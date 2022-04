GTWC | Trionfo Audi-WRT sulle Mercedes, Rossi mastica amaro

Carica lettore audio

L'Audi R8 LMS #32 del Team WRT condotta da Dries Vanthoor, Kelvin Van Der Linde e Charles Weerts vince la 3h di Imola, prima gara di Endurance Cup del GT World Challenge Europe che ha avuto risvolti clamorosi che hanno messo in dubbio fino alla fine ogni singola posizione.

Già in partenza è dovuta intervenire la Safety Car per un contatto che ha visto finire K.O. Sarah Bovy (Ferrari #83-Iron Lynx) e Patryk Krupinsky (McLaren #112-JP Motorsport) alla 'Rivazza', con ripartenza al 6° giro.

Al 20° passaggio altro raggrupamento per quattro tornate quando alla medesima curva si è insabbiato Rob Collard con la Lamborghini #77 di Barwell Motorsport, toccato dalla Mercedes #93 di Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing), mentre gli episodi più clamorosi si sono consumati nella parte centrale.

Qui, al giro 53, Full Course Yellow e SC per il problema che ha fermato la Aston Martin #97 di Theo Nouet (Beechdean AMR) nella salita verso la 'Piratella', con la Lamborghini #27 di Jordan Witt (Leipert Motorsport) che ha rallentato per poi riuscire a proseguire dopo un breve stop.

Quando la corsa stava per riprendere (giro 56), nella salita delle 'Acque Minerali c'è stato il clamoroso tamponamento di Matthieu De Robiano, che con la Bentley #107 ha centrato in pieno proprio Witt. Detriti delle due vetture sparsi ovunque e pilota della CMR soccorso dall'auto medica, a quel punto è dovuta intervenire nuovamente la Safety Car.

In questo frangente tutti hanno optato per effettuare la seconda sosta e qui c'è stato il clamoroso errore di Valentino Rossi, che ha superato la piazzola del Team WRT senza fermarsi. Questo episodio, poi, lo spiegheremo più in dettaglio.

Tra il caos e la concitazione, la gara è ripartita con Vanthoor al comando (dove erano stati sia Weerts che Van Der Linde) capace di allungare e vincere sulle Mercedes di Juncadella/Marciello/Gounon (#88 Akkodis-ASP) e Stolz/Engel/Schothorst (#2 GetsSpeed Performance), questi hanno completato il podio.

Stolz ha combattuto strenuamente negli ultimi 40' contro un Mattia Drudi indiavolato, che però si è dovuto accontentare del quarto posto con l'Audi #12 di Tresor by Car Collection condivisa con Ghiotto/Haase.

Una consistente Top5 la portano a casa Klien/Abril/Lind sulla McLaren #111 di JP Motorsport, tenendosi alle spalle la rimontante Porsche #54 di Cairoli/Bachler/Ledogar (Dinamic), con dietro le Ferrari 488 della Iron Lynx affidate a Calado/Molina/Nielsen (#51) e Serra/Rigon/Fuoco (#71).

La Top10 tutta di concorrenti PRO vede anche la presenza dell'Audi #25 di Saintéloc (Legeret/Niederhauser/Mies) e la McLaren #38 di Jota (Kirchhofer/Bell/Wilkinson), che aveva perso alcune posizioni dopo un contatto con la Lamborghini #63 di Costa/Bortolotti/Aitken, solo 14esima.

Fra l'altro bisogna anche segnalare l'errore di Legeret quando era al secondo posto, andato larghissimo all'uscita della curva Villeneuve e crollato 14esimo nel corso del 49° passaggio.

La confusione finale ha tagliato le gambe anche alla grande gara che stava facendo la Aston Martin #95 della Beechdean AMR con Thiim/Sorensen/Martin, arrivati a combattere al secondo posto, ma poi scivolati in mezzo al gruppo, finendo dodicesimi dietro alla BMW #98 di Farfus/Catsburg/Yelloly (Rowe Racing).

Tornando a parlare di Rossi, il Team WRT aveva cominciato con Nico Müller al volante e lo svizzero aveva completato il suo turno della prima ora al 14° posto, lasciando spazio a Valentino.

Il "Dottore" si è accodato ai rivali cercando di tenere il contatto e salendo 13° quando Costa ha toccato Bell, che ha perso posizioni. Al 10° giro, però, un errore ha fatto finire Rossi dietro al compagno Jean-Baptiste Simmenauer e poi ha ripreso un ritmo discreto considerando che per il 9 volte iridato del Motomondiale è stato il debutto nella categoria GT.

In quel momento della seconda ora la Safety Car ha raggruppato tutti e quindi è partita la girandola di soste. Il pilota di Tavullia ha imboccato la corsia box dietro a Simmenauer, ma ha clamorosamente mancato la piazzola, con l'addetto al cartello segnaletica (che era rimasto dietro la riga bianca per fare sfilare l'Audi #30 di Simmenauer) a rincorrerlo.

Valentino, che oltretutto aveva già iniziato ad allentare le cinture di sicurezza, ha quindi dovuto continuare per un'altra tornata, scendendo in classifica e dando la macchina a Frédéric Vervisch ormai lontano dalle posizioni che contano. Il belga ha terminato 17esimo assoluto e 15esimo in Classe PRO.

Simmenauer, con Goethe/Neubauer, ha festeggiato assieme a WRT il trionfo anche in Classe Silver davanti all'Audi #99 di Schöll/Zug/Aka (Attempto), a lungo prima e poi rimasta beffata nel finale. Podio completato dal team Garage 59 con la McLaren #159 di Kjaergaard/Simioni/Maldonado.

La Pro-Am vede svettare la Mercedes #20 di SPS affidata a Baumann/Loggie/Pierburg, seguita dalla Ferrari #52 di AF Corse (Bertolini/Costantini/Machiels) attardata inizialmente da una foratura, e alla McLaren #188 di Chaves/West/Ramos (Garage 59).

Gold Cup che infine va alla Porsche #911 di Herberth Motorsport (R.Renauer/A.Renauer/Bohn) battendo la Ferrari #21 di AF Corse (Balzan/Sbirrazzuoli/Delacour) e la Mercedes #5 di HRT (Maini/Haupt/Scholze).