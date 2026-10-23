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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026
La Lamborghini Temerario GT3 in forte crescita: nel 2027 sarà esplorato il potenziale aerodinamico
Dopo un avvio di 2026 complesso, la nuova GT3 di Lamborghini ha preso il volo in IMSA. Con Andrea Caldarelli parliamo del presente e futuro dell'arma principale di Sant'Agata Bolognese.
Francesco Corghi
Pubblicato: 23 ott 2026, 15:00
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Lamborghini World Finals - Monza 2026
Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026
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