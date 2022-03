GTWC | Vervisch e Muller compagni di Valentino Rossi in Audi-WRT

Carica lettore audio

Saranno Frédéric Vervisch e Nico Müller i compagni di squadra di Valentino Rossi per la sua prima avventura nel GT World Challenge Europe durante la stagione 2022.

Il Team WRT ha annunciato oggi le formazioni che saliranno a bordo delle Audi schierate dalla squadra belga in Sprint ed Endurance Cup, per le quali c'era grande curiosità nel sapere chi sarebbero stati i colleghi del "Dottore".

Il neo-papà (è nata oggi la figlia Giulietta) condividerà quindi la R8 LMS #46 di Classe PRO assieme a Vervisch per le gare brevi, mentre Müller si aggiungerà al duo per gli eventi di durata.

Valentino Rossi, Frédéric Vervisch, Team WRT, Audi R8 LMS GT3 Evo II Photo by: Camilss

Sempre nella stessa categoria, confermatissima la coppia della #32 Dries Vanthoor/Charles Weerts, affiancati da Kelvin Van Der Linde per l'Endurance Cup.

Ci sono poi le due macchine della Classe Silver: la #30 andrà a Benjamin Goethe/Thomas Neubauer più Jean-Baptiste Simmenauer, mentre la #31 è per Diego Menchaca/Lewis Proctor/Finlay Hutchison, con quest'ultimo impegnato nella serie Sprint assieme ad un collega ancora da scegliere.

Infine c'è l'Audi #33, che avrà un doppio ruolo quest'anno. Ryuichiro Tomita/Arnold Robin/Maxime Robin saranno la formazione di Gold Cup per l'Endurance, mentre nella Sprint Cup la macchina salirà in Classe PRO con Christopher Mies e Simmenauer.

Valentino Rossi, Team WRT, Audi R8 LMS GT3 Evo II Photo by: Camilss

"Siamo molto felici di annunciare una grande formazione di piloti per la stagione 2022, metterla insieme ha richiesto tempo e sforzi, ma sono pienamente soddisfatto del risultato e vorrei ringraziare tutti i nostri collaboratori per il loro sostegno", ha dichiarato il team principal di WRT, Vincent Vosse.

"Sarà una stagione di sfide, poiché difendere cinque titoli e schierare cinque auto è certamente impegnativo, ma siamo davvero entusiasti di affrontarne di questo tipo".

"Saremo presenti in tre Classi diverse e determinati a fare bene in ognuna di esse mentre, come da tradizione del Team WRT, avremo un interessante mix di esperienza e gioventù".

"Infine, sono felice di dare il benvenuto nella famiglia WRT ad alcuni volti nuovi, ma anche contento di mantenere amici di vecchia data".

Lunedì e martedì, Rossi e compagni saranno al Paul Ricard per le due sessioni di test collettivi organizzate da SRO Motorsports in vista del primo impegno stagionale, previsto l'1-3 aprile ad Imola.