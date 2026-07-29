GT World | Allarme Vosse: "Non voglio vincere grazie al BoP, ma nessuno vuole parlare di questo problema"

Vincent Vosse è così, sempre tanto gentile e disponibile a parlare, quanto aperto a trattare anche i temi più caldi e scottanti, ma sempre nella giusta maniera. Diretto, mai banale e, soprattutto, politically correct, come oggi impongono i regolamenti, che per fortuna - ad oggi - nel GT World Challenge Europe non hanno ancora messo il bavaglio agli addetti ai lavori.

Deo gratias, quindi, il poter sfruttare l'occasionissima di scambiare due chiacchiere con il Team Principal di WRT, che a Misano ha sì ottenuto due successi con la sua BMW #32 condotta dal duo Weerts/Van Der Linde, ma che non riesce a trovare godimento e soddisfazione per una situazione tutt'altro che positiva.

Manco a dirlo, l'oggetto del contendere risponde alle tre famigerate paroline: Balance of Performance. Un allarme che il belga ha voluto lanciare sulla scia di quanto portato a galla dal grande capo di SRO Motorsports Group, Stéphane Ratel, con vetture sempre più sofisticate e complicate da gestire che rischiano di vedere ribaltoni piuttosto incomprensibili e stucchevoli, da un evento all'altro.

"Purtroppo, come Team WRT, siamo molto delusi dalla situazione. Non eravamo in condizioni di lottare per la vittoria ad inizio stagione a Bathurst, poi anche al Paul Ricard, ed è accaduto lo stesso a Brands Hatch, Monza e Spa. I risultati di Misano non cambiano il mio pensiero riguardo alla situazione che abbiamo col BoP nel GT World Challenge", ha dichiarato Vosse nell'intervista concessa a Motorsport.com ed altri giornalisti presenti in Romagna, spiegando che sta ancora attendendo risposte dagli organizzatori del campionato.

"Dopo Spa, che era la gara di metà campionato, abbiamo chiesto un incontro per capire la situazione, ma non abbiamo avuto risposta. E quello che accadrà nelle prossime cinque gare non cambierà il mio pensiero. Spero stiano lavorando duramente per trovare una buona soluzione, non perché vogliamo vincere o avere una vettura migliore delle altre, ma perché sono un appassionato di corse e ho una squadra che lavora giorno e notte per fare i migliori pit-stop, adottare le giuste strategie e assettare l'auto al meglio, mettendo insieme il tutto".

#32 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Charles Weerts, Kelvin Van Der Linde Foto di: Davide Cavazza

Senti di non essere mai stato alla pari con gli altri?

"Non ci serve una macchina che vada tre decimi più forte delle altre per vincere le gare, come già dimostrato in passato e senza bisogno di ribadirlo. Ma non voglio vincere a Misano, Magny-Cours, Nürburgring o qualsiasi altra gara solo come risarcimento di quanto accaduto a Spa. Voglio che di questo se ne parli nella maniera giusta perché non si può dimenticare che WRT non sarebbe il team che è diventato oggi senza SRO. Ne abbiamo discusso internamente prima fra noi, poi ho scelto di espormi pubblicamente sull'argomento. Il GT World è un campionato di alto livello, con grandi formazioni di piloti, vetture, squadre e Costruttori. È una serie completa e ha tutto, ma oggi è diventato più duro vincere qui rispetto al WEC in Hypercar".

La 24h di Spa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

"È un problema generale, non riguarda solo quanto accaduto a Spa. Ci sono 10 ingegneri che lavorano su ogni vettura e non posso accettare che 1 o 2 persone rovinino tutto col BoP. Prima di Spa abbiamo svolto due giorni di test in maggio, ma sembra non siano serviti a nulla, quindi abbiamo buttato del tempo. Poi abbiamo girato ancora al martedì prima della gara, ci sono state una marea di sessioni di Prove Libere e Qualifiche, ma anche lì nulla è accaduto per verificare che la situazione fosse realmente giusta. È per questo che non sono soddisfatto".

E qui Vosse, con tono fermo e deciso, ha fatto una pausa guardando l'addetta stampa di BMW M Motorsport chiedendo se era tutto a posto, per proseguire il suo ragionamento. Ricevendo un segnale positivo, mentre noi eravamo con le orecchie e gli occhi ben spalancati...

"Ribadisco, mi piace moltissimo il campionato di SRO e lo rispetto tantissimo, ho una grande amicizia con Stéphane Ratel, un grande uomo che ha raggiunto ottimi traguardi. Ma quando c'è un problema, bisognerebbe parlarne. Non si può avere un campionato sempre più professionale senza che ci sia lo stesso livello di professionalità dal punto di vista tecnico in SRO. Devono accettare questa cosa e adeguarsi".

#32 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Charles Weerts, Kelvin Van Der Linde Foto di: Davide Cavazza

Credi ancora nella piattaforma di SRO?

"Al momento non più, e non saranno i risultati buoni delle prossime gare a farmi cambiare idea. Dobbiamo parlarne apertamente per migliorare le cose perché non siamo contenti, ma ci sono anche altri che la pensano come noi. Basta guardare cosa accade altrove, a me piace il motorsport e seguo anche il DTM; lì il BoP lo crea lo stesso gruppo di persone che abbiamo qui, eppure guardiamo cosa è accaduto al Norisring".

Un fine settimana di dominio da parte di un unico marchio...

"La Aston Martin è sempre stata davanti, nonostante la zavorra di 10kg, Porsche e BMW erano dal 15° posto in giù, e non credo proprio che la causa fosse la scarsa qualità di piloti e squadre. Hanno vinto Gara 1 partendo dalla Pole Position; naturalmente, faccio i complimenti a Nicki Thiim, Comtoyou Racing e tutti quelli che hanno contribuito al successo. Sabato sera hanno ricevuto i 20kg di Success Ballast più altri 15kg di BoP, mentre alle Porsche, che solitamente vanno bene al Norisring, hanno tolto 15kg e alle BMW 10kg. Hanno scombinato le carte anche con potenze e restrittori, eppure in Q2 Thiim ha rifatto la Pole e poi ha vinto ancora, allora come si può spiegare una cosa del genere? A mio parere, c'è qualcosa che non funziona, se qualcuno me lo volesse spiegare, ne sarei felice".

Così diventa dura comprendere tutto...

"Sì, ma credo che anche Thiim, Aston Martin e Comtoyou non siano felici di vincere in questo modo. Siamo tutti uomini delle corse e vogliamo combattere per il successo. Grazie a SRO negli ultimi anni siamo riusciti ad imporci in alcune gare pur non essendo i più rapidi; ci insegnano come riuscirci senza essere i migliori perché non abbiamo scelta. Ma a noi piace lottare e quando ti spediscono così indietro senza possibilità di giocartela con gli altri, non possiamo essere contenti".

Vincent Vosse, Team Principal WRT Foto di: Francesco Corghi

A vederla da fuori, sembra che il BoP funzioni diversamente tra GT World e WEC...

"A mio parere, la cosa importante è il modo in cui viene stilato e cosa c'è dietro. Nel WEC ci sono discussioni costruttive; se non funziona, è così e basta, ma almeno se ne parla. Oggi la situazione è questa e non credo che si potrà risolvere in poche settimane, servirà tempo. Ma so cosa sto dicendo e mi auguro che queste parole vengano pubblicate perché io ci metto la faccia, BMW investe moltissimi soldi per schierare quattro vetture con noi nel GT World tra Endurance e Sprint, e due nell'Intercontinental GT Challenge. Deve esserci maggior rispetto".

Andrete a Suzuka per la 1000km IGTC?

"Ad oggi non posso ancora dirlo con certezza, non è stata presa la decisione definitiva, ma parlo per me stesso e WRT, non per BMW. Ma posso anche aggiungere che BMW non è contenta della situazione. Ci saranno persone pronte a pensare che io dica queste cose per avere un BoP favorevole e vincere a Suzuka; no, non mi interessa assolutamente. Possono darci anche 50kg in più, è un discorso generale, il mio".

Non sei in cerca di regali...

"Assolutamente no, ma ricordiamoci di una cosa: dal 2010 al 2014 c'è stato il primo periodo delle GT3, dal 2014 al 2020 il secondo periodo e dal 2020 ad oggi siamo nel terzo periodo delle GT3. Bisogna dividere le varie ere. Credo che SRO abbia fatto un grande lavoro per capire le varie situazioni ed epoche. Nella prima parte è stato ottimo, nella seconda buono, ma più difficile. Oggi invece è veramente molto più complesso perché servono più ingegneri per vettura per riuscire ad essere competitivi. Per questo dico che il gruppo tecnico di SRO deve muoversi nella stessa direzione di professionalità".

#46 BMW M Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: Davide Cavazza

Ratel ha criticato le nuove GT3 in arrivo, pensi che il problema sia legato alla complessità di queste vetture?

"Naturalmente, è proprio così. Ed è per questo che bisogna lavorarci sopra. Ma non sto puntando il dito contro una persona singola, anche perché in SRO il capo è uno soltanto... Anzi, sono sicuro che quella persona stia lavorando molto in questo senso, ma dobbiamo parlare di queste cose e prenderci il tempo giusto per farlo. Dopo la pessima situazione di Spa, non abbiamo avuto modo di discuterne perché dovevano pensare al Norisring; non lo trovo accettabile, anche perché stiamo spendendo energie, tempo e denaro. Ma ad oggi ancora non è accaduto nulla".

Non vi hanno dato spiegazioni del perché non è stato concesso un incontro?

"No, ed è questo che non va bene. Se c'è una situazione problematica, che fa schifo, e l'hai creata tu, sei tu che devi risolverla. Non chi la subisce".

Prima hai parlato di altri Costruttori che si sono lamentati, possiamo sapere di chi si tratta?

"Onestamente non mi interessa di chi si tratta, ho solamente detto che non siamo gli unici a non essere contenti. Ad esempio, Valentino è riuscito a fare la Pole a Misano con un grandissimo giro, la gente ha subito pensato che ci avessero dato un 'contentino' dopo Spa. Non è così e non è la situazione in cui vorrei essere, odio quando capita e mi voglio battere perché non accada, dato che non me la sono andata a cercare".