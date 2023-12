GTWC | Walkenhorst con Creswick, Jansen e Green sulla Aston

Avviata la collaborazione con Aston Martin Racing, la Walkenhorst Motorsport comincia ad organizzarsi per la stagione 2024 che la vedrà impegnata nel GT World Challenge Europe.

La squadra tedesca ha infatti delineato la formazione della Vatange GT3 Evo che schiererà in Classe Bronze Cup negli eventi Endurance della serie di SRO Motorsports Group.

A guidare l'auto del marchio inglese saranno Tim Creswick, 39enne inglese con esperienze nel GT britannico e in Le Mans Cup, il giovanissimo olandese Mex Jansen, 17 anni e un margine di crescita notevole, e il 25enne Ben Green che già conosce il team.

"Sono davvero entusiasta di correre con Walkenhorst nel 2024, il GTWC è un grande palcoscenico e il passaggio ad Aston Martin, sia per me che per il team, arriva in un momento fantastico, con l'introduzione della nuova vettura", dice Creswick.

"Ho già avuto modo di guidarla qualche settimana fa e sono convinto che con Ben, Mex e il team avremo un pacchetto davvero competitivo".

Jansen è altrettanto pieno di aspettative: "Non vedo l'ora di dare il via alla stagione con Walkenhorst e la nuova Aston Martin Vantage GT3. Si tratta di un'opportunità straordinaria per Ben, Tim e me di dimostrare le nostre capacità agonistiche sui circuiti più impegnativi d'Europa".

"So che gareggeremo in una griglia forte, ma i nostri obiettivi sono chiari: puntare alla vittoria e salire sul podio il maggior numero di volte possibile. Sono fiducioso che potremo fare di questa stagione un grande successo!".

Carico anche Green: "Sono davvero contento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con Walkenhorst e Aston Martin. È stato un piacere correre con il team nell'ultima gara del GTWC questa stagione e sono sicuro che con la nuova Vantage GT3 avremo un pacchetto competitivo per il 2024".

"Non vedo l'ora di guidare con Tim e Mex, che hanno entrambi dimostrato la loro velocità nelle rispettive categorie. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno messo insieme questo programma, in particolare a Ban Motorsports. Apprezzo la fiducia e darò il massimo nella prossima stagione!".

Niclas Königbauer, DG di Walkenhorst Motorsport, chiosa: "Tim, Mex e Ben non vedono l'ora di debuttare con la Aston Martin Vantage GT3 e l'intero team è già pronto a partire per la stagione 2024. Insieme, non vediamo l'ora di inaugurare la stagione e, naturalmente, di collaborare con AMR".