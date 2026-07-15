GT World | Ferrari, Lamborghini e Valentino Rossi a caccia del trionfo in casa a Misano

Nel fine settimana il GT World Challenge Europe approda a Misano per il quinto round della stagione 2026, nonché seconda tappa della Sprint Cup.

Un numero record di 44 vetture si sfiderà sul circuito romagnolo, con gare diurne e notturne che aumenteranno lo spettacolo. Ecco ciò che ci spetta sulle rive dell'Adriatico.

LIONSPEED GP IN FORMA SMAGLIANTE

La Lionspeed GP si presenta a Misano al meglio, reduce dalla brillante vittoria assoluta alla 24h di Spa, regalando alla Porsche la prima affermazione in Belgio dal 2020.

L'equipaggio composto da Bastian Buus e Riccardo Feller è anche in testa alla classifica della Sprint Cup, avendo ottenuto una doppia pole position a Brands Hatch e, dopo un problema tecnico che ha interrotto la loro rimonta in Gara 1, rifacendosi con una netta vittoria in Gara 2. Misano dovrebbe essere un circuito ideale per la 911 ed entrambi i piloti sono al top della forma.

MISANO TERRITORIO DEL TEAM WRT

Se Lionspeed GP – o chiunque altro – vuole vincere a Misano, dovrà prima fare i conti col Team WRT. La scuderia belga vanta un palmarès davvero notevole sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, con 14 vittorie centrate nell'ultimo decennio, tra cui tre triplette nel 2018, 2021, 2022 e 2024.

Tra i suoi attuali piloti, nessuno ha avuto più successo di Charles Weerts. Il quattro volte Campione della Sprint Cup ha conquistato otto primi posti a Misano, incluso il suo primo trionfo nel 2019. Vale la pena ricordare che un'altra vittoria questo fine settimana gli permetterebbe di eguagliare il record assoluto nella Sprint Cup.

Il successo di WRT a Misano non è solo una questione di vetture: il team era dominante durante l'era Audi e non ha perso un colpo da quando è passato alle BMW.

VALENTINO ROSSI PUNTA ALLA GLORIA NELLA GARA DI CASA

La formazione del Team WRT include la BMW #46 di Valentino Rossi. Misano è il circuito di casa del 'Dottore' e di gran lunga quello in cui ha ottenuto più successi come pilota GT. È reduce da una serie incredibile di vittorie nel 2023, 2024 e 2025, ed è di nuovo tra i principali contendenti per il titolo nel 2026.

Dopo aver trionfato due volte con Maxime Martin e l'anno scorso con Raffaele Marciello, Rossi ora condivide la vettura con il giovane asso BMW Max Hesse. I due hanno sicuramente ottime possibilità: Misano è sempre stato un circuito favorevole per il Team WRT e Rossi beneficia chiaramente dell'enorme supporto locale.

LA COMPETIZIONE DI ALTO LIVELLO NON MANCA

Sebbene sia giusto dire che il Team WRT e Lionspeed GP siano i favoriti per la vittoria a Misano, non avranno certo vita facile. Tra gli altri probabili contendenti, la Ferrari di AF Corse dovrebbe essere tra i protagonisti dopo la vittoria di Arthur Leclerc e Thomas Neubauer a Brands Hatch.

Come sempre, anche i team Mercedes-AMG - Winward Racing e Verstappen Racing - sono tra i potenziali vincitori.

Garage 59 ha trionfato su questo circuito lo scorso anno e spera di dare una svolta alla sua stagione di Sprint Cup dopo un inizio difficile a Brands Hatch.

Rutronik Racing farà debuttare la Lamborghini Temerario a Misano e Boutsen VDS spera di onorare la memoria del suo patron Marc Van Der Straten, scomparso la scorsa settimana.

Un totale di 14 equipaggi PROo si contenderanno il successo, con ulteriori partecipazioni di peso da parte di Emil Frey Racing (Ferrari), Comtoyou Racing (Aston Martin) e Eastalent Racing (Audi)

AF CORSE IN TESTA ALLA CLASSIFICA GOLD

AF Corse è in testa alla classifica della Gold Cup con la coppia formata da Tommaso Mosca e Matias Zagazeta, avendo all'attivo un successo ed un secondo posto a Brands Hatch. Mosca è stato uno dei principali contendenti per il trionfo assoluto alla 24h di Spa, quindi è uno di quelli da tenere d'occhio.

I principali avversari saranno i team McLaren, CSA Racing e Garage 59. Quest'ultimo si è generalmente distinto come l'equipaggio di punta della Gold Cup in questa stagione, pur non avendo avuto un inizio brillante a Brands Hatch.

Una novità per i tifosi locali: VSR schiererà una formazione interamente italiana con Mattia Michelotto e Loris Spinelli al volante della Lamborghini Temerario.

In totale, otto vetture sono iscritte alla categoria, con partecipanti del calibro di Boutsen VDS (Porsche), KPX Motorsport (BMW) e Tresor Attempto Racing (Audi).

WRT VUOLE ALLUNGARE IN SILVER

Oltre alla sua straordinaria serie di vittorie assolute, il Team WRT ha anche collezionato diverse affermazioni di classe a Misano. Questa è un'ottima notizia per Matisse Lismont e Ignacio Montenegro, che guidano la classifica Silver dopo aver ottenuto una vittoria e un secondo posto a Brands Hatch.

Si può tranquillamente affermare che sono i favoriti della vigilia, ma con 12 vetture presenti la lotta si preannuncia serrata.

Optimum Motorsport (McLaren) e Pure Rxcing (Porsche) si sono dimostrati entrambi forti nella gara di apertura, mentre Walkenhorst Motorsport schiera due Aston Martin in questa classe.

Non manca la Ferrari con AF Corse che schiera anch'esso due vetture, mentre da Reggio Emilia ecco Dinamic GT con la Porsche.

Tra i partecipanti figurano anche il team Gareders' Cup (Audi e Porsche), oltre alla collaborazione italo-tedesca di Tresor Attempto Racing (Audi). Anche GetSpeed ??Team Bartone Bros (Mercedes-AMG), Comtoyou Racing (Aston Martin) e Razoon - more than racing (Porsche) sono tra i presenti.

BRONZE CUP AL VIA

Dopo aver saltato la gara inaugurale a Brands Hatch, la Bronze Cup farà il suo debutto nella categoria Sprint a Misano. I campioni in carica Dustin Blattner e Dennis Marschall tornano per riconquistare il titolo con la Ferrari #74 della Kessel Racing, reduci dal successo nella loro classe alla 24h di Spa, dunque difficili da battere anche in Sprint.

Tra i principali contendenti, Paradine Competition schiera l'asso della BMW Augusto Farfus insieme a Darren Leung; I Campioni in carica del British GT, Charles Dawson e Kiern Jewiss, dovrebbero essere tra i principali contendenti al volante della Mercedes-2Seas Motorsport; e il team Ziggo Sport Tempesta Racing ha aggiunto Peter Dempsey al fianco del pilota titolare Eddie Cheever sulla sua Porsche.

Ma la squadra più accreditata per sfidare i Campioni è Winward Racing, la cui coppia formata da Rinat Salikhov e Marvin Dienst si è dimostrata costantemente forte nelle ultime due stagioni.

Con l'aggiunta di GetSpeed Team Dubai (Mercedes-AMG), Comtoyou Racing (Aston Martin), Dinamic GT (Porsche) e Tresor Attempto Racing (Audi), la griglia di partenza della Bronze Cup sale a 10 vetture.

IL PROGRAMMA

Giovedì 16 luglio

Test: 13;00-15;00

Venerdì 17 luglio

Prove Libere 1: 14;50-16;10

Prove Libere 2: 20;10-21;30

Sabato 18 luglio

Qualifica 1: 13;05

Gara 1: 20;30

Domenica 19 luglio

Qualifica 2: 10;05

Gara 2: 14;30

LE ALTRE SERIE IN PISTA

Ad arricchire ulteriormente il programma ci saranno diverse gare di supporto: GT2 European Series, GT4 European Series, McLaren Trophy Europe e TopJet F2000, per un totale di circa otto ore di gare tra sabato mattina e domenica pomeriggio.

DIVERTIMENTO IN PISTA E FUORI

Oltre allo spettacolo della pista i tifosi potranno vivere un ricco programma di intrattenimento anche fuori. Sabato sera la Fan Zone ospiterà il nuovo ElektronFest, un evento musicale che miscelerà elettronica, ritmo e performance made in Italy.

Sarà una grande festa che vedrà salire sul palco artisti e Dj di grande fama come Planet Funk, Dj Ralf, L3UM4S, alias musicale di Samuel, Fresco oltre a Cromadisco, Deledda e Viceversa.

L'accesso a ElektronFest è incluso in tutti gli abbonamenti plurigiornalieri, nei biglietti validi per il sabato e nei ticket serali (con ingresso dalle ore 18:00 di sabato).

Sabato sera è previsto anche il tradizionale Rooftop Party che ogni anno richiama imprenditori e protagonisti della filiera sportiva legata alle due e quattro ruote, evento che rientra nell’ambito del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa di Confindustria Romagna.

Giovedì sera, invece, al Samsara di Riccione andrà in scena un Beach Party che, dalle 19:00, riunirà piloti e tifosi in un'atmosfera unica, tra musica e vista sul mare, per inaugurare al meglio il fine settimana.

Da venerdì a domenica, inoltre, sarà possibile provare un’esperienza unica grazie a Dinner in the sky: gustare una colazione, un pranzo, un aperitivo o una cena da una posizione privilegiata, su una piattaforma sospesa a 50 metri d'altezza, in prossimità del rettilineo principale, ammirando le vetture in azione.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere allo spettacolo del GT World Challenge sono in vendita su Ticketone. I tagliandi si potranno acquistare anche alle casse del circuito, aperte nelle tre giornate dell’evento.

Tutti i biglietti danno accesso al paddock, con possibilità di respirare da vicino il clima dell’evento.