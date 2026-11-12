Intervista

WEC

Sanna: "I costi per la nuova McLaren GT3 dovranno essere contenuti rispetto alla 720S"

Il nuovo capo del reparto GT della Casa inglese sottolinea l'importanza di mantenere cifre basse e rispettare i regolamenti GT3 dettati da Ratel, dunque la nuova vettura che arriverà al posto della 720S sarà mostrata solo dopo il lancio del modello stradale.

Francesco Corghi

Pubblicato: 12 nov 2026, 08:12

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In McLaren Racing proseguono i lavori sulla nuova vettura GT3, che come già anticipato diverso tempo addietro, arriverà nel 2028.

La genesi del mezzo che andrà a sostituire l'attuale 720S GT3, già in pista in versione EVO da alcuni anni, va di pari passo con il reparto automotive della Casa di Woking, dato che la versione da corsa sarà basata sul modello stradale, come prevede il regolamento della categoria.

Il tutto sta prendendo forma in attesa di vedere in azione per i primi test l'auto da competizione, che nel 2027 affronterà un lungo percorso di sviluppo per prepararsi all'esordio in pista nella stagione successiva.

"All'inizio del 2027 ci saranno novità, ma dobbiamo aspettare la presentazione della vettura stradale su cui sarà basata la GT3 perché non possiamo lanciarla prima del modello di serie su cui è basata", sottolinea Giorgio Sanna parlando con Motorsport.com ed altri giornalisti durante il fine settimana di Monza.

Giorgio Sanna, McLaren Customer Racing

Foto di: McLaren

Il Responsabile del reparto GT e Customer Racing del marchio britannico, forte della sua esperienza in questo genere di competizioni prima come pilota e poi come Capo del Motorsport in Lamborghini, ha anche fornito un suo commento riguardo alle problematiche che il mondo delle ruote coperte sta vivendo.

Nello specifico, l'allarme lanciato dal fondatore della categoria GT3, Stéphane Ratel, preoccupato per l'aumento dei costi e della visione distorta che cominciano ad avere i Costruttori riguardo questo impegno, lanciando prima auto da corsa e poi quelle stradali, anziché viceversa come dovrebbe essere.

"Concordo pienamente la visione che ha Stéphane e le sue preoccupazioni, condivise con tutti i Costruttori. Per me le indicazioni e i riscontri che Stéphane ci fornisce sono fondamentali, poiché non dobbiamo dimenticare che lui è l'inventore delle GT3, quindi lui meglio di chiunque altro conosce il mondo del customer racing".

"Inoltre sa meglio di tutti il valore della categoria e i suoi pericoli, come visto in passato con GT2 e GT1. Condivido il suo pensiero e, a tal proposito, anche in passato ho sempre lavorato per contenere i costi di gestione delle vetture, sia per i campionati monomarca che per le GT3".

"Le GT3 di nuova generazione stanno andando in una direzione di aumento dei costi perché c'è stata una apertura a Costruttori che non avevano una GT stradale di riferimento vera e propria, ma hanno trasformato un tipo di vetture in GT3, rendendole una sorta di prototipi. Detto questo, ognuno dovrà fare del proprio meglio in casa sua".

#10 Garage 59 McLaren 720s GT3 EVO: Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

Foto di: FIA WEC / DPPI

Ed è per questo che Sanna ha voluto subito precisare, come detto sopra, che ogni annuncio e presentazione relativi alla GT3 verranno effettuati solamente dopo i lanci del reparto legato al prodotto stradale.

Inoltre, una delle basi che il manager romano vuole rendere solide certezze per il parco clienti di McLaren Racing, è proprio evitare una esplosione dei costi, ma mantenendo cifre basse ed adeguate alla categoria.

"McLaren segue le indicazioni e le raccomandazioni di SRO, lavorando a stretto contatto con la FIA. E qui c'è unità di intenti, è giusto dirlo. Vogliamo ridurre i costi di gestione della nuova GT3 rispetto all'attuale 720S GT3 che abbiamo e sono molto ottimista di poter raggiungere questo risultato".

"Sappiamo che le vetture di nuova generazione costeranno di più rispetto alle attuali, anche per via dell'incremento della tecnologia. Il prezzo d'acquisto è legato anche al posizionamento del marchio sul mercato, ma non vuol dire che i running costs debbano essere più alti. E io sono ottimista che per la nostra nuova vettura si possano contenere".

"Ricordiamo che il prezzo d'acquisto è anche un investimento da parte del team che compra la vettura o dei suoi investitori, giustificato in termini di marchio e di posizionamento sportivo, per esempio parlando di vetture che corrono a Le Mans o Daytona".

"Ma i costi di gestione devono essere calmierati e tenuti sotto controllo. Per fare questo, bisogna partire da una base stradale GT che si presta alla realizzazione di una vettura da corsa GT3".

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