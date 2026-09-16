GT World | A Zandvoort si infiamma la Sprint Cup: una sfida apertissima o già decisiva?

A sole due tappe dalla fine della stagione di Sprint Cup 2026, il GT World Challenge Europe vede ancora tutto in bilico in questo ambito: cinque equipaggi sono in lotta per il titolo e nel fine settimana di Zandvoort si presentano racchiusi in meno di 10 punti.

Chiunque però potrebbe svettare e il grande interrogativo è se i Campioni in carica Charles Weerts/Kelvin van der Linde (BMW-Team WRT #32) saranno ancora in testa al termine del weekend. Dopo Misano erano in un ottimo momento di forma, ma la dura gara di Magny-Cours ha ridotto il loro vantaggio a soli 2,5 punti su Ricardo Feller/Bastian Buus (Porsche-Lionspeed GP #80).

Weerts e Van Der Linde hanno trionfato l'anno scorso sul tracciato olandese, ma stavolta dovranno scontare una penalità di 3 posizioni in griglia, conseguenza della collisione tra Van Der Linde e la Ferrari di Ben Green a Magny-Cours. Per questo motivo, i pit-stop, notoriamente veloci, del Team WRT saranno più cruciali che mai.

Buus/Feller hanno avuto prestazioni altalenanti, avendo conquistato due vittorie, un secondo posto e tre piazzamenti fuori dalla zona punti. Tuttavia, si tratta di una coppia molto veloce e i pit-stop di Lionspeed si sono dimostrati all'altezza dei WRT quest'anno. Un po' più di costanza potrebbe portarli al titolo.

Dani Juncadella occupa la terza posizione con la Mercedes-Verstappen Racing #3 dopo aver vinto Gara 1 a Magny-Cours insieme a Jules Gounon. Questo fine settimana ritroverà il compagno di squadra Chris Lulham, che si era qualificato in prima fila a Zandvoort lo scorso anno. Lo spagnolo adora questo circuito – ha vinto la leggendaria gara Masters of F3 nel 2012 – quindi tenete d'occhio la AMG in livrea Red Bull.

AF Corse è quarta con la Ferrari #50 di Arthur Leclerc e Thomas Neubauer, ma il francese si è infortunato cadendo in bicicletta e al suo posto ci sarà Alessio Rovera a supportare il monegasco nella corsa al titolo.

Il quinto protagonista è l'equipaggio della Winward Racing, Maro Engel/Lucas Auer, al volante della Mercedes #48. In questa stagione i due non hanno avuto un gran passo, ma la costanza e la bravura in gara sono i loro punti di forza, che hanno già permesso loro di conquistare il titolo Endurance.

Oltre ai cinque equipaggi di testa, il team Comtoyou Racing potrebbe essere un serio contendente alla vittoria. L'Aston Martin #7 di Nicki Thiim/Kobe Pauwels si è dimostrata molto veloce a Magny-Cours e la squadra può sfruttare lo slancio positivo della recente vittoria nell'Endurance al Nürburgring.

Anche Garage 59 è in corsa con Marvin Kirchhöfer/Dean MacDonald al volante della McLaren #59, sebbene i risultati finora ottenuti in Sprint Cup non abbiano soddisfatto le aspettative. Lo stesso si potrebbe dire di Boutsen VDS e della sua coppia di piloti ufficiali Porsche, Dorian Boccolacci/Morris Schuring, quest'ultimo uno dei quattro olandesi in griglia questo fine settimana.

Rutronik Racing ha regalato alla Lamborghini Temerario il primo podio nel GT World a Magny-Cours, dimostrando già il suo valore a Zandvoort, dove ha trionfato la scorsa stagione; sebbene ripetere l'impresa sarà difficile, l'equipaggio #96 composto da Patric Niederhauser/Luca Engstler, spera quantomeno di conquistare punti.

Emil Frey Racing ha ottenuto successi su questo circuito in passato, in particolare dominando il weekend del 2021. La scuderia svizzera schiera due Ferrari, la #69 dell'idolo locale Thierry Vermeulen e la #14 di Matteo Cairoli.

WRT presenta anche le BMW #46 di Valentino Rossi/Max Hesse e la #31 di Cordeel/Pepper che possono aiutare la #32.

L'Audi-Eastalent Racing #84 è reduce dal suo miglior risultato stagionale nella categoria Sprint, conquistando la quinta posizione. Infine, Razoon - More Than Racing torna in pista con la sua Porsche in Classe PRO con Simon Birch/Klaus Bachler.

GOLD CUP: AF Corse punta al successo

AF Corse si presenta a Zandvoort in testa alla classifica della Gold Cup grazie a Tommaso Mosca/Matias Zagazeta. La Ferrari #51 ha dimostrato grande costanza fin dalla prima gara e sarà difficile da battere nel finale di stagione.

Il team più vicino alla 296 è Garage 59 con Tom Fleming/Louis Prette (McLaren #58) a 15 punti di distacco; i due hanno conquistato quattro podi in sei gare, ma hanno bisogno di una vittoria per mettere pressione ad AF.

CSA Racing occupa la terza e la quarta posizione in classifica. La McLaren #111 (Rougier/Kell) è a 3 punti dalla Garage 59 e con 3 lunghezze di vantaggio sulla vettura gemella #555 (Gachet/Andriolo).

Poi c'è l'Audi-Tresor Attempto Racing #99 che ha dominato il weekend di Misano ma non è riuscita a salire sul podio in altre occasioni. Ciononostante, la coppia formata da Dylan Pereira/Alex Aka deve essere considerata una potenziale vincitrice.

Boutsen VDS (Magnus/Knutson) ha conquistato la sua prima affermazione nella serie con la Porsche nell'ultima gara a Magny-Cours, mentre VSR (Michelotto/Spinelli) ha ottenuto risultati costanti con la nuova Lamborghini Temerario. Infine, il team KPX Motorsport rappresenterà i Paesi Bassi in casa con il pilota locale Jop Rappange e David Pittard al volante della BMW #77.

SILVER CUP: WRT ad un passo dall'ennesimo titolo

Sembra solo questione di tempo prima che WRT si aggiudichi il titolo della Silver Cup. La BMW #30 di Matisse Lismont/Ignacio Montenegro ha già conquistato quattro vittorie e due podi, accumulando un vantaggio di ben 37 punti; se riusciranno a mantenerlo fino alla fine del weekend, saranno Campioni.

È inoltre probabile che si aggiudichino il titolo assoluto, aggiungendolo alla corona Endurance vinta con Amaurey Cordeel al Nürburgring. In tal caso, l'equipaggio #30 potrebbe aggiudicarsi l'intera... argenteria della Silver Cup con due gare ancora da disputare. Un'impresa notevole in una classe così competitiva.

I loro principali rivali sono l'Aston Martin #34 del team Walkenhorst Motorsport (Day/Villagomez) e la Mercedes-AMG #10 del team GetSpeed-BartoneBros (Panis/Bartone). Anche la McLaren #5 della Optimum Motorsport, vincitrice della gara inaugurale, è ancora matematicamente in lizza, ma realisticamente ha bisogno di due vittorie in Olanda.

La griglia della Silver Cup si arricchisce questo fine settimana di una nuova vettura: la Porsche #89 del team Lionspeed GP, guidata da Nicolas Baert e dal neo Campione della Supercup, Flynt Schuring. Saranno presenti anche altre due 911, provenienti da Pure Rxcing e Dinamic GT, oltre a due Ferrari 296 del team AF Corse.

Comtoyou Racing si è dimostrata in ottima forma ultimamente con la sua Aston Martin #21 e potrebbe essere un serio contendente alla vittoria questo fine settimana. Una seconda Vantage-Walkenhorst Motorsport e l'Audi-Tresor Attempto Racing completano la griglia di partenza della categoria.

BRONZE CUP: Winward al comando, ma resisterà?

Allo stato attuale, la Bronze Cup è una lotta tra due equipaggi Mercedes-AMG: Winward Racing è in testa alla classifica con la AMG #87 di Rinat Salikhov/Marvin Dienst, che ha 8 punti di vantaggio su Charles Dawson/Kiern Jewiss (#222 2 Seas). Da quanto visto finora, gli attuali leader sono i favoriti per la vittoria finale.

Gli inseguitori, però, potrebbero ribaltare tutto, come la Porsche-Tempesta #93 di Dempsey/Cheever, terza in classifica, la BMW-Paradine Competition (Leung/Farfus) e la Mercedes-AMG GetSpeed Team Dubai (Rindone/Schiller).

E non si possono certo escludere i Campioni in carica della Kessel Racing, la cui Ferrari #74 si trova al sesto posto in classifica ma può contare su una coppia di piloti di spicco come Dustin Blattner/Dennis Marschall. Realisticamente, però, questa è la loro ultima occasione per difendere la corona.

Quattro vetture completano la griglia, con Kessel che schiera una seconda 296, più Comtoyou Racing (Aston Martin #11), Dinamic GT (Porsche #55) e Tresor Attempto Racing (Audi #66).

IL PROGRAMMA

Venerdì 18 settembre

Prove Libere 1: 9;00-10;30

Prove Libere 2: 13;50-15;10

Sabato 19 settembre

Qualifica 1: 9;50

Gara 1: 14;45

Domenica 20 settembre

Qualifica 2: 10;35

Gara 2: 14;15