GT World | Dominio BMW-WRT a Misano col bis di Weerts-Van Der Linde in Gara 2, Rossi-Hesse quarti

Il Team WRT resta padrone di Misano aggiudicandosi la vittoria anche in Gara 2 del GT World Challenge Europe con il bis della coppia formata da Charles Weerts e Kelvin Van Der Linde, mentre Valentino Rossi e Max Hesse concludono ai piedi del podio con un quarto posto.

In questo secondo evento stagionale di Sprint Cup le BMW della scuderia belga hanno dettato legge e solo le Mercedes hanno potuto contrastarle.

Prima del via, avvenuto regolarmente alle 14;30 sotto un caldissimo sole, il dipartimento tecnico di SRO Motorsports Group ha tolto 10kg alle Lamborghini e assegnato lo stesso peso in più alle Porsche nella nuova tabella del Balance of Performance.

Van Der Linde ha provato ad insidiare la Mercedes-Team Verstappen #3 di Jules Gounon che scattava dalla Pole Position, ma dopo un paio di tentativi il sudafricano della BMW #32 ha dovuto desistere, mentre alle loro spalle Max Hesse è riuscito a portare terza la BMW-WRT #46 superando la Aston Martin #7 di Kobe Pauwels, che però già al sesto giro è dovuto rientrare ai box di Comtoyou Racing per ritirarsi a causa di un problema tecnico.

Poco prima, nella lotta per risalire in Top10, Bastian Buus (Porsche-Lionspeed GP #80) ha mandato in testacoda la Lamborghini-Rutronik #96 di Patric Niederhauser prendendosi un Drive Through che ha tagliato le gambe alla 911 che era salita sul podio in Gara 1.

Stessa sanzione è stata comminata alla Mercedes-2 Seas #222 per un contatto con la Ferrari-AF Corse #52, perdendo il primato in BRONZE CUP, mentre 10" di penalità sono stati assegnati a Jordan Pepper (BMW-WRT #30), che nella lotta con Ben Green per la Top5 ha spinto fuori pista la Ferrari-Emil Frey Racing #69.

La partenza di Gara 2 Foto di: Davide Cavazza

Il duo Gounon-Van Der Linde ha proseguito la sua fuga, Hesse invece ha perso contatto da loro, fino al momento della sosta, avvenuta per tutti e tre al giro 20, quando gli uomini di WRT si sono confermati super rimandando Weerts in pista davanti alla AMG #3 passata in mano a Daniel Juncadella. Rossi è uscito terzo, ma a debita distanza dalla coppia di testa e Lucas Auer a farsi minaccioso al volante della Mercedes-Winward #48.

Intanto problemi tecnici hanno fermato al giro 22 la Ferrari-Emil Frey Racing #14 di Matteo Cairoli, in quel momento decimo e piantatosi alla 'Quercia', provocando un Full Course Yellow per rimuovere la 296.

Colpo basso in SILVER CUP per Mikey Porter (McLaren-Optimum #5), che si è visto privato del secondo posto subendo la tamponata da parte di Christopher Haase (Audi-Eastalent #84).

Weerts/Van Der Linde hanno vinto comodamente con 2"9 di margine su Gounon/Juncadella, al penultimo giro Auer è riuscito a portare sul terzo gradino del podio la Mercedes-Winward 'Mamba' #48 condivisa con Maro Engel andando a superare al 'Curvone' Rossi, che quindi dopo tre successi consecutivi non riesce a festeggiare sul terreno di casa.

La partenza di Gara 2 Foto di: Davide Cavazza

Le Ferrari di Vermeulen/Green (Emil Frey Racing #69) e Neubauer/Leclerc (AF Corse #50) terminano al quinto e sesto posto, seguite dalla McLarenGarage 59 #59 di Kirchhofer/Macdonald autori di una grandissima rimonta.

Dietro troviamo Pereira/Aka che vincono in Classe GOLD CUP con l'Audi-Tresor #99 battendo la McLaren-Garage 59 #58 di Fleming/Prette, mentre la Top10 generale viene completata dalla BMW-WRT #31 di Cordeel/Pepper, seguita dalla McLaren-CSA #555 di Andriolo/Gachet, terzi GOLD.

In Classe SILVER CUP festeggia la Mercedes-GetSpeed #6 affidata a Panis/Bartone, la BMW-WRT #30 perde invece secondo posto per una sanzione di 5" per ripartenza pericolosa durante la sosta, il che consente alla Aston Martin-Walkenhorst #34 di Day/Villagomez di prendersi la piazza d'onore saltando davanti alla M4.

Anche in Classe BRONZE CUP il trionfo è di marca Mercedes grazie a Dienst/Salikhov, Cheever/Dempsey sono secondi al volante della Porsche-Tempesta Racing #93 dopo la penalità inflitta alla Mercedes-GetSpeed #12, la quale scivola indietro lasciando l'ultimo posto sul podio alla AMG #222 di 2 Seas Motorsports nelle mani di Jewiss/Dawson.