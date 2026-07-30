GT World | Sprint Cup pronta a brillare nella notte di Magny-Cours: ecco il programma

A due settimane da Misano, la stagione del GT World Challenge riprende a Magny-Cours. E, come l'appuntamento romagnolo, il prossimo evento in Francia fa parte del calendario della Sprint Cup, terzo di cinque round per la serie a formato ridotto dove le lotte per il titolo iniziano a delinearsi. Ecco uno sguardo più da vicino alla situazione in vista del weekend.

RECORD DI PARTECIPANTI

Sembrava che avremmo assistito a un nuovo record di partecipanti alla Sprint Cup nell'ultima gara di Misano. Tuttavia, due ritiri hanno fatto sì che il numero di vetture in griglia eguagliasse il record esistente di 43, numero comunque enorme.

A Magny-Cours, invece, lo supereremo. Al momento, l'elenco è di 45 vetture, due in più rispetto al primato attuale. Le nuove aggiunte sono la Porsche del team Razoon, che ritorna in pista, e l'Audi del team Saintéloc, che sarà condivisa dai piloti francesi Jim Pla e Michael Blanchmain.

Vale la pena notare che, solo pochi anni fa, la griglia di partenza a Magny-Cours contava tra le 20 e le 25 vetture. L'attuale popolarità della Sprint Cup è a dir poco straordinaria.

La partenza di Gara 2 Foto di: Davide Cavazza

WRT IN GRANDE SPOLVERO

Per quanto competitiva possa essere questa serie, un equipaggio al momento si distingue dagli altri in classifica. Con le vittorie di Misano, Charles Weerts e Kelvin van der Linde si trovano in vantaggio con la loro BMW #32 del Team WRT, ora a +14 punti in classifica.

Questo dovrebbe essere un segnale preoccupante per i loro rivali, perché il distacco attuale è maggiore di qualsiasi altro visto nel 2025. Un altro weekend di successo a Magny-Cours li avvicinerebbe ulteriormente alla riconferma del titolo.

AMG PRONTA AL RISCATTO

Con un secondo posto per Verstappen Racing e due terzi posti per Winward Racing, sarebbe sbagliato dire che Mercedes-AMG abbia avuto un brutto weekend a Misano. Semplicemente, non è STATO altrettanto brillante come quello di WRT e BMW.

Pertanto, la casa di Affalterbach sarà molto motivata a conquistare la sua prima vittoria Sprint del 2026 a Magny-Cours. La storia ci dice che è probabile che accada qui: il circuito è tradizionalmente molto favorevole alla Stella, con quattro vittorie assolute centrate nelle ultime quattro edizioni.

Il pilota di Winward, Maro Engel, ha ottenuto tre di queste e sa che un altro trionfo è essenziale se lui e Lucas Auer vogliono sfidare WRT per il titolo. Anche la vettura #3 del team Verstappen Racing dovrebbe essere tra le protagoniste, con Jules Gounon che sostituirà ancora una volta Chris Lulham al fianco di Dani Juncadella.

MCLAREN IN CERCA DI UNA SVOLTA

Il team Garage 59 era tra i favoriti per il titolo prima dell'inizio della stagione con la coppia Marvin Kirchhöfer e Dean MacDonald, ma la McLaren #59 non è stata una seria contendente nella Sprint. La squadra è stata costretta a cambiare telaio dopo l'incidente alla prima curva di Monza e sta ancora cercando di ritrovare se stessa. Dopo la vittoria a Magny-Cours lo scorso anno, la scuderia britannica accoglierebbe con favore un ritorno alla forma migliore questo fine settimana.

Tra gli altri contendenti, Lionspeed GP ha avuto un weekend altalenante a Misano con la sua Porsche, arrivando seconda in Gara 1 ma non riuscendo a conquistare punti in Gara 2. Anche AF Corse cercherà di rifarsi con il suo equipaggio della Ferrari #50, composto da Arthur Leclerc e Thomas Neubauer, che dovrebbe essere tra i più apprezzati in Francia.

Da tenere d'occhio anche l'Aston Martin #7 di Comtoyou Racing. Kobe Pauwels è stato formidabile nelle Qualifiche 2 a Misano, ma un problema tecnico ha compromesso le possibilità del team in gara. Il giovane belga considera Magny-Cours uno dei suoi circuiti preferiti e può contare su un collega molto forte come Nicki Thiim.

Azione in pista Foto di: Davide Cavazza

GOLD CUP APERTA

Tresor Attempto Racing si è affermata come una seria contendente per il titolo della Gold Cup dominando il weekend di Misano. Questo bottino di punti è stato fondamentale dopo che Dylan Pereira e Alex Aka non sono riusciti a terminare nessuna delle due gare a Brands Hatch, ma ora sono di nuovo in lotta.

AF Corse mantiene il vantaggio con la sua coppia di piloti sulla Ferrari #51, Tommaso Mosca e Matias Zagazeta, che vantano 8 punti di vantaggio in testa alla classifica. I successivi tre equipaggi sono separati da un solo punto, con quasi nessuna differenza tra Tom Fleming e Louis Prette (McLaren-Garage 59 #58); Simon Gachet e Romain Andriolo (McLaren-CSA Racing #555); e Pereira e Aka sull'Audi #99.

Da notare che Gachet è un ex vincitore assoluto a Magny-Cours, avendo portato Saintéloc alla vittoria in casa nel 2020 insieme a Steven Palette. Non sorprendetevi se sarà di nuovo molto veloce questo fine settimana.

WRT IN CORSA ANCHE NELLA SILVER

Il Team WRT non solo ha preso il controllo della classifica generale Sprint a Misano: la scuderia BMW ha anche allungato nella Silver Cup. Matisse Lismont e Ignacio Montenegro hanno un vantaggio di 15,5 punti dopo aver conquistato una vittoria e un terzo posto sul circuito romagnolo, consolidando il loro status di favoriti per il titolo.

I loro rivali più vicini ci sono Jamie Day e l'ex campione FFSA GT Mateo Villagomez (Aston Martin-Walkenhorst Motorsport #34). Day ha dominato questa gara lo scorso anno, quindi ci si aspetta che la sua vettura sia tra le contendenti. Dopo aver conquistato la vittoria di classe in Gara 2 a Misano, Aurélien Panis e Anthony Bartone (Mercedes-GetSpeed ​​Team Bartone Bros #6) sono a 21,5 punti di distacco.

Vale anche la pena tenere d'occhio Gaspard Simon (Aston Martin-Walkenhorst Motorsport #35). Il vincitore della SRO GT Academy debutta in GT3 a Magny-Cours e potrà contare sul suo solido palmarès maturato in FFSA GT. Il francese ha ottenuto un primo e un secondo posto a Magny-Cours nel 2025 e un secondo e un terzo posto nel 2024. Il suo obiettivo per questo fine settimana sarà conquistare il suo primo podio di classe insieme a Maxime Robin.

Azione in pista Foto di: Davide Cavazza

WINWARD IN VANTAGGIO IN BRONZE

La Bronze Cup ha dato il via alla sua stagione Sprint lo scorso fine settimana a Misano, dove le squadre Mercedes-AMG Winward Racing e GetSpeed ​​Team Dubai si sono divise le vittorie. La prima guida la classifica provvisoria con la coppia formata da Rinat Salikhov e Marvin Dienst, che hanno sette punti di vantaggio su Gabriel Rindone e Fabian Schiller.

Salikhov e Dienst hanno vinto a Magny-Cours lo scorso anno, quindi sono da considerarsi i favoriti per un altro successo questo fine settimana. Ma non bisogna mai sottovalutare i campioni in carica Dustin Blattner e Dennis Marschall (Ferrari-Kessel Racing #74). Non sono stati al meglio a Misano, eppure sono comunque usciti con un buon bottino di punti, dunque non sorprendetevi se torneranno in testa alla classifica questo fine settimana.

IL PROGRAMMA

Giovedì 30 luglio

Test: 13;45-15;45

Venerdì 31 luglio

Prove Libere 1: 13;30-14;50

Prove Libere 2: 20;40-22;00

Sabato 1 agosto

Qualifica 1: 14;55

Gara 1: 21;05

Domenica 2 agosto

Qualifica 2: 10;50

Gara 2: 15;30

GT WORLD SPRINT CUP - Elenco Iscritti Magny-Cours