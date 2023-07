GTWC | Spa, 21a Ora: altra Safety Car, ne approfitta la BMW

Sembrava avviarsi ad un finale tranquillo, ma la 24h di Spa-Francorchamps continua a regalare emozioni e colpi di scena quando mancano ormai solamente 180' alla bandiera a scacchi per i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

Mentre nella 19a ora non è successo nulla di particolarmente rilevante, con le strategie sempre ad incrociarsi tra alcuni team della Top10 e di Classe PRO - senza risparmiarsi sportellate in pista quando si presentavano le occasioni - in quella successiva la sorpresa è stato il cedimento della sospensione posteriore sinistra sull'Audi #99 di Tresor Attemtpo che stava guidando le operazioni in Silver Cup.

Sul finale dell'ora, ecco un problema al motore a fermare la BMW #35 di WRT nel curvone che porta alla 'Paul Frère' e Direzione Gara che ha decretato un nuovo Full Course Yellow e Safety Car. Qui praticamente tutti quelli che occupano le posizioni di vertice della classifica si sono fermati ed ora le strategie sono nuovamente allineate.

Alla ripartenza ne ha approfittato la BMW #98 di Rowe Racing per mantenere il primato ed allungare sulle Audi di Scherer Sport PHX #17 e #40 di Tresor Orange 1, lasciate indietro di una decina di secondi dalla M4 di Marco Wittmann ed ora attaccate dalla Mercedes #88 di Akkodis-ASP.

Restano sempre in lizza tra loro per la Top5 le Porsche #96 di Rutronik Racing e #92 di Manthey EMA, con dietro più distante la BMW #46 del Team WRT.

In Top10 è salita l'Audi #11 di Comtoyou Racing, ottava ed unica a pieni giri dato che la Mercedes #777 di AlManar Racing e la Ferrari #71 di AF Corse-Francorchamps Motors ne hanno uno di ritardo rispetto al leader, rispettivamente nona e decima.

Purtroppo la Lamborghini #6 di K-Pax vede sfumare ogni minima speranza di combattere con i sopracitati, rientrando ai box con problemi di elettronica che il team americano sta provando a risolvere almeno per raggiungere il traguardo.

In Classe Gold Cup la McLaren #5 di Optimum Motorsport sta amministrando e cercando di rientrare anche tra i primi 10 assoluti, avendo un ampio vantaggio sull'Audi #21 di Comtoyou Racing e sulla BMW #30 di WRT.

Al quarto e quinto posto di categoria restano la Mercedes #57 di Winward Racing e l'Audi #9 di Boutsen VDS sempre ad inseguire.

In Silver Cup con l'Audi #99 di Tresor Orange 1 andata KO, si riprende la leadership la Lamborghini #85 di GRT, capace di superare in pista un paio d'ore fa l'Audi #12 di Comtoyou Racing.

La Porsche #56 di Dinamic GT Huber Racing resta terza, seguita a distanza dall'Audi #26 di Saintéloc, dalla Aston Martin #33 di Bullit Racing e dalla Mercedes #90 della Madpanda Motorsport.

In Bronze Cup è la Porsche #911 di Pure Rxcing ad approfittare della SC per salire prima, mentre la McLaren #93 di Sky-Tempesta Racing si inserisce in seconda posizione beffando al momento le Porsche #20 di Huber Motorsport, #91 di Herberth Motorsport e #44 di CLRT.

Alle loro spalle restano la Mercedes #79 di HRT e la Ferrari 488 #52 di AF Corse.

Infine la Classe PRO-AM viene gestita dalla Mercedes #75 di Sun Energy 1 che ha allungato sulla Porsche #24 di Car Collection. Sempre terza l'Audi #888 di CSA Racing, che mantiene tre giri di vantaggio sulla Porsche #216 di Modena Motorsport, capace di scavalcare l'Audi #16 di Uno Racing e la Mercedes #4 di Riley.