GTWC | Svelati gli elenchi iscritti per la stagione 2024

Il GT World Challenge Europe sottolinea ancora una volta il suo status di campionato GT3 più competitivo al mondo rivelando gli elenchi degli iscritti per la stagione 2024.

Nove costruttori parteciperanno sia alla Sprint Cup che all'Endurance Cup, con 38 vetture confermate per la serie di gare più brevi e 55 impegnate per gli eventi a lunga distanza. Sono previste ulteriori iscrizioni gara per gara, in particolare alla 24 Ore di Spa (26-30 giugno), in occasione del suo Centenario.

Quattro classi distinte - Pro, Gold Cup, Silver Cup e Bronze Cup - formano le liste di iscrizione per l'intera stagione. Come accade da oltre un decennio, ogni vettura è conforme alla stessa serie di regolamenti GT3, con i team e i piloti che fanno la differenza in pista.

Le griglie per la prossima annata sono state rivelate prima del tradizionale Prologo della prossima settimana, che si svolgerà sul Circuito del Paul Ricard il 5/6 marzo. All'evento parteciperanno tutti e nove i marchi della stagione, con squadre che rappresentano Aston Martin, Audi, BMW, Lamborghini, Ferrari, Ford, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche.

ASTON MARTIN - VANTAGE AMR GT3 EVO

- 4 iscritti Sprint Cup | 7 iscritti Endurance Cup

- Squadre: Comtoyou Racing, Walkenhorst Motorsport.

Quest'anno Aston Martin apre un nuovo capitolo: la Vantage AMR GT3 di ultima generazione si è dimostrata molto popolare, con numeri record per l'intera stagione sia in Sprint che in Endurance.

Le quattro auto di Sprint Cup del marchio britannico saranno gestite da Comtoyou Racing, che schiererà anche un quartetto di vetture Endurance Cup.

Walkenhorst Motorsport parteciperà alle gare di Endurance, mentre entrambe le squadre hanno annunciato equipaggi Pro come parte dei loro piani.

AUDI - R8 LMS GT3 EVO II

- 7 iscritti Sprint Cup | 7 iscritti Endurance Cup

- Squadre: Concept Sport Automobile Racing, Saintéloc Racing, Tresor Attempto Racing.

L'Audi rimane una forza da non sottovalutare in questo periodo. È in cima alla lista dei partecipanti alla Sprint Cup con sette vetture, ognuna delle quali correrà anche le gare Endurance.

Tresor Attempto Racing, Campione in carica della Sprint Cup, si espande fino a quattro R8 LMS, mentre l'Audi Saintéloc Racing ne schiera due e l'altro team francese Concept Sport Automobile Racing mantiene una sola vettura.

BMW - M4 GT3

- 4 iscritti Sprint Cup | 6 iscritti Endurance Cup

- Squadre: Century Motorsport, ROWE Racing, Team WRT.

BMW può contare su un'altra forte formazione quest'anno. Il Team WRT ha confermato tre vetture per l'intera stagione, oltre a un'ulteriore iscrizione alla Sprint Cup per Brands Hatch e Misano.

Il leader del GT britannico Century Motorsport farà il suo debutto nella serie con un programma completo, mentre ROWE Racing difenderà la sua vittoria alla 24 Ore di Spa con due vetture in Endurance.

FERRARI - 296 GT3

- 6 iscritti Sprint Cup | 7 iscritti Endurance Cup

- Squadre: AF Corse, Emil Frey Racing, Kessel Racing, Racing Team Turkey, Rinaldi Racing, Sky Tempesta Racing.

Le speranze per il secondo anno della Ferrari 296 GT3 sono alte. AF Corse - Francorchamps Motors mantiene uno schieramento di due vetture Pro nell'Endurance, mentre Sky Tempesta Racing torna al marchio di Maranello per un'intera stagione.

Altre partecipazioni nell'Endurance sono quelle di Kessel Racing, AF Corse e Rinaldi Racing. Nella Sprint Cup, Emil Frey Racing torna con una coppia di vetture Pro, mentre AF Corse e Racing Team Turkey schiereranno le loro 296.

FORD - MUSTANG GT3

- 1 iscritto Sprint Cup | 1 iscritto Endurance Cup

- Squadra: Proton Competition.

Tra gli aspetti più attesi della stagione 2024 c'è l'arrivo di Ford con la sua nuovissima arma: la Mustang GT3.

Il costruttore di Dearborn sarà presente in tutti e 10 gli eventi di questa stagione, con una vettura Pro schierata dal marchio dell'Ovale Blu e gestita da Proton Competition. Questa sarà la prima apparizione del Costruttore americano nel GTWC Europe dopo la 24 Ore di Spa del 2012.

LAMBORGHINI - HURACÁN GT3 EVO2

- 5 iscritti Sprint Cup | 5 iscritti Endurance Cup

- Squadre: Barwell Motorsport, Grasser Racing, GSM, Imperiale Racing, Iron Lynx, Liqui Moly Team Engstler by OneGroup.

La Lamborghini rimane un forte concorrente in più classi. Ci sono vetture Pro nell'Endurance grazie ai campioni della serie Iron Lynx e Grasser Racing, mentre Liqui Moly Team Engstler by OneGroup guiderà lo schieramento nella Sprint.

Barwell Motorsport ha una coppia di vetture della Bronze Cup, a cui si aggiungeranno le vetture di GSM e Imperiale Racing in Sprint e un ulteriore equipaggio di Grasser Racing in Endurance.

McLAREN - 720S GT3 EVO

- 2 iscritti Sprint Cup | 4 iscritti Endurance Cup

- Squadre: Garage 59, Optimum Motorsport.

La McLaren può contare su un altro programma a più vetture in questo periodo. Garage 59 ha una coppia di equipaggi per l'intera stagione, con le familiari vetture #159 e #188 che combineranno Sprint ed Endurance.

Il team aggiungerà un'altra macchina in Endurance, mentre la squadra rivale Optimum Motorsport continuerà il suo programma di successo nella Gold Cup, dopo aver conquistato la vittoria di classe alla 24 Ore di Spa dello scorso anno.

MERCEDES-AMG - AMG GT3 EVO

- 5 iscritti Sprint Cup | 11 iscritti Endurance Cup

- Squadre: 2 Seas Motorsport, AlManar Racing by GetSpeed, Boutsen VDS, GetSpeed, HRT, Madpanda Motorsport, Winward Racing.

Pochi marchi possono competere con il successo ottenuto da Mercedes-AMG nelle gare GT3. Nel 2024 quello di Affalterbach potrà contare su cinque vetture della Sprint Cup: due di Boutsen VDS e Winward Racing e la Madpanda Motorsport.

Ben 11 esemplari della AMG GT3 EVO gareggeranno nell'Endurance. Tre provengono dalla squadra tedesca GetSpeed - che ha anche partecipazioni come Mercedes-AMG Team GetSpeed e AlManar Racing by GetSpeed - mentre Boutsen VDS, HRT e Winward Racing portano tutti due vetture.

Madpanda Motorsport e il nuovo arrivato 2 Seas Motorsport completano questa nutrita schiera di partecipanti.

PORSCHE - 911 GT3 R (992)

- 4 iscritti Sprint Cup | 7 iscritti Endurance Cup

- Squadre: Dinamic GT, Herberth Motorsport, Lionspeed GP, Rutronik Racing, Schumacher CLRT, VSI Greico Spektras.

Porsche ha grandi speranze di tornare in testa quest'anno. La casa di Stoccarda sarà rappresentata da un quartetto di vetture della Sprint Cup, con due della Rutronik Racing e altre di Schumacher CLRT e Dinamic GT.

Ognuno di questi competerà anche nella Endurance Cup, dove saranno affiancati dal nuovo arrivato nella serie, Lionspeed GP, e dagli affermati team Herberth Motorsport e VSI Greico Spektras.

Ricordiamo che tutte le categorie saranno soggette alla formazione definitiva dei piloti. Inoltre, gli schieramenti della Bronze Cup saranno soggetti a convalida da parte della Commissione Sportiva, come previsto dall'art. 10.1.5.

Stephane Ratel, fondatore e AD di SRO Motorsports Group: "Gli elenchi dei partecipanti al GT World Challenge Europe sono il risultato di molti mesi di duro lavoro ed è un grande piacere condividerli con tutti voi. Sono lieto che nove marchi di rilevanza mondiale gareggino sia nella Sprint che nell'Endurance, e che tutti schierino almeno una vettura Pro".

"Sono anche lieto che la Sprint Cup rimanga così forte, con 38 iscritti a stagione intera e altre vetture già confermate, come Valentino Rossi a Brands Hatch e Misano. L'Endurance Cup continua ad avere lo stesso altissimo livello che conosciamo da diversi anni, con 55 auto, un numero che sicuramente crescerà per il centenario della 24 Ore di Spa".

"Mentre ci prepariamo a gareggiare, devo estendere i miei sinceri ringraziamenti a ogni squadra per aver riposto la sua fiducia nel GTWC Europe".

