Mercedes: nasce Affalterbach Racing per lavorare sulla nuova GT3

Ci sono cambiamenti all'interno di Mercedes-AMG Motorsport, che ha scelto di riorganizzarsi in vista dei prossimi impegni da assumere in pista.

La divisione della Casa della Stella che si occuperà delle vetture da corsa verrà denominata Affalterbach Racing, prendendo la responsabilità di tutte le attività sportive e tecniche di AMG, compreso lo sviluppo della nuova Mercedes-AMG GT3.

A questo si aggiunge la volontà di comprare il reparto motori di HWA AG, con una lettera di intenti (non vincolante) già firmata dalle parti, mirata a migliorare le operazioni già in essere e il servizio clienti internazionale in pista con assistenza per i ricambi in Europa, Stati Uniti, Cina e Australia.

#3 GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO: Anthony Bartone, James Kell, Yannick Mettler, Aaron Walker Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Il motorsport è saldamente ancorato al DNA di Mercedes-AMG. Questi geni e la corrispondente competenza attraversano tutte le aree e i reparti di sviluppo. Tutto ciò sarà integrato dalle conoscenze specialistiche di Affalterbach Racing GmbH e applicata in modo mirato alla concezione e allo sviluppo dei progetti futuri", spiega la nota ufficiale.

"In questo modo, si potranno creare effetti di sinergia con le varie aree di sviluppo dei veicoli stradali AMG nel più breve tempo possibile. È previsto uno scambio tecnologico ancora più approfondito in entrambe le direzioni".

Il reparto Customer Racing di Mercedes-AMG è già da tempo al lavoro sull'auto che prenderà il posto della attuale AMG GT3 e si baserà su una vettura di serie; di recente sono infatti state presentate la AMG GT a due porte e la AMG GT 63 PRO 4MATIC+, dunque il team operativo con sede appunto ad Affalterbach si rimboccherà le maniche in collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport, che continuerà a essere responsabile del coordinamento generale delle attività motoristiche internazionali.

"Il motorsport fa parte del DNA di Mercedes-AMG. Questo include in particolare GT Sport, in cui abbiamo avuto molto successo per anni. Per il futuro, non vogliamo solo continuare questi successi, ma anche espanderli ulteriormente", ha dichiarato Michael Schiebe, Presidente del CDA di Mercedes-AMG GmbH.

"Continuiamo a vedere un crescente interesse per le vetture GT3 e stiamo quindi lavorando intensamente al nostro modello successivo. Per utilizzare in modo ancora più efficace le nostre competenze interne, abbiamo rafforzato strategicamente la divisione motorsport con la nuova realtà presso la sede di Affalterbach, tracciando un percorso importante per il futuro. Con Affalterbach Racing, ora saremo in grado di agire in modo ancora più flessibile e rapido".

Christoph Sagemüller, Capo di Mercedes-AMG Motorsport, aggiunge: "Sono molto lieto di riaffermare il nostro impegno a lungo termine e sostenibile nelle corse per i clienti con la costituzione di Affalterbach Racing".

"Con essa, cerchiamo di espandere ulteriormente il nostro programma globale di sport per clienti GT di grande successo. Come primo passo, la nuova realtà si sta concentrando sullo sviluppo della nuova auto da corsa GT3, in modo da poter continuare a offrire ai nostri clienti internazionali un veicolo sicuro, affidabile e in grado di vincere".