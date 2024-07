GTWC | Tresor Attempto sfiora il podio in rimonta al Nürburgring

Quarto posto assoluto per Tresor Attempto Racing al Nürburgring dove nel weekend appena trascorso si è disputato il terzo round del GT World Challenge Europe - Endurance Cup 2024.

Il team italiano ha schierato tre Audi R8 LMS GT3 Evo II: la #99 in Pro con livrea Orange 1 per Ricardo Feller, Alex Aka e Christopher Haase, la #88 in Gold con livrea San Lorenzo per Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese e Leonardo Moncini, e la #66 in livrea IWS per Andrey Mukovoz, Dylan Pereira e Max Hofer in Bronze.

La sfida sul sempre spettacolare tracciato tedesco è stata come da tradizione molto selettiva. Al termine delle qualifiche, la #99 si è classificata undicesima con un tempo medio di 1’54.813. In Q1 Haase ha chiuso secondo in 1’54.790, mentre Aka e Feller rispettivamente in Q2 e Q3 hanno faticato e hanno chiuso a ridosso dei primi venti.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Patrese, Leonardo Moncini, Lorenzo Ferrari Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

La #88 ha chiuso quarta di categoria Gold con un tempo complessivo di 1’55.635 reso possibile dalla seconda prestazione di Patrese in Q1 (1’56.362), la quinta di Moncini in Q2 (1’55.708) e la quarta di Ferrari in Q3 (1’54.835). Decima posizione in Bronze per la #66 in 1’56.083 dopo le tre sessioni che hanno visto in pista nell’ordine Mukovoz, Pereira e Hofer.

In gara è stata strepitosa la rimonta dell’equipaggio #99 grazie alla grande guida dei piloti e al lavoro del muretto nella scelta delle strategie. Pur con una posizione di partenza abbastanza arretrata Feller, Aka e Haase hanno spinto forte con un passo gara notevole ed hanno saputo rimontare sette posizioni, chiudendo al termine quarti di un soffio fuori dal podio.

Impegnativa la corsa della #88, con Patrese, Moncini e Ferrari che hanno dato il massimo ma hanno raccolto meno rispetto alle aspettative, chiudendo quinti di categoria Gold.

Ferma nelle battute iniziali per un contatto la #66 che non ha così potuto esprimere tutto il proprio potenziale.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Patrese, Leonardo Moncini, Lorenzo Ferrari Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Siamo contenti di questo quarto posto con la #99 e del modo in cui l’abbiamo raggiunto, con un grande lavoro di squadra e grande rimonta. Abbiamo confermato il nostro potenziale competitivo", ha dichiarato Ferdinando Geri, Team Principal di Tresor Attempto Racing.

"Nonostante le difficoltà, la #88 ha lottato con determinazione chiudendo quinta nella Gold Cup. Purtroppo, la #66 ha dovuto ritirarsi, ma ogni esperienza ci rende più forti. Continueremo a lavorare per migliorare e affrontare le prossime gare con ulteriore ambizione”.