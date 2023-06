GTWC | Rossi: "Un altro podio è possibile e BMW crede in me"

Il podio di Brands Hatch ha galvanizzato Valentino Rossi in vista della 1000 Km del Paul Ricard, secondo evento stagionale dell'Endurance Cup del GT World Challenge e terzo del 2023 nella serie di SRO Motorsports Group.

Il 'Dottore' a Le Castellet ha girato già nei test pre-stagione e sulla BMW M4 GT3 del Team WRT ritrova Augusto Farfus come compagno assieme al Maxime Martin.

In Francia lo scorso anno ottenne quello che fu il miglior piazzamento della stagione, quando ancora era a bordo dell'Audi preparata dalla squadra di Vincent Vosse, che ora è passata al marchio bavarese.

Valentino si è presentato tirato a lucido e abbronzato sul tracciato transalpino, consapevole che l'impegno non è dei più semplici e che la prossima settimana lo attende anche la Road To Le Mans sul Circuit de la Sarthe nell'ambito della 24h del FIA WEC.

Di tutto ciò il ragazzo di Tavullia ne ha parlato in una tavola rotonda coi giornalisti presenti al Paul Ricard, fra cui Motorsport.com. Ecco quello che ci ha detto, sempre con l'immancabile sorriso e una totale serenità che denota la concentrazione che ha in questo impegno.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

"Arriviamo qui dopo il primo podio ottenuto a Brands Hatch e siamo molto contenti e carichi, penso che questa gara potrà andare bene. Come importanza la ritengo la seconda dopo la 24h di Spa, perché è una 6h che si corre in notturna e la pista è ottima per le vetture", ha detto Rossi.

"Arriviamo piuttosto ottimisti, prima di tutto perché l'anno scorso siamo arrivati quinti facendo una buona gara e divertendoci molto, e poi perché sulla carta il tracciato si adatta bene alla nostra vettura. Nei test pre-stagionali che abbiamo fatto qui siamo stati piuttosto forti".

"Nelle Libere abbiamo faticato un po' perché all'inizio il tracciato era bagnato, ma è stato utile per capire come si comporta l'auto con le gomme da bagnato e anche per provare a comprendere il momento migliore per mettere le slick. Fin dall'inizio ho sofferto un po' con l'assetto e non ho trovato l'auto così fantastica".

"Abbiamo continuato un lavoro che avevamo iniziato nei test di Spa, qui però il livello di aderenza è maggiore, per cui si tratta solamente di trovare il livello ideale di assetto per esprimere al meglio il nostro potenziale".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

Il risultato di Brands Hatch vi ha caricato molto, sei convinto di poter fare ancora un podio?

"Sì, siamo molto contenti e sono convinto che il potenziale ci sia. Già a Monza potevamo salirci, ma purtroppo ci siamo riusciti solamente alla seconda gara. E' sempre un risultato importante, sia per il discorso che è bello e sia perché è sempre l'obiettivo. Ci proveremo anche nell'Endurance Cup, l'inizio di stagione per me è stato positivo e penso che possiamo giocarcela un po' ovunque con tutti, ma sappiamo anche che nell'Endurance tutto può succedere. Dovremo scegliere bene la strategia, inoltre con 57 auto non è semplice. Però nel 2022 mi ero divertito molto e anche in partenza ero andato bene. Il podio è l'obiettivo".

Secondo te è più importante fare il primo stint con la partenza, oppure attendere il buio per allenarsi di notte in vista di Spa?

"La partenza è molto importante di ogni gara e quindi lo diventa anche per chi guida, ma effettivamente è così anche per il mettersi al volante di notte. L'anno scorso qui ho fatto il doppio stint iniziale e fu piuttosto impegnativo, vedremo dopo le qualifiche chi partirà, molto dipenderà dal passo e dai tempi sul giro".

Sei fiducioso in vista di Spa dopo i test?

"Sì perché l'auto va molto bene su quella pista e siamo riusciti a migliorare l'assetto della vettura nell'arco dei due giorni. Alla fine il mio passo era buono, per cui sono fiducioso anche perché Maxime è molto veloce in tutte le condizioni. Nei test non c'era Augusto, ma sappiamo che anche lui va bene, per cui penso che saremo competitivi".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Dopo i primi 6 mesi con BMW come descrivi questa nuova avventura?

"Prima di tutto devo dire che il Team WRT è fantastico e l'atmosfera è sempre divertente, il che è molto importante. BMW ci dà molto più supporto rispetto ad Audi l'anno scorso, sono sempre presenti in pista e credono molto nel progetto che ho in mente, vogliono sempre che siamo competitivi. Questo è importante per migliorare e la M4 è bella da guidare. Nel 2022 mi ero trovato molto bene coi miei compagni di squadra, ma quest'anno ancora di più. Maxime è molto divertente, professionale e fortissimo, Augusto è un grande nome delle corse GT, per cui penso che siamo un team competitivo".

A proposito dei tuoi compagni, cosa hai imparato di nuovo da loro?

"Principalmente il modo di guidare l'auto utilizzando i dati e i video onboard; guardare le immagini di Maxime e Augusto è molto importante per capire le traittorie e linee da prendere per migliorare. Con le moto questa cosa non c'è, abbiamo solo la telemetria e puoi seguire una linea migliore da sfruttare, ma non puoi guardare da fuori effettivamente qual è perché non abbiamo una videocamera di bordo. Rispetto alle moto, in questa categoria ci sono tante cose diverse da imparare, tra pit-stop, cambi pilota, il modo di guidare l'auto sulla lunga distanza e tanto altro che puoi imparare correndo con questi ragazzi".

Ti senti pronto per la sfida di Le Mans della prossima settimana?

"Sono molto contento di poterci andare e scoprire com'è, fra l'altro proverò la vettura con le gomme Michelin che sono una novità per me e probabilmente più veloci. Dovrò capire bene com'è l'auto anche in vista del prossimo anno. Sono curioso di capire anche l'atmosfera di questa grande gara".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi Photo by: SRO

Ti sei allenato al simulatore?

"Sì, molto, anche perché è l'unico modo per provare la pista nella lunghezza della 24h dato che solitamente è chiusa e viene aperta solo per questo evento. Sarà tutto molto importante per farsi trovare pronti il prossimo anno".

Come compagno avrai Jerome Policand, il capo di Akkodis-ASP, che è il team tuo rivale nel GTWC...

"Vero, quando Vincent Vosse è venuto a dirmelo mi sono stupito, ho chiesto se stava scherzando, visto che corriamo contro di lui solitamente! Comunque mi fido di Vincent, ho parlato con Jerome una decina di minuti e ho visto che è già concentratissimo in vista della gara. Oltretutto è stato subito veloce quando ha provato l'auto, sapendo quanta esperienza ha penso che potremo essere forti".

Quando giri in moto lo fai per divertimento o perché pensi di organizzare qualcosa?

"Continuo ad allenarmi con le moto prima di tutto perché mi diverto e poi perché mi piace provare assieme ai piloti della Academy. E comunque anche quando correvo in moto mi allenavo con le auto e sui kart, alla fine serve per provare cose diverse e tenersi allenati fisicamente".