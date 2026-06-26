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GT World Challenge Europe Endurance 24h di Spa

Imola al posto di Monza nel calendario GT World 2027, novità Austin IGTC

Annunciati gli elenchi delle gare di SRO, con l'Enzo e Dino Ferrari che sostituisce Monza come round Endurance e l'arrivo dell'Hungaroring. La 8h del Texas al posto di Indianapolis, collaborazione con IMSA per il BoP.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#46 Team WRT, Audi R8 LMS Evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi

Foto di: SRO

Imola torna come tappa di Endurance Cup nel calendario 2027 del GT World Challenge Europe annunciato oggi in quel di Spa-Francorchamps, nella tradizionale conferenza stampa tenutasi nel venerdì della 24h belga.

Stéphane Ratel, capo e fondatore di SRO Motorsports Group, salito sul palco della Sala Briefing del tracciato delle Ardenne, ha illustrato le novità riguardante i campionati GT3 che vedremo il prossimo anno, come sempre cominciando dalle tappe dell'Intercontinental GT Challenge, che resta con 5 gare in programma.

La partenza avverrà a metà febbraio a Bathurst con la tradizionale 12h, il nuovo ingresso è invece la 8h del Texas che a maggio andrà a sostituire Indianapolis sul bellissimo Circuit Of The Americas di Austin, seguita poi dalle 24h di Nurburgring e Spa-Francorchamps tra fine maggio e fine giugno. 

Il campionato terminerà prima del solito, in settembre, con la 1000km di Suzuka che per la prima volta annovera anche i protagonisti del Super GT nello stesso fine settimana.

INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE

13-14 febbraio: 12h di Bathurst
8-9 maggio: 8h del Texas
29-30 maggio: 24h del Nurburgring
24-27 giugno: 24h di Spa
4-5 settembre: 1000km di Suzuka

A seguire, Ratel ha poi illustrato le date della competizione europea e qui la bella novità riguarda il ritorno di Imola come secondo round Endurance il fine settimana del 21-23 maggio, in sostituzione di Monza dove saranno in corso i lavori di ristrutturazione. 

Confermata anche Misano in luglio per la Sprint Cup, un nuovo ingresso di questo format è l'Hungaroring ad ottobre, mentre Barellona è stata spostata più avanti per non coincidere con la Petit Le Mans, a sottolineare la sinergia con l'IMSA cercando di non avere gare concomitanti.

GT WORLD EUROPE

16-17 aprile: Paul Ricard (Endurance Cup)
1-2 maggio: Brands Hatch (Sprint Cup)
21-23 maggio: Imola (Endurance Cup)
24-27 giugno: 24h di Spa (Endurance Cup)
16-18 luglio: Misano (Sprint Cup)
20 luglio-1 agosto: Magny-Cours (Sprint Cup)
28-29 agosto: Nurburgring (Endurance Cup)
17-19 settembre: Zandvoort (Sprint Cup)
1-3 ottobre: Hungaroring (Sprint Cup)
23-24 ottobre: Barcellona (Endurance Cup)

Lavoro sul BoP condiviso con l'IMSA

Un'altra delle novità annunciate nella conferenza stampa è stata la collaborazione tra IMSA e SRO Motorsports Group per lavorare sul Balance of Performance di tutte le vetture omologate GT3, con i test della serie americana previsti a Daytona a dicembre che serviranno come primo passo per raccogliere dati, per poi proseguire con il Prologo del Paul Ricard. Inoltre, a guidare le vetture saranno piloti PRO, ma indipendenti, nominati da SRO.

“L’opportunità di collaborare con l’IMSA e i suoi test sul Balance of Performance a Daytona si rivelerà vantaggiosa per entrambe le parti. Condividere i dati e l’esperienza dei nostri rispettivi reparti tecnici è perfettamente sensato ed è qualcosa a cui siamo molto lieti di partecipare", ha detto Ratel.

"Non ho alcun dubbio che i test pre-stagionali simili che SRO conduce da oltre 15 anni aiuteranno i preparativi dell’IMSA per la 24h di Daytona, ma ci sono anche aspetti che possiamo apprendere e applicare a quello che è un processo intrinsecamente complesso".

Il presidente dell’IMSA, John Doonan, ha aggiunto: "Tradizionalmente, ogni anno alla 24h di Daytona assistiamo a uno dei più grandi raduni di auto da corsa GT3 al mondo. L’importanza globale di questo evento, unita ai nuovi modelli di auto e alle caratteristiche uniche del tracciato, è stata un fattore chiave nella nostra decisione di aggiungere questo test ai nostri piani per dicembre. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri partner di SRO per gestire questo test con l’obiettivo di garantire l’equilibrio competitivo per la 24h del 2027".

 

 

 

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