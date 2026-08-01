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Qualifiche
GT World Challenge Europe Sprint Magny-Cours

GT World | Magny-Cours: doppietta Mercedes con Gounon in Pole per Gara 1, terza la BMW-WRT #46

Il francese della Verstappen Racing vola e scatterà dalla posizione migliore, affiancato dall'ottimo Jewiss, Hesse è in seconda fila tenendosi dietro le AMG di Auer e Schiller, male Weerts con la BMW-WRT #32. Ferrari in Top10 con Neubauer.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Jules Gounon, Daniel Juncadella

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Jules Gounon, Daniel Juncadella

Foto di: SRO

Un Jules Gounon imprendibile ha centrato la Pole Position per Gara 1 del GT World Challenge Europe, che in questo fine settimana riprende la stagione 2026 di Sprint Cup in quel di Magny-Cours.

Il francese della Verstappen Racing è stato pressoché perfetto al volante della Mercedes-AMG #3 che condivide con Daniel Juncadella, fermando il cronometro sull'1'36"023 e staccando il folto gruppo di inseguitori che hanno terminato tutti molto vicini, come sempre.

Le AMG GT3 EVO si sono mostrate in ottima forma e in prima fila scatterà la #222 di un velocissimo Kiern Jewiss, che regala a 2Seas Motorsport il primato della Classe BRONZE CUP andando a scavalcare all'ultimo la BMW-WRT #46 condotta da Max Hesse, compagno di Valentino Rossi, che nella serata di venerdì non aveva nemmeno girato visto l'acquazzone che si è abbattuto sul tracciato transalpino, dunque con solo le Libere 1 e i test di giovedì come riferimento.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi

Foto di: SRO

In Top5 con quasi mezzo secondo di ritardo dalla vetta abbiamo anche le Mercdes di Lucas Auer (Winward Racing #48) e Fabian Schiller (GetSpeed Team Dubai #12), quest'ultimo secondo BRONZE CUP, mentre Kobe Pauwels ottiene il sesto tempo con la Aston Martin #7 della Comtoyou Racing, precedendo il compagno di squadra della #21 Oliver Soderstrom, che realizza il primo crono in Classe SILVER CUP.

Ottava e terza BRONZE la Mercedes-Winward #87 di Marvin Dienst, la miglior Ferrari è la #50 di Thomas Neubauer (AF Corse) che ottiene il nono tempo, battendo la BMW-WRT #30 di Matisse Lismont (secondo SILVER) e la Ferrari-Kessel #74 di Dennis Marschall.

Gilles Magnus è 12° assoluto e svetta in Classe GOLD CUP, nonché tra le Porsche al volante della #10 di Boutsen VDS, solo 13° Dean Macdonald con la McLaren-Garage 59 #59, 18a l'Audi-Tresor #99 di Alex Aka, dietro alla BMW-WRT #32 di Charles Weerts che ha commesso un errore all'ultimo giro perdendo tempo prezioso.

Il più rapido delle Lamborghini è Mattia Michelotto con la Temerario #163 di VSR al 28° posto, Luca Engstler partirà 32° sulla #96 di Rutronik Racing.

La partenza di Gara 1 è prevista alle ore 21;00.

 

 

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