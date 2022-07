Rossi: "In linea con le aspettative, 2023 al 90% ancora nel GTWC"

Carica lettore audio

Valentino Rossi è pronto per affrontare la sua prima 24h della carriera, ma farlo a Spa-Francorchamps chiaramente rappresenta un'ulteriore sfida sotto vari punti di vista.

Il 'Dottore' nelle Prove Libere ha sofferto come tempi cronometrati, ma è anche vero che il tracciato delle Ardenne non è per principianti e come 'Università dell'automobilismo' mette a nudo le qualità di ogni pilota.

Assieme ai compagni Frédéric Vervisch e Nico Muller ha lavorato fin dal giovedì per sistemare al meglio l'Audi R8 LMS #46 del Team WRT, ma c'è parecchio da fare come spiega alla conferenza stampa cui ha presenziato anche Motorsport.com, parlando anche del proprio futuro.

"E' la prima volta che faccio una 24h, per di più a Spa, quindi ci sono tante cose da capire e conoscere. C'è tanto lavoro da fare per preparare ogni piccolo dettaglio, giovedì è stata una giornata molto difficile, siamo partiti molto male perché dopo 3 giri delle Libere 1 c'è stato un problema, ma nel pomeriggio abbiamo potuto darci da fare sul passo e nelle Qualifiche l'obiettivo era chiudere nei primi 20 per giocarci la Superpole", ha detto Rossi.

"Purtroppo abbiamo chiuso al 25° posto per via di piccoli problemini, compreso il mio giro che sarebbe potuto essere migliore. Nico era riuscito a fare un bel giro, ma gli è stato tolto per aver superato i track limits, dunque siamo indietro".

Che aspettative hai?

"Ho fatto per la prima volta le Libere di notte e ho visto che è difficile capire bene alcuni punti di frenata e le traiettorie, oltre al fatto che dopo solo un'ora la pista si sporca parecchio, dunque trovi ghiaia e terra sulla linea che rende difficoltoso controllare bene l'auto. E' comunque affascinante e il team ha fatto tanto per preparare bene la vettura in vista della gara. Credo che partirà Nico e io farò il secondo stint".

La gara come la vedi?

"E' una corsa davvero pazza, siamo in 66 su un tracciato di 7km e in alcuni punti stretto. Ma è divertentissimo, ci sono parecchi saliscendi e varianti diverse con cui divertirsi. Può succedere di tutto, sarà importante non toccarsi con nessuno e non commettere errori danneggiando l'auto. Lo stint doppio in nottura sarà altrettanto tosto perché all'inizio con gomme nuove si va bene e la vettura si comporta benissimo, poi però si perde aderenza e non è facile andare forte senza commettere errori. Inoltre ci sarà tanto traffico e bisognerà capire bene dove passare e dove eventualmente farsi superare".

Sai già quanti stint farai?

"Credo almeno tre doppi, che sono già sei ore. Poi vediamo quando e se fare altre ore perché comunque andrà valutata la posizione e la situazione della gara".

Ti sei anche dovuto confrontare coi commissari un paio di volte; cos'è accaduto?

"Ho fatto uno sbaglio ai box togliendo per errore il limitatore, quindi quando sono partito ero troppo veloce in corsia. Poi nella notte ho superato una Bentley con bandiere gialle, ma quando c'è così tanto traffico è dura vedere tutto. Purtroppo lei si era spostata per farmi passare, ma non dovevo. In questo modo ho preso 5 posizioni di penalità, più altre 5, quindi saremo trentacinquesimi. Ma è giusto così, le regole sono tali e vanno rispettate".

Pare che non pioverà per la gara, sei contento?

"Sì, anche perché per me è già difficile così! Spero che possa essere tutto asciutto, ma comunque ho avuto modo di provare in inverno con il bagnato e l'auto è andata bene, anche io mi sono trovato bene. Nel caso piovesse, sono pronto".

Arrivati a questo punto della stagione sei contento delle tue prestazioni?

"Sono piuttosto contento, diciamo che sono più o meno dove mi aspettavo di essere. Consideriamo che il livello è altissimo e ci sono tanti piloti veramente velocissimi. Come velocità della macchina non vado male, ma sicuramente devo migliorare e fare più km durante la stagione per capire come guidare la macchina nel miglior modo possibile. Quello che non mi aspettavo erano le tante piccole cose e problemini che hai mentre corri, specialmente perché siamo in parecchie vetture in pista. E' difficile perché c'è tanto attorno a te che può succedere o capita. Bisogna lavorare più duramente, anche perché è tutto nuovo per me, dalla strategia ai pit-stop. La cosa buona è che mi sto divertendo, penso che abbiamo ottenuto buoni risultati come Misano e Paul Ricard, altre volte abbiamo sofferto maggiormente, ma in generale direi che sommando tutto la situazione è positiva".

Ti sei già fatto un'idea del futuro nel mondo delle corse con le auto?

"Al 90% continuerò in questo campionato, il programma al momento è questo. Al momento non credo che andrò a Le Mans nel 2023, poi vedremo cosa succederà".