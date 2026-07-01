Verstappen strizza l'occhio alla 24h di Spa, SRO pronta a rispondere: ci sarà la doppia sfida con Valentino Rossi?

Mentre a Spa-Francorchamps andava in scena il fine settimana della 24h, non tanto lontano dalle Ardenne la F1 affrontava il GP d'Austria, con Max Verstappen pronto a prendere in mano telefono e computer per osservare da vicinissimo ciò che avveniva in Belgio.

D'altra parte, lungo i saliscendi della pista in Vallonia, il team del 4 volte Campione del Mondo era pronto a combattere per il successo con la Mercedes-AMG #3 condotta da Juncadella/Lulham/Gounon, fino a quando un problema di surriscaldamento del motore dovuto ad un guasto alla pompa dell'olio non ha messo KO l'auto griffata Red Bull.

Nel frattempo, sono accadute alcune cose, in particolar modo nelle due conferenze stampa tenute tra Red Bull Ring e Spa: da un lato, Verstappen pronto a strizzare l'occhio alla 24h del GT World Challenge, d'altro la comunicazione da parte di Stéphane Ratel delle date dei calendari, con alcuni... asterischi.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer Foto di: Marc Fleury

Partendo dal pilota della Red Bull, immancabile la domanda se fosse interessato alla gara belga, cosa che naturalmente non ha potuto negare: "La guarderò il più possibile perché c'è la mia macchina e i miei amici piloti, quindi sono molto coinvolto".

"Ovviamente, mi piacerebbe moltissimo correre a Spa la 24h e l'ho già detto a tutti in vista del prossimo anno. Sarebbe ideale che non ci fossero concomitanze con la F1, quindi vediamo. E' un tracciato fantastico e correre una 24h di sole GT è qualcosa di veramente speciale".

Dall'altra parte del campo, Ratel durante la presentazione dei calendari è stato abbastanza chiaro al riguardo. Avere avuto Verstappen al Nordschleife nell'evento dell'Intercontinental GT Challenge è stato straordinario e quindi si farà il possibile per poter rendere realtà anche Spa.

"Non faremo la 24h di Spa a maggio e nemmeno in settembre, ma abbiamo una piccola finestra che possiamo cercare di sfruttare rispetto alla data prevista, anticipandola o posticipandola di una settimana", ha dichiarato il capo di SRO.

La 24h di Spa è stata messa a fine giugno negli ultimi anni per venire incontro alle necessità della pista, che coi cambiamenti imposti dalla fagocitante F1 non ha potuto più lasciare spazio al GT a fine luglio.

A tal proposito, per il momento l'edizione numero 79 della 24h nel 2027 si dovrebbe tenere nella settimana del 23-27 giugno, continuando a coincidere solamente (si fa per dire) con la 6h di Watkins Glen dell'IMSA.

Di contro, anticipare tutto di una settimana significherebbe mettere a dura prova piloti e team che sono già impegnati con la 24h di Le Mans, fissata per il 12-13 giugno. Nulla di nuovo, se pensiamo che nel 2025 si era verificata addirittura la tripletta Le Mans-Nürburgring-Spa in tre settimane consecutive, ma è chiaro che qui tutto ruota attorno a quanto farà il circus.

C'è anche da aggiungere che, al di là delle esigenze dei vari circuiti riguardo i calendari e il fissare le date, lo stesso Verstappen gode di una posizione di grande peso politico e nulla vieta che possa, effettivamente, andare a bussare ai piani alti per chiedere di essere accontentato, avendo anche in mano il via libera di Red Bull Racing.

Anche se... "Sono sicuro che la Red Bull non sarebbe molto contenta di vedermi saltare un GP!", ha poi chiosato ridendo Max.

#46 BMW M Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse, Dan Harper Foto di: SRO

Un doppio sogno con Valentino in mezzo

Verstappen al Nürburgring lo abbiamo visto e siamo pronti anche a godercelo di nuovo, se appunto i calendari saranno d'aiuto in merito, cosa che si spera, a questo punto, anche per potercelo gustare a Spa.

Un percorso contrario è quello che si appresta a fare Valentino Rossi, che invece sull'Inferno Verde non è ancora stato e in questi mesi sta organizzando l'uscita per prendere il Permit ed essere protagonista lungo i monti Eifel il prossimo anno, come ha affermato nell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com.

Si prospetta quindi la possibilità della doppia sfida Verstappen-Rossi sia al Nürburgring che a Spa, cosa che andrebbe benissimo anche allo stesso Ratel, al quale brillano gli occhi al sol pensiero di avere due stelle del motorsport come loro nella stessa griglia di partenza dei suoi campionati.

Purtroppo, come dicevamo, di mezzo c'è sempre la F1 e il suo ormai infinito e stucchevole calendario: nei prossimi mesi toccherà a Liberty Media buttare giù una lista e già qui potremo avere delle risposte interessanti, con Ratel e soci pronti a fare la loro mossa.