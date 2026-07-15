GT World | Misano grande impegno per le Pirelli tra frenate, trasferimenti di carico e temperature alte

Motori d’eccellenza e musica, gare sprint in pista e momenti di socialità intorno al circuito. È con queste promesse che il GT World Challenge Europe arriva a Misano per il secondo appuntamento stagionale della Sprint Cup, quinto round del calendario generale del campionato.

Oltre alla BMW M4 GT3 EVO del padrone di casa Valentino Rossi e del suo compagno di squadra Max Hesse, saranno altre 43 le vetture iscritte all’evento, per un totale record nella storia delle gare sprint.

I riflettori saranno puntati in particolare sulla Porsche 911 GT3 R (992) EVO di Bastian Buus e Ricardo Feller, vittoriosa alla 24 Ore di Spa e al comando della classifica della Sprint Cup, e sull’Aston Martin di Nicki Thiim, protagonista a inizio luglio con due vittorie nella tappa al Norisring del DTM, altra serie rifornita da Pirelli in esclusiva.

Pirelli Foto di: SRO

"Tornare a Misano è uno dei momenti che apprezziamo di più nel corso della stagione, sia per la grande partecipazione del pubblico sia per le caratteristiche tecniche del circuito", commenta Matteo Braga, Responsabile delle gare GT di Pirelli.

"I P Zero DHG saranno sottoposti a un impegno significativo, soprattutto per effetto delle forti decelerazioni richieste dalle sedici curve del tracciato".

"Le sollecitazioni aumentano in particolare nei tratti in cui i piloti cercano di mantenere la velocità più elevata possibile, affrontando continui trasferimenti di carico tra asse anteriore e posteriore nella successione di frenate e accelerazioni".

"Un’ulteriore variabile da considerare sarà rappresentata dalle temperature elevate previste per il fine settimana".

Come nelle gare endurance, anche nella Sprint Cup e nelle altre serie supportate da Pirelli nel round di Misano - GT2 European Series, GT4 European Series e McLaren Trophy - le vetture avranno a disposizione i P Zero DHG, declinati in diverse misure per adattarsi a tutte le classi GT.

In caso di pioggia, gli equipaggi potranno invece contare sui Cinturato WHB.