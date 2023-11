Mercedes: ufficiale l'addio a Marciello, occasione per Ferrari

La Mercedes Motorsport ha ufficialmente dato l'addio a Raffaele Marciello, che dal prossimo anno non sarà più portacolori della AMG nelle corse endurance e GT di tutto il mondo.

Lo scorso fine settimana si è svolta la serata “Champions United”, nella quale sono stati premiati i piloti della Stella che tramite il supporto Customer Racing ai team clienti hanno centrato diversi successi nella stagione 2023.

Fra questi, 'Lello' ha ricevuto il trofeo per il trionfo in Endurance Cup del GT World Challenge Europe conseguito al volante della vettura #88 dell'Akkodis-ASP Team in equipaggio con Timur Boguslavskiy e Jules Gounon.

"Sono commosso, come regalo d'addio mi è stata data l'auto vincitrice di Spa che ho guidato come modellino e AMG ha realizzato per me un filmato molto emozionante", ha commentato Marciello, che dal 2017 era in Mercedes ed ora si appresta ad approdare alla corte di BMW M Motorsport.

"Abbiamo trascorso un'altra grande serata insieme. Sono molto grato a Mercedes-AMG perché senza di loro non sarei qui ora".

Photo by: SRO #88 Akkodis ASP Team, Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon

Già al termine della passata stagione, lo svizzero-italiano aveva ammesso di voler affrontare nel 2024 nuove sfide sui prototipi; dopo un primo avvicinamento a Lamborghini, gli scenari sono cambiati quando è arrivata una bella offerta da parte della Casa bavarese, che potrà annunciarlo come nuovo membro del suo schieramento di concorrenti una volta terminati gli impegni con la Mercedes, tra cui la FIA GT World Cup di Macao del prossimo fine settimana.

Nel frattempo, a Valencia si è tenuto un test per i giovani seguiti dalla Casa di Stoccarda e al termine delle varie prove Lorenzo Ferrari e Frank Bird si sono guadagnati la possibilità di correre la Gulf 12h, in programma il weekend dell'8-10 dicembre come ultima tappa dell'Intercontinental GT Challenge.

"Le impressioni delle sessioni sul Circuito Ricardo Tormo sono state assolutamente promettenti, non vedo l'ora di vedere Frank e Lorenzo al volante della nostra Mercedes-AMG GT3 ad Abu Dhabi", ha dichiarato Stefan Wendl, Responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing.