GTWC | Trionfo perfetto in rimonta di BMW-Rowe alla 24h di Spa

La BMW centra il trionfo alla 24h di Spa-Francorchamps, gara valida per la stagione 2023 di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge che ora la vede sempre più leader.

Per la Casa bavarese è un riscatto piazzato con grande maestria, se consideriamo che un anno fa scappò di mano il successo a causa di una foratura nel finale che negò la prima affermazione sulle Ardenne alla nuova M4 GT3.

Stavolta grazie alla bravura di Marco Wittmann, Nick Yelloly e Philipp Eng, oltre alla grande gestione strategica della Rowe Racing nelle fasi decisive di domenica mattina, il primo gradino del podio belga è servito in entrambi i campionati di SRO sopracitati ai quali è iscritta.

Nelle altre Classi ci sono gioie anche per McLaren, Lamborghini, Porsche e Mercedes-AMG, in una varietà di marchi che alla fine portano a casa un trofeo tra medaglie d'oro e piazzamenti al termine di una corsa come sempre imprevedibile e divertente.

La partenza della 24h Di Spa Photo by: SRO

PRO: la zampata BMW-Rowe

Partita dalle retrovie, la M4 #98 di Eng/Yelloly/Wittmann ha pazientemente rimontato fino alle posizioni che contavano con un bel passo, a conferma che la vettura è molto competitiva come si era già visto a Monza e Le Castellet.

Con le nuove regole della Safety Car, che consentiva il raggruppamento e lo sdoppiamento, più di una volta le strategie si sono incrociate tra i team di riferimento della categoria regina, ma il colpaccio la Rowe l'ha piazzato domenica mattina, quando ha approfittato dell'ultima neutralizzazione per restare in vetta mentre gli altri combattevano dietro, essendosi già fermati.

Beneficiando del pit-stop 'gratuito', la M4 #98 ha poi preso il volo scappando via senza alcun errore e lasciando i duelli per il podio agli inseguitori. Un braccio di ferro tra la Mercedes #88 di Akkodis-ASP e l'Audi #17 di Scherer Sport PHX risolto solo all'ultima ora con il fiato sospeso a favore della AMG di Gounon/Marciello/Boguslavskiy.

#88 Akkodis ASP Team Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon Photo by: AG Photo

Questo perché la R8 LMS di Thiim/Engstler/Van Der Linde ha prima cercato di attaccare Gounon con il danese al volante nell'ultimo stint, ma poi ha dovuto guardarsi le spalle dal rientro prepotente della Porsche #92 di Manthey EMA in mano a Kévin Estre, che con Andlauer/Vanthoor deve però desistere.

A questa contesa avrebbe meritato di partecipare anche la Porsche #96 di Rutronik Racing, a lungo in lizza con la #92 e le altre, ma alla fine quinta con Preining/Olsen/Heinrich.

La competitività della BMW viene confermata dalla risalita compiuta dalla #46 del Team WRT di Augusto Farfus, Maxime Martin e Valentino Rossi, sesta centrando l'obiettivo che si era posto il 'Dottore', il quale deve ringraziare specialmente l'idolo locale Martin e un Farfus col coltello tra i denti domenica mattina in quello che è un bel recupero per la squadra belga, alle prese con un weekend agrodolce.

Anche l'Audi #40 di Tresor Orange 1 avrebbe meritato maggiori fortune col trio Drudi/Feller/Marschall e l'ottavo posto è piuttosto 'bugiardo' su quello che la R8 LMS del team tricolore avrebbe potuto ottenere, per altro superata nel finale dall'Audi #11 di Comtoyou Racing con Haase/Magnus/Vervisch ricevendo una penalità. Nona chiude la Mercedes #777 di AlManar Racing (Auer/Stolz/Schiller).

Fuori dalla Top10 generale c'è la Ferrari #71 di AF Corse-Francorchamps Motors di Fuoco/Rigon/Serra, unica 296 a vedere il traguardo dato che la #51 di Rovera/Shwartzman/Nielsen è incappata in una foratura e nuovamente in un problema all'alimentazione benzina che l'ha poi fermata.

#17 Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 EVO II: Luca Engstler, Kelvin Van Der Linde, Nicki Thiim Photo by: AG Photo

Oltre alle Rosse, senz'altro bisogna citare alcuni altri grandi assenti, a cominciare dalle BMW di WRT #32 e Rowe Racing #998, che si sono eliminate a vicenda durante la notte quando eravamo quasi a metà gara, con rimpallo di responsabilità su un tamponamento da parte di Neil Verhagen nei confronti di Charles Weerts, probabilmente frutto più di una incomprensione nelle comunicazioni su quando entrare in regime di Full Course Yellow alzando il piede dall'acceleratore.

Fatto sta che Weerts quando l'ha fatto è stato centrato dal compagno di marchio BMW ed entrambe le M4 sono franate contro le barriere del 'Kemmel', andando distrutte e per fortuna senza che i piloti uscissero con infortuni, se non una discreta incazzatura per l'episodio.

Pure le Lamborghini non hanno avuto un fine settimana facile: la #63 di Iron Lynx ha praticamente avuto problemi all'impianto frenante fin da subito crollando nelle retrovie e alzando bandiera bianca in serata, la #6 di K-Pax ha lottato con le unghie e con i denti per restare in Top10, ma il cedimento di un cavo dell'alternatore ha posto fine ad ogni speranza nell'ultimo quarto di gara.

Fuori pure le Mercedes #999 della GruppeM Racing e #87 di Akkodis-ASP, così come la McLaren #159 della Garage 59 già nelle prime fasi di gara.

#5 Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO: Sam De Haan, Tom Gamble, Charles Fagg, Dean Macdonald Photo by: AG Photo

GOLD CUP: McLaren, trionfo Optimum

In Classe Gold Cup arriva un grandissimo trionfo per la McLaren #5 di Optimum Motorsport, capace di chiudere in Top10 assoluta. Il quartetto De Haan/Fagg/MacDonald/Gamble non ha commesso alcun errore e si è più volte affacciato in Top10 assoluta giocandosela in termini di velocità e prestazioni con diversi rivali più quotati.

La nuovissima 720S GT3 EVO porta a casa un successo importantissimo di categoria, avendo agevolmente la meglio della BMW #30 di WRT condotta da Simmenauer/Williams/Krutten, che in un bel duello accesosi specialmente domenica mattina ha battuto l'Audi #21 di Comtoyou Racing nelle mani di Baert/Soulet/Hofer.

Ci ha provato la Mercedes #57 di Winward Racing, ma alla fine si è dovuta accontentare del quarto posto, seguita dall'Audi #9 di Boutsen VDS su cui c'era anche Alberto Di Folco, scivolata indietro per un contatto con un rivale nel turno di guida del suo compagno Thomas Laurent che le ha causato diversi danni, ma col potenziale per fare sicuramente meglio.

Un guasto ha messo KO all'alba di domenica la Lamborghini #19 di Iron Lynx, ritirata anche la Mercedes #157 di Winward Racing.

#85 GRT - Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo2: Clemens Schmid, Kay Van Berlo, Benjamin Hites

SILVER CUP: incornata Lamborghini

Molto combattuta e incerta fino alla fine anche la lotta per la Silver Cup, che alla fine va alla Lamborghini #85 di GRT, salita al comando e scesa nel corso della gara, ma tornata in testa con tenacia nel finale.

Quando sembrava in buonissima posizione per farcela, l'Audi #99 di Tresor Orange 1 di Aka/Delli Guanti/Patrese è andata KO per il cedimento della sospensione posteriore sinista e così Schmid/Hites/Van Berlo si impongono con la loro Huracan, tenendosi dietro le Audi #12 di Comtoyou Racing (Legeret/Hutchison/Dejonghe/Hezemans) e #26 di Saintéloc (Doquin/Demoustier/Bastard/Evrard).

Ai piedi del podio troviamo la Porsche #56 di Dinamic GT Huber Racing, nonostante fosse stata anche in lizza per la Top3 per diversi momenti, seguita a distanza dalla Mercedes #90 della Madpanda Motorsport e dalla Aston Martin #33 di Bullit Racing.

Oltre all'Audi-Tresor, non hanno visto il traguardo nemmeno le Lamborghini #60 di VSR (rottura del cambio) e #58 di GRT, e l'Audi #10 di Boutsen VDS (contatto).

#20 Huber Motorsport Porsche 911 GT3 R (992): Antares Au, Tim Heinemann, Jannes Fittje, Matteo Cairoli Photo by: AG Photo

BRONZE CUP: Cairoli chiude il cerchio

In Bronze Cup arriva la doppietta Porsche e quando le cose sembravano essersi messe malino, ecco che Matteo Cairoli riesce a chiudere il cerchio e centrare il successo con la 911 #20 di Huber Motorsport.

Il comasco, autore della Superpole venerdì, completa l'opera di rimonta fino al primo gradino del podio (e 13° posto generale) coi colleghi Au/Fittje/Heinemann, risalendo la china nelle ultime ore e beffando la #911 di Pure Rxcing guidata da Sturm/Malykhin/Seefried/Bachler.

Completa il podio di Classe la solida McLaren #93 di Sky-Tempesta Racing (Cheever/Froggatt/Schmidt/Hui), lasciando a mani vuote la Porsche #44 di CLRT, la Mercedes #79 di HRT e soprattutto la Porsche #91 di Herberth Motorsport, la quale paga una penalità di 30" per Track Limits nel finale scivolando più indietro del previsto.

Partita molto attardata, la Ferrari 488 #52 di AF Corse riesce solamente ad agguantare un sesto posto di categoria davanti alla Porsche #91 e all'Audi #66 di Tresor Attempto.

Peccato per la Lamborghini #83 delle Iron Dames, fuori a 'Blanchimont' sabato sera, così come per la McLaren #7 di Inception Racing per un problema tecnico.

Ritirate pure la Lamborghini #8 di AGS, le Mercedes #81 di Theeba Motorsport e #89 di Akkodis-ASP, e le Porsche #55 di Dinamic GT Huber Racing e #23 di Grove Racing. Nel finale è rientrata pure la Ferrari 296 #50 di AF Corse-Francorchamps, colpita dagli stessi guai della #51.

#75 SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3: Martin Konrad, Kenny Habul, Chaz Mostert, Nicky Catsburg Photo by: Mercedes AMG

PRO-AM: miracolo Sun Energy 1

E' una bella storia quella che scrive la Sun Energy 1 Racing, andando a vincere una gara che pareva sfumata prima ancora di iniziare.

L'incidente in prova di Kenny Habul aveva messo un punto interrogativo alla partecipazione della AMG #75, ma lui stesso - ricoverato in ospedale dopo il botto al 'Raidillon' - è riuscito a trovare un nuovo telaio ed Adam Osieka pronto a rimpiazzarlo nell'equipaggio con Konrad/Catsburg/Mostert.

Partita dalla pit-lane, la GT3 della Stella ha pazientemente rimontato superando più di una difficoltà, oltre che i rivali, andando a centrare un successo incredibile davanti alla Porsche #24 di Car Collection (Menzel/Jacoma/Leutwiler/Fontana) e l'Audi #888 di CSA Racing (Creed/Stevenson/Rougier/Glorieux).

Beffate la Porsche #216 di Modena Motorsports, l'Audi #16 di Uno Racing e la Mercedes #4 di Riley, che a lungo hanno anche provato ad affacciarsi sul podio, ma invano.

Praticamente l'altra metà degli iscritti alla categoria non ha visto la fine: tra questi ci sono la nuova Ferrari 296 della ST Racing-Rinaldi #38, coinvolta in più di una collisione, le Lamborghini #70 di Leipert (incidente) e #78 di Barwell (freni), e le Mercedes #2 di GetSpeed e #64 di HRT.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo giri Distacco 1 98 Pro Cup Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly Rowe Racing BMW M4 GT3 2:17.264 537 2 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 2:18.174 537 11.129 3 17 Pro Cup Luca Engstler, Kelvin van der Linde, Nicki Thiim Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:17.649 537 12.296 4 92 Pro Cup Julien Andlauer, Laurens Vanthoor, Kevin Estre Manthey EMA Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.191 537 13.175 5 96 Pro Cup Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.967 537 50.301 6 46 Pro Cup Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi Team WRT BMW M4 GT3 2:17.592 537 1:25.074 7 11 Pro Cup Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch Audi Sport Team Comtoyou Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:18.392 537 1:33.949 8 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall Audi Sport Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:18.059 537 2:03.639 9 777 Pro Cup Lucas Auer, Luca Stolz, Fabian Schiller Mercedes-AMG Team AlManar Mercedes-AMG GT3 2:17.813 536 50.970 10 5 Gold Cup Sam de Haan, Tom Gamble, Charlie Fagg, Dean Macdonald Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 2:17.822 536 1:23.112 11 71 Pro Cup Antonio Fuoco, Davide Rigon, Daniel Serra AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 2:17.498 536 1:25.606 12 54 Pro Cup Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.733 535 14.710 13 20 Bronze Cup Antares Au, Tim Heinemann, Jannes Fittje, Matteo Cairoli Huber Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.087 535 1:12.459 14 30 Gold Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten Team WRT BMW M4 GT3 2:18.939 535 1:22.211 15 911 Bronze Cup Alex Malykhin, Joel Sturm, Marco Seefried, Klaus Bachler Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.528 535 1:43.436 16 25 Pro Cup Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet Audi Sport Team Sainteloc Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:18.470 535 1:53.676 17 85 Silver Cup Clemens Schmid, Benjamin Hites, Glenn van Berlo GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:18.012 534 37.777 18 93 Bronze Cup Jeffrey Schmidt, Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing McLaren 720S GT3 EVO 2:18.627 534 49.934 19 12 Silver Cup Sam Dejonghe, Loris Hezemans, Lucas Legeret, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:18.857 534 1:03.772 20 44 Bronze Cup Clement Mateu, Frederic Makowiecki, Hugo Chevalier, Steven Palette CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.670 534 1:04.406 21 21 Gold Cup Nicolas Baert, Maxime Soulet, Max Hofer ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:19.012 534 1:17.215 22 75 Pro-AM Cup Martin Konrad, Adam Osieka, Nicky Catsburg, Chaz Mostert Sun Energy1 Racing Mercedes-AMG GT3 2:17.964 533 1:50.583 23 24 Pro-AM Cup Ivan Jacoma, Niki Leutwiler, Alex Fontana, Nico Menzel Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.071 533 2:04.753 24 79 Bronze Cup Sebastien Baud, Hubert Haupt, Arjun Maini, Jordan Love Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:19.199 533 2:11.751 25 31 Pro Cup Timothy Whale, Adam Carroll, Lewis Proctor Team WRT BMW M4 GT3 2:18.365 532 1:55.618 26 52 Bronze Cup Lilou Wadoux, Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 2:19.040 532 2:09.799 27 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Kay van Berlo, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.846 532 2:16.699 28 66 Bronze Cup Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Sean Hudspeth, Dylan Pereira Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:17.879 531 1:01.345 29 6 Pro Cup Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera K-Pax Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:17.807 530 1:57.929 30 26 Silver Cup Erwan Bastard, Paul Evrard, Gregoire Demoustier, Antoine Doquin Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:19.558 529 43.866 31 56 Silver Cup Jop Rappange, Adrien De Leener, Tanart Sathienthirakul, Daniele Di Amato Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:19.607 529 1:44.595 32 3 Bronze Cup Florian Scholze, Kenneth Heyer, Patrick Assenheimer, Alex Peroni GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:19.082 529 4:08.732 33 62 Bronze Cup Derek Pierce, Xavier Maassen, Andrew James Meyrick, Kiern Jewiss Team Parker Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:19.635 527 1:15.482 34 188 Bronze Cup Louis Prette, Miguel Ramos, Conrad Grunewald, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 2:17.403 526 2:29.358 35 888 Pro-AM Cup Erwin Creed, Jean Glorieux, Casper Stevenson, Arthur Rougier CSA Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:18.328 524 2:48.284 36 216 Pro-AM Cup Francis Tjia, John Shen, Benny Simonsen, Mathias Beche Modena Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.988 522 2:16.398 37 16 Pro-AM Cup Junlin Pan, Rio, Xiaole He, Adderly Fong Uno Racing Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:19.675 520 1:33.312 38 57 Gold Cup Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2:18.748 519 5.161 39 90 Silver Cup Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc, Alexey Nesov, Jesse Salmenautio Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 2:19.024 519 3:18.170 40 33 Silver Cup Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel, Romain Leroux, Ruben del Sarte Bullitt Racing Aston Martin Vantage GT3 2:20.302 518 3:04.807 41 4 Pro-AM Cup George Kurtz, Ian James, Colin Braun, Felipe Fraga CrowdStrike Racing by Riley Mercedes-AMG GT3 2:18.822 516 21.810 42 9 Gold Cup Thomas Laurent, Adam Eteki, Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:18.428 510 47.508 43 50 Bronze Cup Julien Piguet, Simon Mann, Nico Varrone, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 296 GT3 2:17.466 475 1:21.868 44 51 Pro Cup Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 2:17.766 455 -2:52:30.761 45 23 Bronze Cup Stephen Grove, Brenton Grove, Anton de Pasquale, Earl Bamber Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:19.220 440 2:59.118 46 35 Bronze Cup James Kell, Anders Buchardt, Bailey Voisin, Thomas Neubauer Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 2:19.798 431 -4:10:40.562 47 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:18.390 429 -4:22:06.728 48 55 Bronze Cup Philipp Sager, Benjamin Barker, Marius Nakken, Christopher Zöchling Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.649 396 -5:36:31.681 49 60 Silver Cup Baptiste Moulin, Artem Petrov, Michael Dorrbecker, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:18.853 393 -5:11:04.913 NC 89 Bronze Cup Adalberto Baptista, Rodrigo Baptista, Alan Hellmeister, Bruno Baptista AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 2:18.851 353 -7:11:36.789 NC 999 Pro Cup Maro Engel, Mikael Grenier, Daniel Juncadella Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 2:18.074 331 -8:23:52.335 NC 64 Pro-AM Cup Naveen Rao, Matt Bell, Frank Bird, James Cottingham Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:20.902 308 -8:56:12.838 NC 87 Pro Cup Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz Mercedes-AMG Team Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 2:18.355 304 -9:28:56.474 NC 19 Gold Cup Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:18.837 278 -10:01:05.849 NC 8 Bronze Cup Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin AGS Events Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:19.901 272 -10:20:07.169 NC 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 2:17.618 250 -12:57:44.972 NC 998 Pro Cup Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse Rowe Racing BMW M4 GT3 2:17.988 250 -12:57:44.673 NC 157 Gold Cup Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2:19.510 238 -12:39:25.446 NC 159 Pro Cup Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 2:18.251 208 -14:47:34.662 NC 81 Bronze Cup Reema Juffali, Ralf Aron, Yannick Mettler, Alain Valente Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 2:20.101 200 -15:01:35.228 NC 38 Pro-AM Cup Samantha Tan, Jon Miller, Isaac Tutumlu Lopez, Leonard Weiss ST Racing with Rinaldi Ferrari 296 GT3 2:20.472 192 -14:22:01.336 NC 58 Silver Cup Fabrizio Crestani, Sam Neary, Gerhard Tweraser, Ricky Capo GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:18.553 188 -15:49:17.756 NC 10 Silver Cup Loris Cabirou, Cesar Gazeau, Andrea Cola, Roee Meyuhas Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:20.090 186 -14:44:52.059 NC 70 Pro-AM Cup Gerhard Watzinger, Kerong Li, Jean-Francois Brunot, Brendon Leitch CrowdStrike Racing by Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:19.362 184 -15:01:42.043 NC 63 Pro Cup Andrea Caldarelli, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:18.542 180 -16:06:22.070 NC 78 Pro-AM Cup Bashar Mardini, Rob Collard, Patrick Kujala, Dennis Lind Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:18.171 173 -15:42:59.174 NC 2 Pro-AM Cup Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski, Aaron Walker, Lewis Williamson GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:20.005 162 -16:44:55.690 NC 83 Bronze Cup Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:21.056 151 -17:27:24.437 NC 7 Bronze Cup Brendan Iribe, Oliver Millroy, Fran Rueda, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 EVO 2:20.213 74 -20:42:25.906 NC 132 Pro-AM Cup Kyle Washington, James Sofronas, Patrick Long, Jeroen Bleekemolen GMG Racing by Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2 -23:52:19.572