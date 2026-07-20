GT World | Due occasioni perse per Rossi: "Ho pagato inesperienza, poi gli altri erano più veloci"

Questa volta Misano non ha sorriso a Valentino Rossi, nel grande fine settimana che ha consacrato per l'ennesima volta il Team WRT nelle gare del GT World Challenge Europe.

Tutti si immaginavano ancora una volta che la BMW protagonista potesse essere la #46 condotta dal 'Dottore', stavolta in coppia con l'ottimo Max Hesse, invece è emersa la M4 #32 dei loro compagni Van Der Linde/Weerts che hanno siglato una grandiosa doppietta.

Peccato perché le premesse per poter rivedere l'idolo locale almeno sul podio c'erano tutte, soprattutto grazie alla Pole Position conquistata per il via di Gara 1, che però è sfumata a causa di un errore commesso dallo stesso pilota di Tavullia, come lui stesso ha ammesso.

#12 GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO: Gabriel Rindone, Uae Fabian Schiller, #46 BMW M Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: Davide Cavazza

Uscito dall'ultima curva durante il giro di lancio, Rossi è rimasto troppo largo sulla destra anziché prendere la linea corrispondente alle caselle di partenza e questo ha di fatto spalancato la porta alla carambola che si è verificata qualche metro dopo, quando i semafori sono diventati verdi.

Alle sue spalle, Ricardo Feller è scattato meglio, ma si è ben presto ritrovato stretto tra la BMW di Rossi e l'Audi di Andrea Frassineti, con conseguente contatto che ha messo KO il ragazzo di Tresor Attempto Racing e fatto perdere posizioni a Valentino, miracolosamente rimasto dritto dopo una sbandata sull'erba.

"Purtroppo ho pagato la mancanza di esperienza nel partire dalla Pole Position, sono rimasto troppo decentrato sulla destra; è stato un mio errore e sono molto dispiaciuto. E' poi giunta la penalità di 10" e lì abbiamo perso la possibilità di lottare per il podio, un vero peccato", ha dichiarato Rossi con grande onestà terminato il suo turno, spiegando poi come si è sviluppato l'incidente.

"Subito dopo sono stato colpito da dietro e mi è andata bene che sono riuscito a mantenere la vettura dritta, anche se lì potevo farci poco. Feller è partito meglio, c'è stato il contatto, ma più che un salvataggio da parte mia devo dire che ho avuto molta fortuna a poter proseguire. Senza tutto ciò, credo che avremmo potuto terminare almeno secondi".

La partenza di Gara 2 Foto di: Davide Cavazza

C'era quindi volontà di riscattare il sesto posto finale nella giornata di domenica, ma anche Gara 2 non ha sorriso alla coppia della M4 #46 perché Hesse, scattato benissimo dal quarto posto in griglia risalendo terzo, alcune tornate prima di rientrare per il pit-stop ha avuto un improvviso calo di prestazioni dei suoi pneumatici, perdendo contatto con il gruppetto di vertice.

Rossi, salito per il secondo turno di guida, ha tenuto la terza posizione fino al penultimo giro, quando Lucas Auer lo ha raggiunto e superato soffiandogli il tanto sperato podio.

"Al via di Gara 2 Max partiva in quarta posizione, nel gruppo dei migliori, quindi con la possibilità di lottare per il podio. Purtroppo al termine del suo stint si è verificato un problema con le gomme e ha perso alcuni secondi preziosi".

"Quando è toccato a me, ho cercato di resistere, ma le altre vetture erano troppo veloci e quindi ho perso il terzo posto all'ultimo giro. Non c'era molto da fare, purtroppo è andata così".

#46 BMW M Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: Davide Cavazza

Hesse aggiunge: “Direi che è stato un weekend un po’ all’insegna delle occasioni mancate. Ma nel complesso dobbiamo ritenerci soddisfatti. Siamo stati fortunati due volte, perché sabato la gara avrebbe potuto concludersi immediatamente, mentre domenica con il guasto alla gomma, sarebbe potuta finire molto peggio; aver conquistato qualche punto è quindi fantastico".

"Ma ovviamente è un peccato perché ieri avevamo sicuramente il ritmo per vincere e oggi per salire sul podio. E non c’è posto migliore per farlo per Vale che a casa sua. Purtroppo, questa volta la fortuna non è stata dalla nostra parte. È un po’ un peccato, ma la squadra ha fatto un lavoro eccezionale. Magny-Cours è alle porte, quindi ci concentreremo su quella gara".

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, chiosa: “La #46 ha avuto un ottimo sabato con la pole position di Vale e una domenica fantastica, ma sfortunatamente Max ha avuto un problema alle gomme e poi Vale non è riuscito a tenere a bada Lucas Auer, che era l’auto più veloce in pista, quindi abbiamo perso il podio a un giro dalla fine".