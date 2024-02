GTWC | Una Porsche PRO in Endurance Cup per la Schumacher CLRT

Il nuovo team Schumacher CLRT sarà al via del GT World Challenge Europe con la sua Porsche condotta da un trio di piloti PRO esperti.

La squadra fondata da Côme Ledogar, che continuerà a fare il team manager al muretto, nel 2024 ha avviato una collaborazione con l'azienda LS Group di Edouard Schumacher per iscriversi alle cinque gare di Endurance Cup della serie di SRO Motorsports Group.

A guidare la 911 GT3-R 992 #22 saranno i due portacolori ufficiali della Casa di Weissach, Ayhançan Güven e Laurin Heinrich, assieme a Dorian Boccolacci, Campione in carica della Carrera Cup francese.

"Passare dalla Bronze Cup alla categoria PRO non dovrebbe comportare alcun problema; bisogna solo fare bene il proprio lavoro su pit-stop, assetto e strategia, perché alla fine si tratta dello stesso campionato e richiede lo stesso impegno", spiega Ledogar.

"Per quanto riguarda i nostri piloti 2024, sono tra i migliori con cui ho lavorato come team manager; sono combattenti, vincenti e, inoltre, vanno d'accordo. Essendo stato io stesso un pilota Porsche, so quanto sia importante poter contare su piloti ufficiali che lavorano a stretto contatto con il Costruttore".

Schumacher aggiunge: "Per tutti noi, questo è l'inizio di una rinnovata ambizione e di un piano per raggiungere i massimi livelli nelle competizioni sportive più combattute. Vogliamo anche sviluppare l'accesso alla nostra passione in tutti i settori: riunire i migliori specialisti per creare un centro di competenze a Lione, individuare e sostenere nuovi talenti, comunicare l'emozione della pista ai nostri fan e al pubblico in generale, affiancandoci nel cuore dei nostri impegni o durante le sessioni di avvicinamento, apprendimento e miglioramento, con i consigli dei nostri tecnici e piloti professionisti".

"D'ora in poi, saremo in grado di offrire e condividere alcune delle più belle esperienze sia nel mondo reale che in quello virtuale. Vorrei ringraziare Gilles Zaffini, fondatore di Autosport GP e direttore sportivo di LS Group, Côme Ledogar e Tugdual Rabreau, fondatori di CLRT, e tutti e tre i team per la loro fiducia".