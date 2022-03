GTWC | Vervisch: "Rossi ha le idee chiare e capisce al volo"

Carica lettore audio

Siamo entrati nella settimana-clou per Valentino Rossi, che nel weekend farà il suo esordio nel GT World Challenge Europe in quel di Imola.

Sul tracciato del Santerno intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, il 'Dottore' affronterà la prima gara dell'Endurance Cup con l'Audi R8 LMS del Team WRT in equipaggio con Frédéric Vervisch e Nico Müller.

L'attesa cresce per tutti e il ragazzo di Tavullia è carico, ma consapevole che non si tratterà di una passeggiata.

"Per me è un mondo tutto nuovo, per ora mi piace e mi sto divertendo, ma sinceramente non so cosa aspettarmi e cosa accadrà in un vero e proprio fine settimana di gara", dice il marchigiano.

"Non vedo l'ora di iniziare, sono molto felice di poter andare a gareggiare in piste italiane come Imola e Misano. Quest'ultima in particolare, perché è il mio circuito di casa e lo conosco da 25 anni avendoci corso in moto".

"Con le macchine è molto diverso perché devi prendere altre linee come traiettorie e si può tagliare un po' dappertutto. Nei test non è andata male, sto comunque cercando di fare esperienza su frenata, accelerazione, come andare forte, capire gomme e macchina, provando anche a sfruttare ciò che ho appreso nel mondo delle moto".

#46 Team WRT Audi R8 GT3 LMS Evo: Valentino Rossi Photo by: SRO

Terminati gli impegni in MotoGP, in questi mesi Valentino non si è fermato un secondo, continuando a provare un po' ovunque con il team belga e i suoi compagni di squadra. Specialmente Vervisch, che sarà con lui anche per la stagione di Sprint Cup.

"Sono molto felice di correre con Fred, è un ragazzo veloce e molto simpatico, dal quale posso imparare tantissimo, così come dal team".

"Qui è tutto molto diverso in confronto al mondo delle moto, dato che siamo in due a condividere una macchina. E' tutto molto aperto, si parla tanto e Fred mi ha dato tantissimi consigli; per ora ci stiamo divertendo tanto".

"Finalmente si comincia ed è fantastico farlo da Imola, pista bellissima e con grande storia. Ho svolto un test lì, il feeling con la macchina è buono e il passo non male. Siamo pronti e credo che capiremo bene diverse cose nell'arco dell'evento".

#46 Team WRT Audi R8 GT3 LMS Evo Photo by: SRO

Audi Sport ha scelto Vervisch come compagno e istruttore di Rossi, posizione non proprio comodissima se pensiamo che si tratta di una stella assoluta del mondo del motorsport, anche per uno come il belga che di esperienza ne ha tanta.

"Quando Audi mi ha detto che aveva scelto me come compagno di Valentino ne sono stato onorato perché è un lavoro molto importante affiancare un pilota come lui che sta cominciando una nuova carriera", commenta Vervisch.

"Il nostro primo incontro è stato nella sede del Team WRT per conoscere tutti i segreti, le persone presenti erano un po' nervose alla presenza di una personalità così grande come quella di Rossi".

"Però ho conosciuto un ragazzo molto umano, non solo una superstar, ed è uno che ha tanto talento e capisce al volo ogni cosa, che onestamente era qualcosa che non ho mai visto".

#46 WRT Audi R8 LMS GT3 Photo by: SRO

Nel lavoro svolto assieme da Valentino e Vervisch è emerso che la voglia di fare bene è tanta, ma anche che non c'è fretta di raggiungere risultati che solo col tempo e l'impegno potranno arrivare.

"Non bisogna dimenticare che il GTWC è un campionato di altissimo livello dove tutti vogliono dimostrare il loro potenziale. Sarà difficile, ma le ambizioni sono molto chiare: Vale vuole andare a punti, cercare di salire sul podio e provare a vincere, dunque siamo qui a lavorare per questo".

Carico anche Müller: "Sono entusiasta di poter affrontare la prima stagione con il Team WRT, dopo tante uscite sporadiche in passato. Sarà bello anche perché la formazione è fantastica, sono contentissimo di correre con Fred e Vale, con cui ci siamo divertiti tanto nei test pre-stagione. Vediamo cosa si potrà fare, ma credo che il passo sarà già ottimo".