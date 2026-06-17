Intervista

Valentino Rossi esclusivo: "Ho in testa il Nürburgring, soprattutto ora che ha popolarità grazie a Verstappen" Un campione che non ha bisogno di presentazioni. Ecco la nostra intervista esclusiva a Valentino Rossi, attualmente impegnato nel GT World Challenge Europe come portacolori di BMW M Motorsport. Una chiacchierata a tutto tondo, tra pista, sfide, obiettivi e aspetti più personali, che raccontano il pilota ma anche l’uomo dietro il numero 46.