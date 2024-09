GTWC | Tresor carica a Monza: "Vogliamo un risultato di spessore"

Dopo l’emozionante rimonta del Nürburgring, Tresor Attempto Racing tornerà in pista il prossimo weekend per il penultimo round del GT World Challenge Europe - Endurance Cup in programma sul circuito di Monza.

Il team italiano schiererà come di consueto i tre equipaggi ufficiali con altrettante Audi R8 LMS GT3 Evo II: sulla #99 in PRO con livrea Orange 1 si alterneranno Ricardo Feller, Alex Aka e Christopher Haase, sulla #88 in Gold con livrea San Lorenzo saliranno Lorenzo Ferrari , Lorenzo Patrese e Leonardo Moncini, mentre la #66 in livrea IWS sarà affidata ad Andrey Mukovoz e Max Hofer in Bronze.

L’Autodromo Nazionale di Monza sarà un appuntamento cruciale per definire le gerarchie di classifica in vista dell’ultimo appuntamento di Jeddah. Aka, Feller e Haase sono attualmente secondi nella classifica Endurance Cup Drivers, mentre Mukovoz è terzo overall di Bronze Cup e Patrese-Ferrari sono secondi nella overall Gold Cup.

#99 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Christopher Haase, Alex Aka, Ricardo Feller Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Il tracciato italiano, appuntamento di casa per Tresor Attempto Racing, presenta caratteristiche atipiche rispetto agli altri circuiti. Le alte velocità e le forti decelerazioni sollecitano in egual misura motore e freni e sarà necessario un set-up adeguato per consentire elevate velocità di punta e la necessaria percorrenza in curva.

Il giro si apre con la staccata della Prima Variante seguita dalla Biassono e dalla Variante Roggia. Il tratto centrale si caratterizza per le due Lesmo e il veloce Serraglio, prima di arrivare alla Variante Ascari. Il contro rettifilo porta alla Parabolica Michele Alboreto prima di chiudere i 5.793 metri di ogni singolo giro.

"Monza ha sempre un sapore particolare - commenta Ferdinando Geri, Team Principal di Tresor Attempto Racing - Anche se la preparazione e l’approccio a questo appuntamento non si discosta da tutti gli altri, correre all’Autodromo Nazionale rappresenta per noi anche un’ulteriore spinta a fare bene, dato che saremo sostenuti di tanti appassionati italiani. Daremo il massimo per ottenere un risultato di spessore”.