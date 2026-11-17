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WEC | Toyota difende la sua GR GT3 dalle critiche di Ratel: "Rispetta la filosofia"

La Casa giapponese si dice serena e in pieno rispetto delle regole nonostante il Capo di SRO abbia manifestato preoccupazioni sull'operato di certi Costruttori riguardo le nuove vetture GT3.

Rachit Thukral

Pubblicato: 17 nov 2026, 10:30

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Toyota GR GT3

Foto di: Toyota

Toyota sostiene che la sua nuova GR GT3 rispetti perfettamente i principi su cui si fondano le gare GT3, nonostante le preoccupazioni espresse dal fondatore di SRO, Stéphane Ratel, riguardo al futuro della categoria.

All’inizio dell’estate, il francese aveva lanciato un severo monito riguardo alla nuova generazione di vetture destinati a fare il loro ingresso nel panorama GT3 nei prossimi anni, sostenendo che non fossero stati progettati in linea con la filosofia della piattaforma e divenute troppo estreme.

Ratel aveva sottolineato che i Costruttori si stanno orientando sempre più verso auto da gara costruite appositamente per la categoria GT3, piuttosto che adattare i modelli stradali esistenti alla pista, come aveva originariamente previsto.

Sebbene non abbia fatto nomi specifici, è palese che il transalpino si riferisse alle nuove Toyota GR GT3, che dovrebbe debuttare in gara il prossimo anno, Mercedes-AMG GT3 di nuova generazione ed attualmente in fase di sviluppo, e Genesis Magma GT3, che rimane ancora allo stadio di concept.

Ma il vicepresidente di Toyota Gazoo Racing, Kazuki Nakajima, ha difeso l’approccio del Costruttore giapponese alla sua prima auto da gara GT3, insistendo sul fatto che la vettura sia saldamente radicata in un modello stradale, sebbene ad alte prestazioni.

"Ho letto le sue preoccupazioni in alcuni articoli, ma per questa vettura, personalmente ritengo che le sue preoccupazioni non siano realmente applicabili, poiché l’auto da strada non è come una Hypercar. È un’auto ad alte prestazioni", ha dichiarato Nakajima a Motorsport.com.

"Non direi che rientri in una fascia di prezzo accessibile, ma è comunque un’auto stradale. Penso che rispetti perfettamente il concetto di GT3. È vero che il mercato delle GT3 sta in qualche modo affrontando un aumento dei prezzi ovunque, ma allo stesso tempo c’è anche un mercato di clienti in crescita".

“Pertanto, ritengo che questa vettura possa soddisfare l’attuale domanda del mercato delle GT3 e che possa contribuire allo sviluppo della categoria GT3, anziché destare preoccupazione.”

#32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept

Foto di: Masahide Kamio

Alla domanda se Toyota avesse parlato con Ratel per affrontare le sue preoccupazioni, Nakajima ha aggiunto che il marchio è in costante comunicazione con SRO su questioni riguardanti il presente e il futuro dell’automobilismo.

"Come Toyota, siamo in stretto contatto con SRO. Dobbiamo semplicemente mantenere questo tipo di comunicazione. Stiamo lavorando insieme per costruire un futuro migliore non solo per la categoria GT3, ma per gli sport motoristici in generale. Quindi, questo è un aspetto che dobbiamo chiarire e garantire a tutti".

Le preoccupazioni di Ratel sul futuro della GT3 derivano dai timori relativi all’impatto dell’aumento dei costi sull’accessibilità.

Mentre i team più grandi che competono nel GT World Challenge o nel FIA WEC possono contare sul sostegno dei Costruttori, le scuderie più piccole devono finanziare le proprie attività in modo indipendente, sia attraverso piloti amatoriali che tramite sponsorizzazioni, in un momento in cui i costi di trasporto e spedizione stanno aumentando in modo sostanziale.

Sebbene l’acquisto dell’auto rimanga la spesa iniziale più consistente, il team devono anche destinare risorse significative all’approvvigionamento di ricambi e alla manutenzione generale.

Nakajima ha riconosciuto l’aumento dei costi nelle gare GT3, ma ha ribadito che Toyota rimane impegnata a rendere la GR GT3 accessibile ai clienti.

“In generale, la filosofia di Toyota è quella di produrre auto accessibili ma di qualità garantita. Questo si applica fondamentalmente a ogni auto, anche a quelle da corsa".

"Non si tratta solo della GT3, né solo delle competizioni automobilistiche, ma i prezzi stanno aumentando ovunque nel mondo. Penso che sia una sfida generale, anche in termini di logistica e tutto il resto".

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