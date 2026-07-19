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Qualifiche
GT World Challenge Europe Sprint Misano

GT World | Pole Position Mercedes con Gounon per Gara 2 a Misano, BMW-WRT #46 in seconda fila

Il francese mette la AMG-Team Verstappen al comando battendo la BMW-WRT di Van Der Linde, seguono la Aston-Comtoyou di Pauwels ed Hesse con la M4 condivisa con Valentino Rossi, Leclerc in Top5 con la Ferrari-AF.

Francesco Corghi
Modificato:
#3 Mercedes - AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Dani Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes - AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Dani Juncadella, Jules Gounon

Foto di: Davide Cavazza

Jules Gounon ha agguantato la Pole Position per Gara 2 del GT World Challenge Europe che si svolgerà questo pomeriggio in quel di Misano Adriatico, al termine di una Qualifica 2 combattutissima risoltasi solamente nell'ultimo giro disponibile.

Dopo diversi giri cancellati per mancato rispetto dei track-limits che hanno rimescolato la classifica più volte, il francese ha piazzato la Mercedes-Team Verstappen #3 davanti in 1'32"017, soffiando il primato a Kelvin Van Der Linde per soli 0"057.

C'è da dire che il pilota della BMW-WRT #32, vincitore di Gara 1, ha rischiato una sanzione per essere partito dalla piazzola dei box mentre sopraggiungeva l'Audi-Eastalent di Simon Reicher, il quale ha dovuto inchiodare per non tamponarlo, ma alla squadra è stata comminata solo una multa.

La Aston Martin-Comtoyou Racing #7 di Kobe Pauwels ha concluso terza, mentre il quarto crono lo ha ottenuto Max Hesse con la BMW-WRT #46 che condivide con Valentino Rossi, seguito dalla Ferrari-AF Corse #50 di Arthur Leclerc e da Maro Engel con la Mercedes-Winward Racing 'Mamba' #48.

Il settimo tempo è per Arthur Rougier, che con la McLaren-CSA Racing #111 svetta in Classe GOLD CUP tenendosi dietro altri PRO, ovvero le Ferrari di Emil Frey Racing affidate a Ben Green e Konsta Lappalainen, e la BMW-WRT #31 di Jordan Pepper.

Alex Aka è 11° generale e secondo di GOLD CUP sulla Audi-Tresor #99 tenendosi dietro la McLaren-CSA #555 di Romain Andriolo.

In SILVER CUP facile Pole per Aurélien Panis e la Mercedes-GetSpeed #6, 14° generale e ampiamente davanti alla Ferrari-AF Corse #52 di Gilles Stadsbader e alla Aston Martin-Walkenhorst #34 di Mateo Villagomez.

In BRONZE CUP il primato è per Charles Dawson armato della Mercedes-2 Seas #222 che batte la Porsche-Tempesta #93 condotta da Peter Dempsey e la Ferrari-Kessel #74 di Dustin Blattner.

La partenza di Gara 2 è prevista per le ore 14;30.

 

 

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