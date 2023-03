GTWC | Team Parker e Rowe con Porsche e BMW al via dell'Endurance

Carica lettore audio

Team Parker Racing e Rowe Racing hanno ufficializzato la loro iscrizione all'Endurance Cup del GT World Challenge Europe per la stagione 2023.

Andando per ordine, la squadra britannica affronterà la sfida in Classe Bronze Cup con una nuova Porsche 911 GT3-R 992 su cui saliranno Derek Pierce, Andy Meyrick e Kiern Jewiss.

"Sono davvero entusiasta di tornare al volante in questa stagione e di farlo nel GTWC dopo che la pandemia aveva mandato a monte i nostri piani nel 2020. Con Andy e Kiern abbiamo una formazione di piloti fantastica, che unisce l'esperienza alla velocità, e una nuova brillante vettura, la Porsche 911 GT3 R", dice Pierce.

"Non c'è nessun altro con cui vorrei correre se non il Team Parker. È un ambiente fantastico, professionale ma divertente, e ci si sente parte della famiglia. Non riesco a pensare a un equipaggio migliore per prendere confidenza con la nuova vettura e per aiutarci ad andare velocemente a buon ritmo".

Meyrick ha aggiunto: "Sono davvero felice di avere la possibilità di gareggiare di nuovo con il Team Parker Racing in questa stagione, oltre che di collaborare con Derek per la terza volta nel GTWC. Essendomi classificato due volte al secondo posto della serie, sento come se avessi qualcosa in sospeso, quindi ci impegneremo a fondo per vedere cosa possiamo ottenere con la nuova Porsche".

Jewiss affronta una nuova avventura dopo la F4: "E' molto diverso per me passare alle gare endurance dopo aver disputato solo quelle sprint nella mia carriera fino a questo momento. Sono passato dall'avere compagni di squadra su auto identiche a quelli sulla stessa auto, il che sarà una novità".

"Dovrò lavorare sulla mia mentalità e adattare il mio approccio, perché non si tratta solo di te e del tuo ingegnere, ma anche degli altri piloti in macchina e di lavorare insieme. Sarà bello passare del tempo con Derek e Andy e vedere come ci confrontiamo con gli altri, visto che abbiamo una formazione forte. Sarà un anno molto diverso, ma che sono entusiasta di affrontare".

#661 Team Parker Porsche 911 GT3-R Photo by: SRO

Venendo invece alla Rowe Racing, è stato rinnovato il sodalizio con BMW M Motorsport, che darà i piloti ufficiali da piazzare sulle M4 GT3.

I giovani Dan Harper, Max Hesse e Neil Verhagen al volante della vettura bavarese #998, mentre la #98 è per Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly.

A questo la squadra aggiungerà anche l'impegno alla 24h del Nürburgring con la BMW #98 di Wittmann, Sheldon Van Der Linde, Maxime Martin e Dries Vanthoor, e la #99 per Eng, Yelloly, Connor De Phillippi ed Augusto Farfus, preparandosi per l'evento correndo i primi tre round della NLS.

"Nella seconda stagione della BMW M4 GT3 il nostro obiettivo è quello di lottare per le grandi vittorie e i titoli, e Rowe Racing ha un ruolo importante da svolgere in questo senso - ha dichiarato Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport - Grazie alla sua esperienza nelle grandi gare di 24 ore il team è sempre il favorito per la vittoria. I successi centrati a Spa-Francorchamps nel 2016 e al Nürburgring nel 2020 lo hanno dimostrato".

"La squadra ha anche acquisito una preziosa esperienza nelle altre gare del GTWC Europe nel 2022 e sarà il nostro secondo asso nella manica insieme al Team WRT nella lotta per le vittorie assolute in questa serie. Non vedo l'ora di iniziare insieme a loro la stagione 2023, che speriamo ci riservi molti motivi per festeggiare".

#50 Rowe Racing BMW M4 GT3: Neil Verhagen, Max Hesse, Daniel Harper Photo by: Eric Le Galliot

Hans-Peter Naundorf, Team Principal di Rowe Racing, ha aggiunto: "Rowe Racing e BMW M Motorsport sono una combinazione vincente da sette anni. Un pezzo importante del puzzle di questo successo è la continuità, ed è per questo che è fantastico per entrambe le parti che siamo in grado di continuare questa collaborazione. Ringrazio Andreas Roos e il responsabile delle corse clienti, Björn Lellmann, per la fiducia accordataci".

"Quest'anno vogliamo andare all'attacco nel GTWC Europe, poiché con questa serie SRO presenta una vasta griglia di partenza al massimo livello sportivo e gare spettacolari in alcuni dei circuiti più famosi d'Europa. Tutti e sei i piloti che ci rappresenteranno nella serie conoscono bene sia la vettura che la squadra, e abbiamo anche programmato dei test approfonditi tra una gara e l'altra. Per il Nordschleife, con Maxime Martin e Dries Vanthoor avremo altri due piloti eccezionali".