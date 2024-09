Ye debutta sulla Ferrari 296 GT3 nel rimescolo piloti GTWC-IMSA

Il fine settimana che si avvicina è probabilmente uno dei più complicati per piloti e Costruttori ufficiali impegnati nel mondo dell'endurance.

Come avevamo già avuto modo di anticipare oltre un anno fa, le concomitanze dei vari calendari GT/Endurance avrebbero messo a rischio le varie Case nel dover scegliere gli impegni prioritari ed eventualmente sacrificare un programma rispetto ad un altro.

A Monza si tiene infatti il GT World Challenge Europe, al quarto appuntamento stagionale di Endurance Cup, con la medesima prova valida per l'IMSA SportsCar Championship di scena ad Indianapolis con la 6h.

Inutile dire che alcune decisioni hanno avuto un peso specifico in termini anche di lotta al titolo, come nel caso della Ferrari, che ha dovuto 'sacrificare' Davide Rigon nella serie di SRO per affiancarlo a Daniel Serra sulla 296 GT3 di Risi Competizione nel campionato americano, dove la vittoria finale è alla portata.

Da questa parte, la lotta per il titolo in Classe PRO rimarrà quindi appannaggio di Alessandro Pier Guidi ed Alessio Rovera, ai quali verrà aggiunto Vincent Abril al volante della Rossa #51 preparata dalla AF Corse-Francorchamps Motors. Il monegasco viene spostato dalla 296 #71, sulla quale si accomoderà per la prima volta Yifei Ye, in equipaggio assieme a Thomas Neubauer e David Vidales.

Lo stesso Rovera non andrà in America, dove solitamente è impiegato per la Ferrari #023 di Triarsi Competizione in Classe GTD, la quale ha chiamato Riccardo Agostini per l'occasione, già visto all'opera alla 24h di Daytona con i titolari Onofrio Triarsi e Charlie Scardina.

#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

“Torniamo dal FIA WEC in Giappone, bene la Pole ma poi è stata una gara difficile fin dalla partenza. Speriamo di essere altrettanto competitivi in Bahrain per poter finalmente salire sul podio e intanto ci rituffiamo nel GT World Challenge", commenta Rovera, attualmente a -19 punti dalla vetta della classifica assoluta con Pier Guidi e Rigon (che quindi rimarrà per forza di cose indietro).

"E’ il campionato giusto per ripartire, le sensazioni sono buone e alla vigilia di Monza si può essere abbastanza ottimisti. In pista nei primi giri saranno da verificare le piccole modifiche apportate e la riasfaltatura".

"Siamo motivati e felici di poter di nuovo competere sul circuito di casa, è la prima volta che ci arriviamo così tardi rispetto all’inizio della stagione e sappiamo che ci attendono tanti duelli. Vista la situazione di classifica dobbiamo cercare di puntare in alto senza commettere errori”.

#63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO 2: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Rimanendo nella Motor Valley, anche in Lamborghini Squadra Corse sono stati necessari dei cambiamenti dettati soprattutto dalla necessità di portare avanti il lavoro di sviluppo sulla SC63 LMDh, pronta ad affrontare Indianapolis con Romain Grosjean, Matteo Cairoli ed Andrea Caldarelli.

Questi ultimi due lasciano spazio a Leonardo Pulcini ed Edoardo Mortara sulla Huracán GT3 EVO2 #63 della Iron Lynx in azione in Brianza, dove resta come unico 'superstite' Mirko Bortolotti.

Scelta a rovescio invece per quanto concerne la #163 del Grasser Racing Team, vittoriosa con Jordan Pepper, Marco Mapelli e Franck Perera alla 3h del Nurburgring e quindi tornata prepotentemente in corsa per il titolo GTWC, col trio a -18 dal primato.

Ecco quindi che in IMSA, al posto del francese e del sudafricano, andranno i due giovani del vivaio di Sant'Agata Bolognese, Luca Engstler e Maximilian Paul, che dopo le esperienze nel DTM con le vetture del Toro ora saranno a condividere la #19 per la “Battle on the Bricks”.

#98 Rowe Racing, BMW M4 GT3: Philipp Eng, Nick Yelloly, Marco Wittmann Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Discorso più o meno analogo anche in casa BMW M Motorsport: lontanissimi dalla vetta GTWC, Phillip Eng e Nick Yelloly voleranno negli Stati Uniti per guidare la M Hybrid V8 del Team RLL in Classe GTP, venendo rimpiazzati a Monza da Robin Frijns e Max Oosten, che con Marco Wittmann completano la formazione della M4 #98 di Rowe Racing.

"Affronteremo un altro fine settimana con doppio appuntamento, che ci pone di fronte a sfide particolari in termini di personale. Tuttavia, come BMW M Motorsport, siamo impegnati in un programma di gare completo e accettiamo volentieri questa sfida", spiega Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport.

"Abbiamo deciso di dare al giovane talento Maxime Oosten l'opportunità di competere sul grande palcoscenico della GT3 contro i migliori di questo sport. Nonostante abbia solo 20 anni, ha già accumulato una notevole esperienza sulle auto da corsa di BMW M Motorsport".

"In questa stagione, sta giocando un ruolo chiave nella lotta per il titolo dell'ADAC GT Masters con FK Performance Motorsport, il che è impressionante. Questo fine settimana imparerà sicuramente molto da piloti di alto livello come Marco Wittmann e Robin Frijns, oltre che da un team di livello mondiale come Rowe Racing".

"Da un punto di vista sportivo, l'obiettivo a Monza è mantenere aperta la lotta per il titolo sia nella classifica generale sia nella GT World Challenge Europe Endurance Cup e, idealmente, migliorare la nostra posizione. Nell'IMSA, abbiamo un'altra possibilità di tornare sul podio con la BMW M Hybrid V8 al termine di una stagione impegnativa".

#22 Schumacher CLRT, Porsche 911 GT3 R (992): Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Dorian Boccolacci Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Nei ranghi Porsche, Laurin Heinrich dovrà difendere la leadership in Classe GTD PRO dell'IMSA assieme al suo nuovo co-pilota, Michael Christensen, guidando la 911 'Rexy' di AO Racing, per cui la Casa di Weissach manderà un asso come Kévin Estre a lavorare in Schumacher CLRT assieme a Dorian Boccolacci e Ayhançan Guven guidando la #22.

Per la Porsche #97 di Rutronik Racing arriva Alexander Fach a correre con Dennis Marschall e Dustin Blattner, in sostituzione di Loek Hartog, protagonista e leader della Porsche Carrera Cup North America, che è evento di supporto all'IMSA.

Mikael Grenier andrà a condurre la Mercedes #32 di Korthoff/Preston Motorsports in Classe GTD IMSA assieme a Kenton Koch, per cui la AMG #777 di AlManar Racing by GetSpeed vedrà debuttare Broc Feeney con Dominik Baumann e Al Faisal Al Zubair in Lombardia.

C'è poi la curiosa situazione di Daniel Morad, che resterà al suo posto sulla Mercedes #48 'Mamba' in compagnia di Maro Engel e Lucas Auer a Monza; il canadese oltreoceano corre anche nel Pilot Challenge, la serie IMSA dedicata alle GT4 e vetture turismo, dunque toccherà a Philipp Ellis difendere i colori di Winward Racing, dividendosi anche nell'impegno che lo vedrà condurre la AMG GT3 #57 del team in Classe GTD IMSA con Russell Ward ed Indy Dontje.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Roman De Angelis, Zacharie Robichon Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Infine c'è Heart of Racing che raddoppia le sue Aston Martin in GTD PRO ad Indianapolis per dare una mano a Ross Gunn alla conquista del titolo. Il titolare della #23 proseguirà la rincorsa aiutato da Alex Riberas e contando sulla mano della Vantage #27 di Roman De Angelis/Mario Farnbacher, quindi la Walkenhorst Motorsport a Monza avrà in sua sostituzione Valentin Hasse-Clot, pronto a mettersi all'opera nell'abitacolo della Vantage AMR #34 col duo David Pittard/Henrique Chaves.

Altre squadre hanno apportato alcuni cambiamenti alle proprie formazioni, come nel caso della Kessel Racing, che dopo aver saltato il weekend del Nürburgring torna con le sue due Ferrari 296 GT3. Nicolò Rosi (nuovamente abile e arruolato dopo l'incidente di Spa), Niccolò Schirò e David Fumanelli sono confermati al volante della #8, mentre la vettura #74 avrà sempre Ben Tuck con le novità Ashish Patel ed Alex Fontana. Saluta John Hartshorne, che ha deciso di appendere il casco al chiodo.

La Madpanda Motorsport ha annunciato che interromperà il proprio programma in Endurance Cup per concentrarsi sulla Sprint Cup, dunque il titolare Ezequiel Pérez-Companc si accaserà momentaneamente in Saintéloc Racing per guidare l'Audi #25.

Alla Boutsen VDS sarà interessante vedere all'esordio Sérgio Sette Camara, che terminati gli impegni in Formula E affronta una nuova sfida sulla Mercedes #9 con Thomas Drouet e Maximilian Götz.

#48 Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Mercedes-AMG GT3 EVO: Lucas Auer, Daniel Morad, Maro Engel Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

IL PROGRAMMA DI MONZA

Giovedì 19 settembre

Test – 14;00–17;00

Venerdì 20 settembre

Bronze Test – 17;30–18;30

Sabato 21 settembre

Prove Libere – 9;00–11;00

Pre-Qualifiche – 14;10–15;10

Domenica 22 settembre

Qualifiche – 9;00–10;00

Gara – 15;30–18;30