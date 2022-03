GTWC | Tresor by Car Collection schiera anche Drudi e Ghiotto

Carica lettore audio

Mattia Drudi e Luca Ghiotto vanno a completare la formazione della Tresor by Car Collection per la stagione 2022 del GT World Challenge Europe.

La coppia sarà al via della Sprint Cup in Classe PRO al volante dell'Audi R8 LMS Evo II #12, mentre sulla #11 ci saranno Christopher Haase e Simon Gachet.

Il romagnolo e il veneto condivideranno l'abitacolo anche in Endurance Cup assieme ad Haase, mentre l'altra macchina sarà impiegata in Classe Silver con i già annunciati Patrese/Blom/Valente.

"Sono davvero felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con questo nuovo team, sarà una stagione intensa al massimo livello GT3", dice Ghiotto.

"Non avrei potuto chiedere compagni di squadra migliori di Mattia e Christopher, sicuramente imparerò molto da loro che sono esperti del campionato e anche dell'Audi R8".

"Non vedo l'ora che inizi la stagione. Un ringraziamento speciale per Ferdinando Geri e tutte le persone di Tresor by Car Collection per la calorosa accoglienza ricevuta!"

Audi R8 LMS GT3 EVO II, Tresor by Car Collection Photo by: GT World Challenge

Drudi ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta di intraprendere questo nuovo progetto PRO. Stiamo lavorando duramente durante questo periodo pre-stagionale per essere completamente preparati per Imola e tutte le gare successive".

"Con dei compagni di squadra così esperti e veloci come Christopher e Luca possiamo sicuramente puntare a lottare per i risultati migliori sia nella serie Endurance che in quella Sprint. Non vediamo l'ora di iniziare questa stagione con la nuova Audi R8 LMS GT3 Evo2 che sicuramente ci aiuterà a fare ancora di più!"

Il team principal, Ferdinando Geri, chiosa: "Quando abbiamo iniziato, insieme a Peter Schmidt, a mettere in piedi questo progetto, il nostro obiettivo era quello di avere una formazione eccezionale. Credo che con Christopher, Mattia, Simon e Luca, oltre a Lorenzo, Alex e Hugo, l'abbiamo raggiunto".

"Ci stiamo preparando per una stagione al massimo livello, in uno dei campionati più competitivi e completi per auto GT al mondo. Sarà una stagione molto emozionante e non vediamo l'ora di competere in pista".