GTWC | Tre Lamborghini in Endurance Cup per Emil Frey Racing

La Emil Frey Racing conferma il suo impegno nel GT World Challenge Europe con il supporto di Lamborghini Squadra Corse, prendendo parte alla stagione 2022 solamente in Endurance Cup.

La squadra svizzera schiera le sue tre Huracán GT3 Evo con i piloti di Sant’Agata Bolognese intenti a dare l'assalto al successo delle gare più lunghe, soprattutto la 24h di Spa-Francorchamps.

Due sono le macchine del Toro inserite in Classe PRO: sulla #19 vedremo in azione Giacomo Altoè con Arthur Rougier e Léo Roussel, mentre la #63 verrà affidata ad Albert Costa, Jack Aitken e Mirko Bortolotti.

La #14 andrà invece a combattere per la Silver Cup con Konsta Lappalainen, Stuart White e un terzo concorrente ancora da scegliere.

Oltre a questo impegno, la Emil Frey Racing porterà le stesse auto in ADAC GT Masters con Costa/Aitken (#63), Rougier/Franck Perera (#19) e Lappalainen/Mick Wishofer (#14).

"Con il terzo posto assoluto il 2021 è stato un successo per noi, anche se non siamo stati in grado di fornire le nostre prestazioni ovunque come previsto - ha detto il team principal, Lorenz Frey-Hilti - Durante la pausa invernale, abbiamo analizzato i numerosi dati e le esperienze che abbiamo raccolto".

"Con le misure che abbiamo preso, speriamo di finire la stagione 2022 ancora meglio. Competere in due diverse serie di corse allo stesso tempo è un'ulteriore sfida per noi come team. Ringraziamo la Lamborghini e i nostri partner per la fiducia che hanno riposto in noi e iniziamo la nuova stagione altamente motivati".

"La squadra di quest'anno è composta da piloti Emil Frey Racing di lunga data, ufficiali Lamborghini e nuovi arrivati. Sono lieto che ancora una volta possiamo contare su una formazione forte per tutte e tre le vetture. Sono convinto che abbiamo organizzato tutto al meglio per avere successo".

Giorgio Sanna, Responsabile del Motorsport di Lamborghini, ha aggiunto: "Siamo davvero entusiasti e motivati nel sostenere Emil Frey Racing per la prossima stagione, una squadra esperta e di successo che sono sicuro, grazie al supporto dei piloti ufficiali Lamborghini e dei GT3 Junior, sarà in grado di lottare per le prime posizioni sia nel GT World Challenge Europe che nell'ADAC GT Masters".

Contento anche Bortolotti: "Sono entusiasta di unirmi a Emil Frey Racing per la Endurance Cup del GTWC. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra e non vedo l'ora di condividere l'auto con Albert e Jack".