLD, senza poi essere battuto in quella successiva dove hanno girato quelli di SILVER e BRONZE.

Il 'Dottore' ha completato il miglior giro in 1'32"154 con la M4 del Team WRT e questa sera scatterà quindi dalla posizione privilegiata in griglia di partenza, con al suo fianco il velocissimo Andrea Frassineti, che ha piazzato l'Audi-Tresor #66 seconda e al vertice della categoria SILVER CUP, staccato di 0"099 dall'idolo locale.

"Sono molto contento, la prima Pole nel GT World su una pista come Misano, che è magica per me. Negli ultimi tre anni siamo riusciti a vincere, ma non eravamo mai partiti davanti e grazie al duro lavoro in questo fine settimana abbiamo cercato di spingere nella giusta direzione per sfruttare la nostra conoscenza del tracciato", ha detto Rossi sceso dalla vettura.

"Il team ha lavorato molto bene, ora vediamo come andrà la gara perché è molto importante partire davanti nelle Sprint. Attendiamo stasera, sono contentissimo del supporto della tanta gente che è venuta qui e sarà presente stasera, speriamo di riuscire a regalargli una gioia dando il massimo stasera".

In seconda fila ci saranno Ricardo Feller con la Porsche-Lionspeed GP #80 vincitrice alla 24h di Spa (che è a poco più di un decimo dalla vetta), e la BMW-WRT #32 di Charles Weerts.

A seguire abbiamo un gruppetto di Mercedes capitanato da Lucas Auer (Winward Racing #48) che è in Top5, davanti al poleman della BRONZE CUP, Fabian Schiller (GetSpeed Dubai #12), Daniel Juncadella (Team Verstappen) e Marvin Dienst (Winward #87), secondo BRONZE.

La Top10 viene completata dall'Audi-Tresor #99 di Dylan Pereira che è il migliore della GOLD CUP avendo battuto la Ferrari-AF Corse #51 di Tommaso Mosca, fermatosi a +0"4 dal vertice.

Ferrari che si sono rese protagoniste anche di un episodio controverso tra Dennis Marschall (Kessel Racing #74) e Felix Hirsiger (AF Corse #71), a contatto nel giro d'uscita dai box e con il primo che è finito in testacoda alla 'Rio' provocando una bandiera rossa.

Più arretrate Aston Martin e McLaren: la miglior Vantage è la #34 di Jamie Day (Walkenhorst #34) 12a, addirittura 34° Nicky Thiim con la #007 di Comtoyou, mentre Dean Macdonald è solo 18° con la 720S #59 di Garage 59.

In casa Lamborghini, Luca Engstler termina 22° con la Temerario-Rutronik #96 a +0"9, Loris Spinelli si piazza 39° al volante della #163 di VSR.

Il via di Gara 1 è previsto per le ore 20;30.