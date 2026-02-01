Il debutto della Lamborghini Temerario GT3 si avvicina, scelti i team IMSA, GTWC e DTM

Messa in archivio la 24h di Daytona, in Lamborghini Squadra Corse ci si appresta a voltare pagina preparando il debutto della nuovissima Temerario GT3.

Sarà un battesimo di fuoco per la vettura del Toro, considerando che la data fissata in agenda è il 21 marzo alla 12h di Sebring, su una delle piste più difficili e impegnative per ogni mezzo.

Lo sviluppo prosegue incessantemente dalla scorsa estate e non si fermerà certamente con la tappa in Florida perché saranno tutte da scoprire le condizioni di gara e il relativo comportamento dell'auto, nonché preziosissimi i dati che verranno raccolti per poi essere analizzati a casa, facendoli fruttare per gli impegni a seguire.

Nel frattempo la strada è stata tracciata e i vari test hanno visto i piloti ufficiali alternarsi al volante della Temerario, prima GT3 nata interamente in quel di Sant'Agata Bolognese al fianco della sorellina stradale.

Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

"L’aspetto principale nello sviluppo della Temerario GT3 è stato renderla più facile da guidare, soprattutto per i clienti futuri", sottolinea Marco Mapelli, che assieme ad Andrea Caldarelli è stato colui che ha iniziato a macinare km con questa macchina, la quale ha superato i 15.000 totali nelle varie sessioni di collaudi.

"Con la Huracán avevamo spinto il progetto verso una finestra operativa molto stretta, rendendo più facile perdersi nella gestione degli assetti e anche nella guida. Questo era un punto che volevamo migliorare: comfort nell’abitacolo, flussi d’aria, una vettura più semplice da gestire".

In un mondo di corse GT regolato dal Balance of Performance, l'arrivo dei sensori di coppia - ormai pian piano adottati in tutte le più importanti competizioni - ha posto i Costruttori davanti alla difficoltà di saper gestire la potenza nel migliore dei modi, creandosi opportunità multiple per poter poi emergere.

"Il motore fa una grande differenza nella guidabilità: avere un turbo invece di un aspirato significa dover gestire molto di più la coppia, ma consente anche di utilizzare meno la pista: oggi bisogna stare molto più attenti sui cordoli".

"Dal punto di vista meccanico abbiamo cercato di ampliare la finestra di guidabilità e di assetto, in modo che anche stili di guida diversi possano adattarsi alla vettura senza troppe difficoltà".

Rutronik Racing, Lamborghini Temerario GT3

Come anticipato in più occasioni, il Costruttore emiliano quest'anno si concentrerà solamente su alcuni campionati con le Temerario GT3, affiancandole alle Huracan GT3 EVO2 che tutt'ora funzionano molto bene.

La transizione avverrà quindi senza alcuna fretta, privilegiando serie come GT World Challenge Europe, DTM e chiaramente l'IMSA SportsCar Championship, dove spetterà al team Pfaff Motorsports l'onore ed onere della prima uscita competitiva della Temerario in quel di Sebring, appunto.

Nel GTWC c'è già stato l'annuncio di una nuova squadra di riferimento, Rutronik Racing, che schiererà un esemplare in Classe PRO, aggiungendosi ai confermati VSR di Vincenzo Sospiri per gli appuntamenti di Sprint Cup e GRT-Grasser Racing Team per le cinque gare di Endurance Cup.

La compagine di Gottfried Grasser proseguirà anche l'impegno con due Temerario nel DTM, così come Abt Motorsport, poi pian piano avverrà l'espansione anche nelle competizioni nazionali come il GT tricolore, i vari GTWC Asia e America, e via discorrendo, in modo da garantire prima di tutto il giusto supporto nelle fasi di avvio di questo nuovo percorso, ampliando man mano orizzonti ed impegni garantendo il giusto supporto e appoggio.