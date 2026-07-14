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Intervista
GT World Challenge Europe Sprint Misano

GT World | Misano casa Rossi anche nel 2026? "Prima vediamo se saremo competitivi, ogni anno è sempre più dura"

Nel fine settimana la Sprint Cup fa tappa sul tracciato romagnolo dove nelle ultime tre edizioni il 'Dottore' si è imposto con la BMW-WRT #46: quest'anno ad affiancarlo c'è il fortissimo Max Hesse, ma la concorrenza non manca e quindi meglio non fare previsioni azzardate.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Raffaele Marciello

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Raffaele Marciello

Foto di: SRO

Misano e Valentino Rossi, un legame indissolubile che inevitabilmente lo proietta in cima alla graduatoria dei favoritissimi per il successo anche per l'edizione 2026 della gara del GT World Challenge Europe.

Da quando il 'Dottore' è passato alle 4 ruote, solamente nel 2022 ha sofferto quando era in coppia con Frédéric Vervisch sull'Audi R8 LMS, perché poi quando il Team WRT è passato alla BMW, nel 2023 e 2024 è riuscito a cogliere il successo con Maxime Martin, mentre nel 2025 ha trionfato con il grande Raffaele Marciello.

“La prima vittoria fu speciale. Quando ho iniziato a gareggiare in auto, non ero sicuro di poter vincere. Di sicuro la sensazione dopo quella gara è stata diversa dalle altre", ricorda Valentino, analizzando quello che ha fatto fino a questo punto nella serie di SRO Motorsports Group.

"Innanzitutto, quando si gareggia in questo campionato bisogna imparare molte cose, come le regole relative ai pit-stop e ai cambi pilota; bisogna fare tutto nel modo corretto. Nelle gare Endurance c’è anche la strategia, ma penso che la mia crescita principale sia stata nella guida".

"Avevo già avuto modo di fare un po’ di esperienza con le auto GT3 mentre correvo in MotoGP. Ma se vuoi competere con i piloti di punta devi capire come spingere la vettura al limite, soprattutto in frenata, in ingresso di curva e nell’uso dell’aerodinamica. E penso che stia ancora imparando!"

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin

Foto di: SRO

Quest'anno ad affiancarlo ci sarà un altro pilota fenomenale e velocissimo quale è Max Hesse, giovane virgulto che BMW M Motorsport ha allevato al meglio e che potrà aiutare la M4 #46 a raggiungere nuovi risultati di vertice.

"Ogni anno è più difficile, ma ci proveremo! Prima di tutto, però, dobbiamo capire se siamo competitivi. Ho sempre corso al fianco di grandi talenti, e Max è uno di questi. È un ottimo pilota e mi trovo molto bene con lui, quindi penso che potremo lottare per il vertice".

Misano, appunto. Il tracciato sul quale Rossi ha avuto modo di vedere fin da bambino le corse, essendo a pochi chilometri da Tavullia, e dove il cuore gli batte forte inevitabilmente ogni qual volta nel varca la soglia. D'altra parte, come non ricordare il fantastico casco "Sweet Home Misano" realizzato con l'amico di sempre, Uccio, in versione The Blues Brothers quando era ancora impegnato nel MotoMondiale.

"Adoro Misano. È il mio circuito, la mia casa. Lì ci saranno tutta la mia famiglia e i miei amici. È una motivazione in più per cercare di lottare". 

"Per me è un posto davvero speciale perché è stato il mio primo circuito. Ci andai nel 1992, in sella a una Cagiva 125 a due tempi. Sono passati più di 30 anni!"

"Tra un’auto GT e una moto molte cose sono uguali e molte altre sono diverse. La mia esperienza in moto mi ha aiutato, ma con la GT, Misano è tutta un’altra cosa. Le traiettorie sono completamente diverse rispetto a quelle di una MotoGP".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi

Foto di: SRO

Anche quest'anno gli organizzatori si sono dati da fare per mettere in piedi un evento degno della Riviera Romagnola e col circuito che regalerà rombi di motore anche dopo il tramonto, non potevano mancare attività di contorno legate a musica e tradizione culinaria locale che, naturalmente, Valentino è pronto a cavalcare per chiamare a raccolta la marea Gialla e tutti gli appassionati.

“A Misano c'è tantissima gente e, anno dopo anno, ce n'è sempre di più. Stavolta hanno organizzato un fine settimana davvero fantastico".

"Sabato sera c'è una grande festa con alcuni miei amici che suoneranno sul palco, ma in generale tutto il programma è bellissimo".

"Il campionato Sprint Cup è molto emozionante e abbiamo Gara 1 sabato sera e Gara 2 domenica pomeriggio, quindi spero che tutti i miei tifosi siano presenti".

 

Watch: INTERVISTA ESCLUSIVA a VALENTINO ROSSI - tra GT e i punti interrogativi Hypercar

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