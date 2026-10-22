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Philipp Eng e BMW M Motorsport si separano dopo 11 anni

L'austriaco ha annunciato che, di comune accordo con la Casa, lascerà il marchio bavarese dopo innumerevoli successi nel mondo delle ruote coperte, con l'intento di affrontare una nuova sfida.

Heiko Stritzke

Pubblicato: 22 ott 2026, 14:36

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BMW M Motorsport e Philipp Eng si separeranno al termine della stagione 2026, ponendo fine a una collaborazione di successo durata 11 anni tra il pilota austriaco e la Casa automobilistica tedesca.

Entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di non rinnovare il contratto ufficiale di Eng oltre la scadenza attuale, consentendo così al 36enne di cogliere nuove opportunità nella sua carriera agonistica a partire dal 2027.

Eng lascia il marchio di Monaco di Baviera come uno dei suoi piloti più titolati nell’era moderna di GT e prototipi. La sua esperienza come pilota ufficiale BMW è iniziata nel 2016, quando ha conquistato la vittoria alla 24 Ore di Spa a bordo di una BMW M6 GT3 della Rowe Racing. Ha poi ripetuto quel trionfo nelle gare di endurance altre due volte, nel 2018 e nel 2023.

Tra gli altri momenti salienti della sua permanenza con il costruttore figurano una vittoria nella classe GTLM alla 24 Ore di Daytona del 2019 a bordo di una BMW M8 GTE, nonché una partecipazione quadriennale al DTM tra il 2018 e il 2022, dove ha ottenuto una vittoria e cinque podi in 72 gare disputate.

Dal 2023 in poi, Eng ha ricoperto il ruolo di pilota titolare nell’iniziativa di punta della BMW LMDh, guidando la M Hybrid V8 nella classe GTP dell’IMSA SportsCar Championship.

Nel corso di quattro stagioni nella massima categoria dei prototipi, ha conquistato due vittorie e cinque podi, aggiudicandosi il quarto posto nella classifica piloti insieme al compagno di squadra Dries Vanthoor nel 2025.

#24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Philipp Eng

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

“Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante i miei undici anni in BMW. È stato un periodo fantastico!”, ha dichiarato Eng.

“Nel corso degli anni ho stretto molte amicizie e ne sono molto grato. Sono felicissimo di aver vinto gare in ogni campionato a cui ho partecipato – che si tratti di DTM, IMSA, GT World Challenge o Intercontinental GT Challenge. Tra i momenti salienti ci sono stati, ovviamente, le mie tre vittorie alla 24 Ore di Spa-Francorchamps e il successo alla 24 Ore di Daytona.”

«Ora è giunto il momento per me di rivolgere la mia attenzione a nuove ed entusiasmanti sfide. Auguro alla BMW tutto il meglio per il futuro! Conserverò sempre con affetto i ricordi del tempo trascorso insieme".

Il rapporto di Eng con la BMW risale a ben prima del suo contratto come pilota ufficiale. Tra il 2006 e il 2008 ha gareggiato in Formula BMW come pilota junior, vincendo la finale mondiale di Formula BMW nel 2007. Quel risultato gli è valso un test in Formula 1 con il BMW Sauber F1 Team l’anno successivo.

Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport, ha reso omaggio al contributo di Eng sia al programma GT che a quello LMDh nell’ultimo decennio: “Vorrei rivolgere i miei più calorosi ringraziamenti a Philipp per gli undici anni di successi trascorsi insieme alla BMW. Grazie alle sue numerose vittorie di rilievo nelle gare GT, si è affermato come uno dei migliori piloti al mondo in questa categoria".

"Allo stesso tempo, a partire dal 2023 , ha regolarmente dimostrato la sua classe al volante della BMW M Hybrid V8. Nella serie IMSA, è stato una figura chiave per quattro stagioni nel nostro percorso di crescita verso un team di punta, ora in grado di competere costantemente per la vittoria e per i podi. Auguro a Philipp tutto il meglio per la prossima fase della sua carriera e non vedo l’ora di rivederlo presto in pista".

La prossima destinazione di Eng rimane per ora ufficialmente non confermata. Durante l’estate, voci non confermate lo hanno accostato a un potenziale passaggio a un Costruttore americano e alcune indicazioni suggeriscono che Penske starebbe pianificando un ritorno alla 24 Ore di Le Mans nel 2027 con Cadillac.

Nel frattempo, i talenti del vivaio BMW Dan Harper e Max Hesse sono considerati i favoriti per occupare il posto vacante lasciato da Eng sulla LMDh.

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