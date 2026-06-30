Ratel tuona: "Il GT3 sta deragliando e rischia di finire contro un muro! Serve un arbitro per mettere in riga le Case"

Quando Stéphane Ratel parla, bisogna solamente stare ad ascoltare e sperare che il tempo a disposizione trascorra il più lentamente possibile, perché ad ogni virgola c'è sempre qualcosa di estremamente interessante da analizzare e discutere.

Questo è quello che Motorsport.com ed altri giornalisti hanno potuto vivere ed apprezzare nel fine settimana della 24h di Spa, dove il fondatore e AD di SRO Motorsports Group si è reso disponibile per una chiacchierata a tutto tondo sul mondo che lui stesso ha creato.

Festeggiati i 20 anni di questo genere di competizioni, le somme sono già state ampiamente tirate ed ora è utile guardare avanti, perché non è detto che il futuro possa essere altrettanto roseo. Tant'è che ci sono alcune questioni da discutere e sistemare, come lo stesso pilota-manager ha immediatamente tenuto a sottolineare.

"Ho avuto un incontro molto importante con i 10 Costruttori coinvolti nel GT3, durante il quale ho detto loro che, se vogliono continuare così, andremo dritti contro un muro", ha detto chiaro Ratel.

"Ho mostrato loro, e ho ricordato loro, quali sono i quattro pilastri del GT3: auto di serie preparate per le gare, una categoria costruita su bassi costi, corse per team clienti e una chiara identificazione del prodotto, ovvero le auto sportive GT. Gliel’ho detto chiaramente e in modo schietto: 'Per colpa vostra è successo questo, questo e quest'altro, ed ora avete bisogno di regole molto rigide e severe".

Foto di: Francesco Corghi

Ratel non ha potuto far altro che cominciare a citare chi sta arrivando con nuove vetture. Nel fine settimana, la voce più insistente che circolava nel paddock era sul costo della nuova Toyota GT3, che si aggirerebbe sul milione di euro. Ma anche il Concept GT3 di Genesis non è andato molto giù al grande capo di SRO.

"Ho visto il presidente della Commissione GT molto soddisfatto nel vedere questa nuova auto e non nego sia bellissima, ma quando leggo il comunicato stampa di Genesis che afferma: 'Stiamo costruendo un’auto sfruttando al massimo il regolamento tecnico per ottenere, in sostanza, le massime prestazioni, sulla base delle quali omologheremo l’auto per la strada'... Ecco, ha detto senza mezzi termini esattamente ciò che ha fatto la Toyota".

"Diciamo che nemmeno le GTE avevano queste caratteristiche; quando la Ford GT di seconda generazione ha iniziato ad uscire dai ranghi, di fatto abbiamo avuto la definizione del GT1. Oggi è molto chiaro che le parti interessate, FIA e Costruttori, sono davanti ad un bivio: se vogliono andare in quella direzione, va bene, ma alla prossima Commissione Tecnica proporrei di chiamarla GT1, perché è quella".

"Se si costruisce l’auto, si vuole naturalmente rimanere nei limiti del regolamento, ma se si costruisce un’auto al limite massimo consentito dal regolamento e la si omologa, quella è una Mercedes CLK GTR, una Porsche GT1 o una Maserati MC12 e così via. Sono auto bellissime e oggi valgono tutte più di 10 milioni di euro, quindi per me va bene. Mi piacciono le corse e mi piacciono le auto belle, ma, sinceramente, non possiamo chiamarle GT3".

Toyota GR GT3 Foto di: Toyota

Secondo Ratel, c'è anche il problema di quanto offre il mercato e delle caratteristiche che oggi le vetture hanno: ad esempio, Ferrari e Lamborghini hanno adattato le loro auto stradali in GT3 togliendo il sistema ibrido che sui modelli di serie è presente.

"Il GT3 consiste nel prendere un’auto da strada e poi prepararla, adattarla per le gare. Qual è la priorità adesso? L'auto stradale o da corsa? Ad un certo punto serve un giudizio e sappiamo tutti quando un’auto diventa troppo estrema. Ci vuole un arbitro che dica cosa fare. Il problema è che ora la nuova generazione di auto stradali diventa più grande e pesantE, dato che devono avere un sistema ibrido che occupa più spazio, per via delle batterie. Quindi, per alcune di esse, è più difficile trasformarle in auto da corsa efficienti".

"Noi non creeremo una categoria per le auto ibride. Sono più di 20 anni che ne sento parlare per il GT e alla fine dei conti o si metteva un ibrido di facciata, solo per fingere di essere ibridi, oppure, se si voleva farlo, servivano gli ingegneri che oggi vediamo attorno alle Hypercar. È un po’ più complicato ed è una categoria diversa".

"Vedremo senz'altro i Costruttori proporre modelli speciali, è una tendenza che non possiamo invertire del tutto. Però poi serve un arbitro che dica: 'Va bene, si parte da una versione un po’ speciale, ma questa deve avere l’aspetto e le caratteristiche di una GT da strada'. Questo è il concetto. Da quanto abbiamo visto con la Toyota, e secondo l’opinione condivisa con la FIA, sembra che si sia sulla strada giusta. Ma potrebbero esserci Costruttori che ne approfittano e nella vita servono sempre regole".

"Dobbiamo avere un sistema che esamini e affermi: 'Questa vettura è decisamente troppo radicale'. La storia è chiara, quando avevamo la 550 Maranello contro l’Aston Martin EBR9, Corvette CR6, e arrivò la MC12, anche un bambino di 10 anni poteva vedere la differenza. È molto semplice, basta avere le idee chiare e dire: 'No, questa è troppo'. Si torna al tavolo da disegno e si ripropone un’auto che rispetti lo spirito del regolamento e che rispecchi ciò che è una vera auto sportiva da strada. Altrimenti, c’è una nuova categoria perfetta, il GT1, dove queste auto già esistono".

Presentazione Genesis GT3 Concept Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

A questo proposito, il manager del GT World ha fatto una serie di chiari esempi, citando tanti marchi che nel tempo hanno avuto modo di mettere sul mercato prodotti diversi.

"Sono auto bellissime, ma hanno un prezzo diverso, più estreme e costose, mentre io voglio qualcosa che conosciamo, a cui restiamo fedeli, ovvero un’identificazione del prodotto. Sappiamo tutti cos’è una supercar o una hypercar, chiamatela come volete. C'è l'Aston Martin Valhalla, la Ferrari F80, o prima ancora LaFerrari o le FXX. Non sono GT3, infatti hanno preso la 296 come modello base".

"Guardate la Porsche. Insomma, penso che tutti noi associamo le gare GT alla Porsche, o qualcosa del genere. L'hanno portata avanti per decenni. La Porsche GT3 è la 911 e corrisponde alla 296, all’Audi R8 e alla Mercedes-AMG GT. Questa è la categoria di auto con cui corriamo in GT3. Quando Porsche ha voluto una vettura da 700CV, ha pensato alla GT2, categoria che abbiamo creato per vetture da 650CV a 720CV. Ma parliamo di auto al vertice di ogni categoria e non è il GT3".

"Altro esempio: Audi ha presentato la Nuvolari, ma non si tratta di un vero e proprio progetto GT3. Ci piacerebbe tantissimo riaverli con noi, ma se dovessero tornare con un’auto come questa, non sarebbe ideale perché è una vettura speciale e lo si vede dalle forme e caratteristiche".

Audi Nuvolari Foto di: Audi

L'aspetto Genesis ha stuzzicato molto la curiosità, specialmente quando a Le Mans è stata svelata questa vettura ancora da lanciare sul mercato del prodotto di serie. Al di là della somiglianza con la 296 (ma d'altra parte, il gruppo di lavoro di Cyril Abiteboul ha chiesto ad Oreca di creare qualcosa e l'azienda francese è partita da ciò che aveva in casa, dato che è lei a produrre l'auto di Maranello), Ratel ha ribadito chiaro e tondo che il modus operandi non è quello che gradisce.

"Innanzitutto, non hanno presentato la GT3, ma un concept. Ma ho anche sentito parlare di Costruttori cinesi che stanno valutando il progetto. Quando si intravede del potenziale nei nuovi arrivati, è necessario ridefinire il concetto su cos’è una GT3, dove bisogna rimanere in termini di design, prezzo, rapporto tra cliente e Costruttore. Sono tutti i pilastri fondamentali che dicevo prima, vanno definiti e resi obbligatori".

"Se li abbiamo, credo fermamente che il GT3 possa rimanere tale, ma è una scelta di FIA e Costruttori. Se vogliono che la categoria si sposti verso auto più spettacolari e costose, significa che pensano di avere il budget interno o tramite i loro team. Io metto in guardia tutti dicendo che la situazione sta deragliando in termini di costi. Non voglio puntare il dito contro nessuna delle Case, ma ci sono esempi chiari in cui una ha sfruttato il vantaggio, un’altra ha spinto per ottenere ciò che voleva, un’altra ancora ha spinto per ottenere ciò che voleva".

"Ad esempio, lo scorso fine settimana abbiamo avuto una gara con GT2 e British GT e alcuni schierano due Audi o due Mercedes, auto vendute nuove a 400.000 euro e usate per anni, ma ora devono sostituirle. È una vera e propria guerra di prezzi e stiamo parlando di auto che hanno un budget completamente diverso. Non solo per l’acquisto, ma anche per la gestione. Queste persone iniziano a guardarsi intorno. Una Maserati GT2 costa 400.000 euro e siamo tornati al prezzo che avevano le GT3".

"Mi preoccupa davvero, se iniziamo ad avere un calo delle GT3 sul mercato, qualcosa comunque avremo e i numeri delle griglie lo confermano. Magari non saranno 60 o 70 vetture, ma 30 o 40, non è un problema. Il problema è che il GT3 non è solo questo, ci sono GT3 in tutto il mondo e non solo nostre, come Creventic, GT Open, altri campionati in giro per il mondo, in America; sono essenziali perché si tratta di customer racing".

"Sono proprio queste auto che consentono al Costruttore di produrne molte e di venderle, mantenendo il prezzo a un livello ragionevole. Il mio desiderio e propostaè ridefinire tutto e proporre un’evoluzione, una chiara rivalutazione di ciò che la categoria dovrebbe essere, che sia il 2030 o giù di lì. Lo sappiamo tutti in anticipo, i nuovi potranno valutarla e ne parlerò con Costruttori e FIA".

Sensore di coppia

Infine, uno dei temi che salta sempre fuori riguarda l'utilizzo dei sensori di coppia. E' notizia degli ultimi giorni che il prossimo anno SRO collaborerà con l'IMSA nei test delle vetture per definire il Balance of Performance, ma secondo Ratel non è il caso di adottare le medesime soluzioni in termini di tecnologia.

"Il vero problema è che i sensori di coppia sono costosi. Senza dubbio sono utili e non possiamo negarlo, uno strumento di controllo di alta qualità. Ma ci sono anche Case che hanno team clienti che non possono permettersi questa spesa e quindi non siamo pronti. Non dimentichiamo che l’industria automobilistica al momento, in particolare in Europa, sta attraversando un periodo difficile, quindi dobbiamo stare attenti".

"So che si stanno valutando opzioni più convenienti, questo può essere preso in considerazione; vediamo che opzioni ci saranno, non siamo contrari per principio. Siamo contrari al continuo aumento dei costi".

"Sarebbe ridicolo adottarli solo per chi se lo può permettere. In ogni caso, dovrebbe essere solo uno strumento di controllo e non uno strumento di ottimizzazione che, dal punto di vista del team, richiederebbe un maggior numero di ingegneri per avvicinarsi il più possibile al limite. Al momento sono solo discussioni e non sono state ancora prese decisioni".