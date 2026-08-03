GT World | Magny-Cours amara per Rossi-Hesse: "Ci aspettavamo di più"

Anche la tappa di Magny-Cours si conclude con più rammarichi che sorrisi per Valentino Rossi e Max Hesse, che in questo terzo evento di Sprint Cup del GT World Challenge Europe hanno solamente raccolto punti con piazzamenti in Top10, a fronte di un potenziale che li avrebbe potuti vedere anche sul podio.

Dopo Misano, la coppia del Team WRT aveva intenzione di rifarsi e il tracciato francese ha subito messo in chiaro che non sarebbe stato un impegno semplice, con tanti protagonisti pronti a lottare per il successo finale, specialmente quando è risultato evidente il non poter scendere in pista per le Libere 2 a causa di un violento acquazzone che ha scombinato i piani.

Questo ha portato Hesse a dover cercare di ottenere subito un buon crono direttamente in Q1 con solo i riferimenti delle Prove Libere e delle due ore di Test svolti al giovedì, ma il tedesco è stato bravissimo a chiudere terzo.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

"Durante le Libere il lavoro non è stato semplice perché nella seconda sessione c'è stata anche un po' di pioggia a scombinare i piani; sarebbe stato importante girare per capire i riferimenti nelle fasi serali, visto che Gara 1 era allo stesso orario", spiega Valentino.

"In Q1 è andata bene, Max è stato bravissimo a conquistare la seconda fila grazie ad un giro incredibile, risultando l'unica BMW in mezzo a quattro Mercedes nei primi cinque posti della griglia".

Gara 1 del sabato sera non è stata altrettanto semplice, con Hesse che al via ha subito perso tre posizioni, scendendo successivamente settimo e rimanendo invischiato nel traffico di centro gruppo senza poter risalire ulteriormente.

Quando è toccato a Rossi, WRT è stata come sempre tra le squadre più veloci ad effettuare la sosta, rimandandolo in azione al quinto posto, che poi è diventato sesto quando il 'Dottore' ha subito il sorpasso da parte della McLaren di Marvin Kirchhofer.

"La gara non è andata male, ma partendo terzi ci aspettavamo un po' di più e di lottare per il podio. Purtroppo la situazione si è rivelata più difficile del previsto, non avevamo un gran passo e abbiamo perso subito qualche posizione".

"Abbiamo comunque terminato sesti lottando con le vetture più veloci, anche se speravamo di fare un po' meglio. L'obiettivo era di riprovarci in Gara 2, cominciando dalla Q2 che spettava a me, così come la partenza".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

La Q2 del pilota di Tavullia è invece stata un calvario perché due giri sono finiti alle ortiche per track-limits e con soli 10' a disposizione non c'è stato modo di recuperare facendo meglio di un 21° posto.

Al via Rossi è partito col coltello tra i denti superando subito una manciata di vetture risalendo 16°, per poi tornare 17° quando Aurélien Panis ha approfittato della bagarre tra la M4 #46 e le altre auto che aveva davanti per soffiargli una posizione.

Hesse nel suo turno ha combattuto con altrettanta grinta e, unita alla solita sosta velocissima di WRT, alla fine il duo ha tagliato il traguardo nono, il che ha alimentato l'amarezza per non aver potuto sfruttare meglio una buona occasione per togliersi soddisfazioni.

"Non è stato un fine settimana facile, con diversi alti e bassi, come ad esempio l'ottima Qualifica di sabato che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare in Gara 1. Il sesto posto è buono, ma non quello che volevamo", riconosce Hesse.

"Domenica è stata altrettanto difficile dovendo partire al 21° posto. Siamo riusciti a rimontare alcune posizioni, ma quando cominci così indietro non è realistico poter pensare di arrivare a lottare per le posizioni di vertice".