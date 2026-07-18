Il GT World pronto ad anticipare Portimao al sabato per evitare la concomitanza col WEC

L'ultima gara del GT World Challenge Europe molto probabilmente si terrà di sabato, per evitare la concomitanza con il penultimo evento del FIA World Endurance Championship.

In attesa dell'ufficializzazione da parte della FIA delle nuove date organizzate a Barcellona e Monza in sostituzione delle tappe di Qatar e Bahrain, SRO Motorsports Group si sta già muovendo per non incombere nella contemporanea che andrebbe a crearsi il fine settimana del 16-18 ottobre, quando sul Circuit de Catalunya la massima serie di durata sarà di scena, così come l'Endurance Cup di SRO in quel dell'Algarve International Circuit.

In un incontro tenutosi a Misano con i giornalisti, cui era presente anche Motorsport.com, Stéphane Ratel ha specificato che con il suo staff sta già lavorando per riadattare il programma per il fine settimana in Portogallo, calcolando anche l'ora di fuso orario di differenza con la Spagna che potrebbe essere sfruttata per inserire la corsa decisiva per il campionato un giorno prima, così come le relative altre sessioni di prove.

"Stiamo lavorando ad un nuovo programma, cercando di capire quando far svolgere le sessioni in pista. C'era anche la possibilità che il WEC facesse lo stesso, ma dovremmo riuscire ad anticipare la nostra gara al sabato sera, dunque ora si tratta di incastrare bene tutte le attività in pista", ha spiegato Ratel.

"Il WEC è disponibile a dialogare con noi sull'argomento, ora stiamo attendendo le decisioni sull'organizzazione del loro programma in modo da capire come stilare il nostro".

Ci sarà poi un secondo problema, ossia la possibilità che alcuni piloti si trovino a dover scegliere in quale campionato correre, sia in base alla situazione di classifica che per gli impegni presi con Costruttori e team. Ratel da questo punto di vista è altrettanto possibilista di riuscire ad accontentare tutti, per quello che sarà consentito.

"Sinceramente non so ancora cosa potranno fare i piloti e quali scelte adotteranno, l'idea è quella di consentirgli di essere in azione in entrambe le serie", ha aggiunto il grande Capo di SRO.

La prossima settimana si terrà un Consiglio Mondiale straordinario per definire ufficialmente il finale di stagione WEC. Come detto, Barcellona avrà luogo il 16-18 ottobre, mentre Monza è pronta ad accogliere i protagonisti del Mondiale il 6-8 novembre.