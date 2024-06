GTWC | Spa, Libere: Mercedes svetta in una classifica cortissima

E' della Mercedes il primo posto al termine delle Prove Libere che i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge hanno affrontato in preparazione alla 24h di Spa.

Sul Circuito delle Ardenne splende un bellissimo sole e già dalle prime ore di questa mattina le temperature sfioravano i 30°C, cosa piuttosto anomala per questa zona.

I 90' di sessione hanno subìto alcune interruzioni con bandiera rossa per uscite di Mateo Llarena (Lamborghini #19), Jef Machiels (Ferrari #52) e Thomas Drouet (Mercedes #9) in curva 9.

Con tutti i team che hanno cercato di mettere assieme un buon numero di giri per capire anche il comportamento di vetture e gomme su un fondo che in alcuni punti ha asfalto nuovo, il miglior tempo lo ha firmato la Mercedes #48 griffata Mann Filter grazie al 2'15"234 di Lucas Auer, precedendo per 0"227 la Porsche #22 di Schumacher CLRT, con la AMG #2 di GetSpeed che chiude terza in scia alla 911.

A seguire abbiamo un trio di Audi capitanato dalla #28 di Haas RT, mentre la #88 di Tresor Attempto completa la Top5 ed è prima in Gold Cup, tenendosi alle spalle la sorella #66 che svetta tra i Bronze, terminando a 0"345 dalla vetta.

Classifica molto corta dato che in un solo secondo ci sono la bellezza di 35 vetture, su 66 partecipanti. Buon settimo crono per la Aston Martin #7 di Comtoyou Racing, che precede tre vetture di Bronze Cup, vale a dire la Porsche #80 di Lionspeed X Herberth, la McLaren #188 di Garage 59 e la Ferrari #333 di Rinaldi Racing, la più rapida delle 296 GT3.

#22 Schumacher CLRT Porsche 911 GT3 R (992): Dorian Boccolacci, Ayhancan Güven, Laurin Heinrich Foto di: SRO

Quelle ufficiali di AF Corse-Francorchamps Motors sono infatti al 22° posto (la #71) e al 35° (#51), quest'ultima bloccata dall'ultima bandiera rossa mentre stava migliorando.

In casa Lamborghini la Huracan #163 di GRT si piazza 16a a 0"661 dal leader, la prima delle BMW è invece la #98 di Rowe Racing con il 18° tempo, mentre quella di Rossi/Martin/Marciello conclude 27a.

Per completare il discorso Gold Cup, il secondo posto se lo prende la Mercedes #77 di HRT e il terzo l'Audi #111 di CSA Racing, battendo la R8 #25 di Saintéloc e le Mercedes di 2 Seas Motorsport #60 e Al Manar Racing #777.

Indietro le vetture di Silver Cup nella classifica assoluta: il primato va all'Audi #26 di Saintéloc con un margine risicato nei confronti delle Mercedes di Winward Racing #57 e Boutsen VDS #10.

Infine la Classe PRO/AM vede al comando la McLaren #100 del Team RJN, seguita dalla Porsche #61 di EBM e dalle Mercedes di Uno Racing/Landgraf #16, Crowdstrike by Riley #4 e Triple Eight #888.

Alle ore 16;30 sono previste le Pre-Qualifiche, della durata di 60'.