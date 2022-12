Ufficiale: le prime gare di Rossi sulla BMW sono Dubai e Bathurst

Carica lettore audio

La stagione 2023 da pilota GT per Valentino Rossi inizierà nei primi mesi dell'anno a Dubai e Bathurst.

Dopo l'esordio nel GT World Challenge Europe 2022 con l'Audi del Team WRT, il 'Dottore' ha scelto di rimanere con la squadra belga, che passa ad essere cliente con supporto ufficiale di BMW M Motorsport.

Il 43enne ha già provato la M4 GT3 in questi mesi ed ora lo attende un nuovo impegno nella serie europea di SRO Motorsports Group tra Sprint ed Endurance Cup a bordo della vettura bavarese che avrà il classico #46 sulla fiancata.

Il suo nuovo compagno di squadra per tutta la stagione sarà Maxime Martin, rientrato nei ranghi di BMW dopo la parentesi in Aston Martin, mentre per le corse endurance si aggiungerà a loro Augusto Farfus.

Come dicevamo in apertura, i primi impegni nel calendario di Rossi saranno 24h di Dubai del 13-15 gennaio, round d'apertura della 24H Series di Creventic, proseguendo poi alla 12h di Bathurst, primo evento dell'Intercontinental GT Challenge che si terrà il 3-5 febbraio.

Negli Emirati Arabi il pilota di Tavullia condividerà il volante con Martin, Sean Gelael - che ha corso in LMP2 con WRT - ed il britannico Tim Whale, più un quinto concorrente che verrà annunciato più avanti.

Il trio Rossi-Martin-Farfus comincerà invece a farsi le 'ossa' a Bathurst, dove dall'altra parte del box vedremo la macchina guidata dall'ormai consolidata coppia formata da Dries Vanthoor e Charles Weerts, pluricampioni GTWC Sprint, assieme a Sheldon Van Der Linde, che sarà il terzo concorrente endurance del GTWC.

"È un periodo molto impegnativo ed emozionante per noi, mentre portiamo avanti la nuova collaborazione con BMW preparandoci per la stagione 2023", ha dichiarato il Team Principal di WRT, Vincent Vosse.

"Siamo estremamente felici di mantenere e dare il benvenuto a nomi importanti come quelli che avete letto sopra. La nostra prima gara a Dubai è praticamente dietro l'angolo, seguita a breve distanza dal nostro debutto come BMW M Team WRT a Bathurst".

"Siamo davvero entusiasti per quello che ci aspetta e non vediamo l'ora di scendere in pista!"