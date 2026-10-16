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GT World | Annullata la squalifica della Mercedes-Winward a Misano, Engel-Auer Campioni 2026
Accolto l'appello del team AMG riguardo la non-conformità dei cuscinetti, la coppia austro-tedesca conquista il titolo assoluto matematicamente grazie alla restituzione del 3° posto ottenuto in Romagna davanti alla BMW-WRT di Rossi-Hesse.
Francesco Corghi
Pubblicato: 16 ott 2026, 13:27
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#48 Winward Racing: Mercedes-Amg Gt3 Evo: Lucas Auer Aut Maro Engel
Foto di: Davide Cavazza
La Winward Racing ha vinto l'appello sulla squalifica da Gara 2 del GT World Challenge Europe disputata a Misano a metà luglio e quinid Maro Engel e Lucas Auer sono ufficialmente i Campioni 2026 per quanto riguarda la classifica assoluta della stagione.
Il dipartimento tecnico di SRO Motorsports Group aveva messo sub-judice la Mercedes #48 in fase di verifica, avendo riscontrato una non conformità nei cuscinetti delle ruote.
Engel ed Auer avevano terminato la gara romagnola in terza posizione e la loro successiva estromissione aveva promosso momentaneamente sul podio la BMW-WRT #46 di Valentino Rossi e Max Hesse, ma ovviamente in ballo rimaneva ancora l'appello presentato dalla squadra americana che gestisce la AMG GT3 in livrea 'Mamba'.
Il Royal Automobile Club of Belgium (RACB) ha valutato la documentazione presentata dichiarandola 'ammissibile e ben fondata', per cui la precedente decisione dei commissari sportivi è stata annullata riconsegnando il terzo posto alla 'Mamba'.
Se per la classifica di Sprint Cup questo non influisce in alcun modo sui risultati finali, ben diversa è la situazione della 'Overall', nella quale Engel ed Auer chiudono matematicamente in giochi, indipendentemente da come finirà il gran finale che si disputa a Portimão in questo fine settimana, dove rimane ancora il titolo Team da assegnare.
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