Intervista

Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

La Lamborghini Temerario GT3 in forte crescita: nel 2027 sarà esplorato il potenziale aerodinamico

Dopo un avvio di 2026 complesso, la nuova GT3 di Lamborghini ha preso il volo in IMSA. Con Andrea Caldarelli parliamo del presente e futuro dell'arma principale di Sant'Agata Bolognese.

Francesco Corghi

Pubblicato: 23 ott 2026, 15:00

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni



Lamborghini Super Trofeo



Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



3 h



Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni





Lamborghini | Monza, North America, Gara 2: dominio di Bamber



Lamborghini Super Trofeo



Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



6 h



Lamborghini | Monza, North America, Gara 2: dominio di Bamber





WEC | Il futuro di Alpine potrebbe essere con Dumarey Group



WEC



WEC 9 h



WEC | Il futuro di Alpine potrebbe essere con Dumarey Group

More from

Andrea Caldarelli





IMSA | La Lamborghini Temerario sfiora il titolo IMSA: "Risultato incredibile al debutto"



IMSA



IMSA



Petit Le Mans



17 g



IMSA | La Lamborghini Temerario sfiora il titolo IMSA: "Risultato incredibile al debutto"





IMSA | Trionfo e doppia risposta alle critiche per la Temerario: "Rispetto per il grande lavoro Lamborghini"



IMSA



IMSA



Virginia



1 gm



IMSA | Trionfo e doppia risposta alle critiche per la Temerario: "Rispetto per il grande lavoro Lamborghini"





IMSA | Bis-Lamborghini con Caldarelli-Mitchell in trionfo anche al VIR



IMSA



IMSA



Virginia



1 gm



IMSA | Bis-Lamborghini con Caldarelli-Mitchell in trionfo anche al VIR

More from

Pfaff Racing





IMSA | Porsche vince la Petit Le Mans, Aitken-Cadillac AXR sono Campioni



IMSA



IMSA



Petit Le Mans



19 g



IMSA | Porsche vince la Petit Le Mans, Aitken-Cadillac AXR sono Campioni





IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"



IMSA



IMSA



6h di Road America



2 gm



IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"





IMSA | Cadillac-WTR trionfa a Road America, primo successo per la Lamborghini Temerario



IMSA



IMSA



6h di Road America



2 gm



IMSA | Cadillac-WTR trionfa a Road America, primo successo per la Lamborghini Temerario

Ultime notizie





Lamborghini | Monza, Asia, Gara 2: Trionfano Li/Sherlock, Tregurtha è campione in volata su Sceats/Wisniewski



Lamborghini Super Trofeo



LBST Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



19 min



Lamborghini | Monza, Asia, Gara 2: Trionfano Li/Sherlock, Tregurtha è campione in volata su Sceats/Wisniewski





La Lamborghini Temerario GT3 in forte crescita: nel 2027 sarà esplorato il potenziale aerodinamico



Lamborghini Super Trofeo



LBST Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



33 min



La Lamborghini Temerario GT3 in forte crescita: nel 2027 sarà esplorato il potenziale aerodinamico





MotoGP | Marquez: "Martin guida d'istinto, semplicemente attacca e questo è uno dei suoi punti di forza"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | Marquez: "Martin guida d'istinto, semplicemente attacca e questo è uno dei suoi punti di forza"





MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti