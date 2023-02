GTWC | Una Porsche 992 in Endurance Cup per Rutronik Racing La squadra tedesca ha scelto di iscrivere una nuova vettura di Weissach in collaborazione con la Casa ai cinque round più lunghi del calendario, fra cui c'è la 24h di Spa che aveva giù fatto nel 2021. Ora si attendono i nomi dei piloti ufficiali.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio La Rutronik Racing affronterà una nuova sfida nel GT World Challenge Europe per la stagione 2023 di Endurance Cup. La squadra tedesca aveva presenziato solamente alla 24h di Spa-Francorchamps di due anni fa e stavolta è pronta per schierare la sua Porsche nei cinque eventi più lunghi del calendario. Prosegue la collaborazione con Porsche Motorsport e sulla 911 GT3-R in versione 992 vedremo all'opera piloti della Casa di Weissach, con cui sono in corso le trattative per capire chi farà parte di questo programma. #21 Rutronik Racing Porsche 911 GT3-R: Sven Müller, Kevin Estre, Richard Lietz Photo by: Erik Junius "Sono lieto che insieme a Porsche Motorsport siamo riusciti a mettere a punto un programma estremamente competitivo per la stagione 2023", ha dichiarato il Team principal Fabian Plentz. "Soprattutto, il passaggio al GTWC Europe porta con sé una nuova sfida per la quale tutta la squadra è pronta". Klaus Graf, direttore sportivo della squadra, ha aggiunto: "Essere in grado di iniziare con la nuova Porsche 911 GT3-R nell'estremamente competitiva Endurance Cup è un grande segno di fiducia da parte dei nostri partner e sponsor per Rutronik Racing". "Abbiamo ristrutturato la squadra durante i mesi invernali e non abbiamo risparmiato spese e sforzi per soddisfare i requisiti delle gare endurance con le attuali vetture GT3". condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now GTWC | Comtoyou conferma tre Audi per Endurance e Sprint nel 2023 GTWC | Eteki, Gazeau e Meyuhas sulle Audi di Boutsen VDS Racing condivisioni