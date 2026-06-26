Imola al posto di Monza nel calendario GT World 2027, novità Austin IGTC

Imola torna come tappa di Endurance Cup nel calendario 2027 del GT World Challenge Europe annunciato oggi in quel di Spa-Francorchamps, nella tradizionale conferenza stampa tenutasi nel venerdì della 24h belga.

Stéphane Ratel, capo e fondatore di SRO Motorsports Group, salito sul palco della Sala Briefing del tracciato delle Ardenne, ha illustrato le novità riguardante i campionati GT3 che vedremo il prossimo anno, come sempre cominciando dalle tappe dell'Intercontinental GT Challenge, che resta con 5 gare in programma.

La partenza avverrà a metà febbraio a Bathurst con la tradizionale 12h, il nuovo ingresso è invece la 8h del Texas che a maggio andrà a sostituire Indianapolis sul bellissimo Circuit Of The Americas di Austin, seguita poi dalle 24h di Nurburgring e Spa-Francorchamps tra fine maggio e fine giugno.

Il campionato terminerà prima del solito, in settembre, con la 1000km di Suzuka che per la prima volta annovera anche i protagonisti del Super GT nello stesso fine settimana.

INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE

13-14 febbraio: 12h di Bathurst

8-9 maggio: 8h del Texas

29-30 maggio: 24h del Nurburgring

24-27 giugno: 24h di Spa

4-5 settembre: 1000km di Suzuka

A seguire, Ratel ha poi illustrato le date della competizione europea e qui la bella novità riguarda il ritorno di Imola come secondo round Endurance il fine settimana del 21-23 maggio, in sostituzione di Monza dove saranno in corso i lavori di ristrutturazione.

Confermata anche Misano in luglio per la Sprint Cup, un nuovo ingresso di questo format è l'Hungaroring ad ottobre, mentre Barellona è stata spostata più avanti per non coincidere con la Petit Le Mans, a sottolineare la sinergia con l'IMSA cercando di non avere gare concomitanti.

GT WORLD EUROPE

16-17 aprile: Paul Ricard (Endurance Cup)

1-2 maggio: Brands Hatch (Sprint Cup)

21-23 maggio: Imola (Endurance Cup)

24-27 giugno: 24h di Spa (Endurance Cup)

16-18 luglio: Misano (Sprint Cup)

20 luglio-1 agosto: Magny-Cours (Sprint Cup)

28-29 agosto: Nurburgring (Endurance Cup)

17-19 settembre: Zandvoort (Sprint Cup)

1-3 ottobre: Hungaroring (Sprint Cup)

23-24 ottobre: Barcellona (Endurance Cup)

Lavoro sul BoP condiviso con l'IMSA

Un'altra delle novità annunciate nella conferenza stampa è stata la collaborazione tra IMSA e SRO Motorsports Group per lavorare sul Balance of Performance di tutte le vetture omologate GT3, con i test della serie americana previsti a Daytona a dicembre che serviranno come primo passo per raccogliere dati, per poi proseguire con il Prologo del Paul Ricard. Inoltre, a guidare le vetture saranno piloti PRO, ma indipendenti, nominati da SRO.

“L’opportunità di collaborare con l’IMSA e i suoi test sul Balance of Performance a Daytona si rivelerà vantaggiosa per entrambe le parti. Condividere i dati e l’esperienza dei nostri rispettivi reparti tecnici è perfettamente sensato ed è qualcosa a cui siamo molto lieti di partecipare", ha detto Ratel.

"Non ho alcun dubbio che i test pre-stagionali simili che SRO conduce da oltre 15 anni aiuteranno i preparativi dell’IMSA per la 24h di Daytona, ma ci sono anche aspetti che possiamo apprendere e applicare a quello che è un processo intrinsecamente complesso".

Il presidente dell’IMSA, John Doonan, ha aggiunto: "Tradizionalmente, ogni anno alla 24h di Daytona assistiamo a uno dei più grandi raduni di auto da corsa GT3 al mondo. L’importanza globale di questo evento, unita ai nuovi modelli di auto e alle caratteristiche uniche del tracciato, è stata un fattore chiave nella nostra decisione di aggiungere questo test ai nostri piani per dicembre. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri partner di SRO per gestire questo test con l’obiettivo di garantire l’equilibrio competitivo per la 24h del 2027".