GTWC | Tresor, lotta per il titolo viva e podio a Monza

Un quarto posto assoluto, un podio nella Bronze Cup e importanti punti nella classifica team hanno concluso il weekend di Tresor Attempto Racing all’Autodromo Nazionale di Monza, penultimo round del GT World Challenge Europe-Endurance Cup 2024.

Il team italiano ha schierato tre Audi R8 LMS GT3 Evo II: la #99 con livrea Orange 1, affidata a Ricardo Feller, Alex Aka e Christopher Haase; la #88 in Gold, con livrea San Lorenzo, condotta da Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese e Leonardo Moncini; la #66, con livrea IWS, per Andrey Mukovoz e Max Hofer in Bronze.

Sui veloci rettilinei del circuito italiano, tutti e tre gli equipaggi del team si sono subito distinti, dimostrando di poter competere tra i protagonisti.

Le qualifiche sono state particolarmente positive per la #88, che con un tempo medio di 1’45.733 ha chiuso in terza posizione nella categoria Gold, ventesima assoluta.

La #99, invece, con un tempo di 1’45.769, ha ottenuto la ventunesima piazza nella classifica generale. L’ottava posizione tra i Bronze è andata alla #66, con un tempo combinato di 1’45.987.

Con una posizione di partenza arretrata, la strategia di gara della #99 è stata subito aggressiva. Questo approccio, unito alla grande determinazione dei piloti e all’eccezionale lavoro del box, ha permesso una rimonta straordinaria.

Feller, Haase e Aka si sono confermati tra i più veloci in pista e, sfruttando al massimo le tempistiche dei pit stop, sono riusciti a risalire ben diciassette posizioni, tagliando il traguardo in quarta posizione assoluta.

Prestazione molto positiva anche per la #66, che ha subito mostrato un passo consistente. Mukovoz e Hofer hanno saputo distinguersi non solo nella sfida della Bronze Cup, ma anche nel confronto generale.

Durante l’ultima ora di gara, la vettura in livrea IWS ha lottato per le posizioni di vertice, concludendo con un podio di categoria Bronze e sfiorando la top ten, chiudendo in undicesima posizione assoluta.

Sfortuna per la #88: un primo stint impeccabile aveva consentito a Moncini di portarsi presto in testa nella classe Gold, ma un problema tecnico, emerso alla fine del primo terzo di gara, ha purtroppo costretto l’equipaggio al ritiro.

Grazie ai risultati ottenuti a Monza, il team si è portato ora al secondo posto nella classifica Team Endurance Cup, a un solo punto dalla vetta con Feller-Aka-Haase secondi a pari merito nella graduatoria Endurance Drivers.

Nella Gold Cup, Tresor Attempto Racing continua a distinguersi per solidità, con Lorenzo Ferrari e Lorenzo Patrese attualmente al terzo posto nella classifica piloti.

Il team occupa inoltre la terza posizione nella classifica Gold Overall, confermandosi tra i protagonisti di questa categoria.

Anche nella Bronze Cup si prevede un finale di stagione emozionante: Andrey Mukovoz è terzo nella classifica overall piloti, mentre insieme a Max Hofer occupa il terzo posto nella classifica Endurance Cup Bronze.

A completare il quadro, Tresor Attempto Racing è terzo anche nella classifica Endurance Cup Bronze team, confermando la propria costanza e competitività.

"Abbiamo onorato al meglio la nostra gara di casa. Nonostante una qualifica meno brillante rispetto alle aspettative, tutto il team ha reagito con determinazione, dimostrando di avere il ritmo e la velocità per fare la differenza", ha dichiarato Ferdinando Geri, Team Principal di Tresor Attempto Racing.

"Senza il problema sulla #88, avremmo sicuramente portato a casa due risultati sul podio. Quando si lotta per le posizioni di vertice, i dettagli fanno la differenza: abbiamo sfiorato il podio assoluto, ma lasciamo Monza con la consapevolezza di essere stati tra i protagonisti".