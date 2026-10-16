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Salta la collaborazione IMSA-SRO sul BoP, cancellato il test di Daytona

Problemi organizzativi ed economici hanno spinto le due realtà organizzatrici dei migliori campionati endurance e GT di non procedere con il lavoro di analisi dei dati per le vetture GT3, preferendo continuare con i propri sistemi attuali.

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 08:00

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Foto di: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Dietrofront di IMSA e SRO Motorsports Group, che dopo aver annunciato una collaborazione sul lavoro riguardo il Balance of Performance hanno preferito non portare avanti l'iniziativa.

La novità era stata presentata in occasione della 24h di Spa-Francorchamps del GT World Challenge Europe/Intercontinental GT Challenge dall'organizzazione di Stéphane Ratel, il quale si era detto molto contento di avviare questa pratica per i test previsti a metà dicembre a Daytona.

Qui l'IMSA valuterà tutte le vetture omologate in vista della stagione 2027 il 10-11 dicembre; sull'International Speedway ci sarebbero dovuti essere anche i tecnici di SRO Motorsports Group per analizzare i dati delle GT3 nelle giornate del 12-13 dicembre, che però non avranno luogo in seguito ad una scelta economico-organizzativa, come spiega la nota ufficiale diramata dalle parti.

#911 Manthey Porsche 911: Thomas Preining, Klaus Bachler, Ayhancan Guven, Ricardo Feller

Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

"IMSA e SRO hanno concordato di non procedere con il test congiunto dedicato al BoP previsto per dicembre al Daytona International Speedway, a seguito di un approfondito dialogo con i Costruttori", si legge nel comunicato.

"Nel corso di questo processo, abbiamo constatato che il test BoP proposto avrebbe comportato costi imprevisti e sostanziali sia per i Costruttori che per i team clienti, e riteniamo che sia nel nostro interesse comune evitare di gravare ulteriormente sulle loro risorse in questo momento".

"L’IMSA proseguirà con i primi due giorni di prove standard autorizzate, aperte a tutti i team dell’IMSA SportsCar Championship, con sessioni in pista per tutte e quattro le Classi giovedì 10 dicembre e venerdì 11 dicembre. Le sessioni BoP previste per il 12-13 dicembre sono state annullate".

"IMSA e SRO rimangono impegnate nella collaborazione tecnica attraverso la condivisione di dati e competenze a sostegno del BoP per la categoria GT3. Entrambe le organizzazioni continueranno a lavorare insieme su opportunità concrete per perfezionare e migliorare i rispettivi processi di BoP, con l’obiettivo di fornire una piattaforma equa e imparziale per tutti i Costruttori e i concorrenti, e di garantire una competizione serrata di cui possano godere gli appassionati di tutto il mondo".

Ricordiamo che l'IMSA adotta il sistema del sensore di coppia installato sui semiasse, come avviene nel FIA WEC, mentre per i campionati di SRO (GT World Challenge e via dicendo) le vetture montano un data logger che registra tutte le informazioni necessarie per poi stilare il BoP.

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