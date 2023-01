GTWC | Theeba Motorsport con una Mercedes per Reema Juffali

Carica lettore audio

La Theeba Motorsport ha annunciato che prenderà parte all'intera stagione 2023 del GT World Challenge Europe con la sua Mercedes.

Lo scorso anno la pilota Reema Juffali fondò il team saudita per correre in International GT Open, e con l'idea di scalare la piramide delle gare GT in pochi anni approdando alle serie più prestigiose.

La ragazza saudita, che ha affrontato anche la 24h di Spa nel 2022 vincendo in Classe Bronze Cup, si presenterà al via del campionato per dare l'assalto alla categoria PRO-AM, mentre la squadra sta allestendo una sede a Banbury.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

‍‍"Siamo una squadra di recente costituzione e con pochi test alle spalle l'anno scorso abbiamo avuto una stagione di successo di cui sono orgogliosa. Ora vogliamo sfidare noi stessi e correre tra i migliori gareggiando nel campionato più competitivo che ci sia, e il GT World Challenge Europe è questo", ha dichiarato la Juffali.

"Quest'anno non vedo l'ora di affrontare un calendario completo con Theeba Motorsport, di far crescere la squadra, di visitare alcuni tracciati iconici e, naturalmente, di lavorare per ottenere alcuni grandi risultati".